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Gazdaság

Folytatódik a lejtmenet a magyar tőzsdén: megint nagyot estek a vezető részvények

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 29. 17:46

Tovább folytatódott az esés a Budapesti Értéktőzsdén: a BUX kedden 1,36 százalékos csökkenéssel zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt, miközben valamennyi vezető részvény árfolyama gyengült. Az Equilor elemzője szerint a befektetői hangulatot az emelkedő amerikai állampapírhozamok rontották, miközben az olajárak csökkenése a Molt is nyomás alatt tartotta. Az OTP a hétfői eladási hullám után napközben még erősödött, délután azonban ismét esni kezdett.

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2026,5 pontos, 1,36 százalékos csökkenéssel, 147 128,86 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt, a vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt.

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Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, az emelkedő amerikai állampapírhozamok miatt kedvezőtlen volt a befektetői hangulat, a Mol részvényei a csökkenő olajárakkal együtt estek. Az OTP részvényei a hétfői nagy eladási hullám után a nap nagy részében pozitív tartományban jártak, délután az amerikai tőzsdenyitás után azonban lefelé vették az irányt.

Az OTP Bank vezérigazgatója, Csányi Péter a Bloomberg keddi konferenciáján megismételte a hírügynökségnek előző nap tett nyilatkozatát, hogy fontolóra veszik az orosz leánybank eladását, és elkötelezettek a Luminor felvásárlása mellett. Az orosz eszközök nyomott áron történő értékesítése (fire sale) nem optimális megoldás - idézte az elemző a cégvezetőt.

  • A Mol 180 forinttal, 3,44 százalékkal 5050 forintra csökkent, 3,8 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,68 százalékkal 43 800 forintra esett, forgalmuk 25,9 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,78 százalékkal 2540 forintra gyengült, forgalma 420,0 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,56 százalékkal 12 330 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9083,17 ponton zárt kedden, ez 52,08 pontos, 0,57 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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