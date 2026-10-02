A gyógyszerellátás biztonsága és a hazai gyártás jövője került középpontba a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) konferenciáján.
Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
Emelkedéssel indult a pénteki kereskedés az amerikai tőzsdéken, miután a vártnál gyengébb munkaerőpiaci adatok mérsékelték az újabb Fed-kamatemelés esélyét. A Nasdaq vezette az erősödést, a Tesla pedig a várakozásokat meghaladó kiszállítási számokkal került reflektorfénybe. Európában is többnyire javult a hangulat, miközben az olajár délelőtt jelentősen csökkent. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az amerikai nyitást követő percekben a Dow Jones 0,54 százalékos, az S&P 500 0,79 százalékos, a Nasdaq pedig 1,24 százalékos pluszban járt. A részvénypiacot a kamatemelési várakozások enyhülése és az amerikai állampapírhozamok csökkenése támogatta. A Tesla árfolyama a vártnál jobb harmadik negyedéves kiszállítási adatok bejelentését követően 2,7 százalékkal emelkedett.
Európában már az amerikai adatközlés előtt is többnyire emelkedtek a tőzsdék. Kora délután a német DAX 0,98 százalékkal, a francia CAC 40 0,47 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,22 százalékkal került feljebb. Az átfogó Stoxx 600 index 0,59 százalékot erősödött, az olasz FTSE MIB ugyanakkor 0,16 százalékos, a spanyol IBEX 35 pedig 0,05 százalékos mínuszban állt. Az amerikai munkaerőpiaci számok megjelenése újabb lendületet adott a DAX-nak.
A magyar piacon délelőtt fordulat következett a kezdeti esés után, a BUX enyhe pluszba került. Az OTP 2 százalékkal kapaszkodott feljebb, ezzel korrigálva az előző hetek jelentős veszteségét. A bankpapír szeptember közepe óta közel 18 százalékot esett, amiben az oroszországi működéssel kapcsolatos bejelentés is szerepet játszott. A délelőtt egyik kiemelkedő nyertese a Rába volt, amelynek árfolyama átlagos forgalom mellett 10 százalékkal ugrott meg.
Az olajpiacon eközben jelentős áresés bontakozott ki. A Brent délelőtt 2,6 százalékos mínuszban, ismét hordónként 100 dollár alatt járt, míg a WTI 3,5 százalékot veszített értékéből. A csökkenést azok a hírek váltották ki, amelyek szerint stratégiai dízel- és nyersolajtartalékok felszabadításával enyhítenék a globális hiányt. A francia javaslat alapján az uniós országok dízelkészleteket, a Nemzetközi Energiaügynökség tagállamai pedig 50 millió hordó nyersolajat bocsáthatnának a piacra.
A gyenge munkaerőpiaci adat most segített a tőzsdéknek
Szeptemberben mindössze 29 ezer fővel nőtt az amerikai mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak száma (non-farm payrolls), szemben a várt 90 ezres bővüléssel. A munkanélküliségi ráta 4,1-ről 4,2 százalékra emelkedett, az előző két hónap foglalkoztatási adatait pedig összesen 60 ezer fővel lefelé módosították. A nominális bérek növekedési üteme szintén lassult, 3,1-ről 3 százalékra.
A befektetők azért fogadták kedvezően a gyenge számokat, mert a munkaerőpiac lassulása enyhítheti az inflációs nyomást, és csökkentheti a további monetáris szigorítás szükségességét. A Fed októberi kamatemelésének piaci valószínűsége az adatközlés előtti 26 százalékról 16 százalékra mérséklődött.
A Tesla felülteljesítette a várakozásokat
A Tesla a harmadik negyedévben 486 532 járművet adott át vásárlóinak, jóval többet az elemzők által várt mintegy 461 100 darabnál. A kiszállítások száma ugyanakkor körülbelül 2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, rekordot jelentő 497 099 darabtól. A második negyedévi 480 126 autóhoz képest viszont növekedést ért el a vállalat.
A gyártás éves összevetésben 3,8 százalékkal, 464 391 járműre emelkedett. A kiszállítások 98 százalékát a Model 3 és a Model Y adta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kedvező meglepetés ellenére a Tesla továbbra is erősödő versennyel szembesül, különösen a kínai BYD és Xiaomi részéről. Az amerikai keresletet az elektromos autókhoz kapcsolódó szövetségi adókedvezmény 2025. szeptember végi megszüntetése is terheli.
Az energiatárolási üzletágban ugyanakkor bővülés látszik. A vállalat a negyedévben 13,7 gigawattóra kapacitású akkumulátoros rendszert telepített, szemben az egy évvel korábbi 12,5 gigawattórával. A Tesla október 21-én, az amerikai tőzsdezárás után teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését.
Európában az infláció nehezíti a jegybank dolgát
Az euróövezetben az amerikai munkaerőpiaci fejleményekkel ellentétes irányú jelzés érkezett. A szeptemberi éves infláció az augusztusi 3,2 százalékról 3,8 százalékra gyorsult, meghaladva a 3,7 százalékos elemzői várakozást. Ez hároméves csúcsot jelentett. A maginfláció 2,5 százalékra, a szolgáltatások drágulási üteme pedig 3,2 százalékra nőtt.
Az áremelkedést az elhúzódó iráni háború miatt magas energiaárak is táplálják. Az euróövezet mind a négy legnagyobb gazdaságában a vártnál gyorsabban nőttek az árak, Spanyolországban pedig az infláció elérte az 5 százalékot.
A piac legalább két további EKB-kamatemeléssel számol, az októberi szigorítás esélye ugyanakkor csökkent. Christine Lagarde jegybankelnök szerint a magasabb kötvényhozamok önmagukban is fékezik a gazdaságot, ezért nincs szükség azonnali lépésre. Isabel Schnabel igazgatósági tag ugyancsak a kivárást támogatta, arra hivatkozva, hogy a következő hónapokban tisztábban látszanak majd az inflációs kilátások.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
Nagyot menetelt idén a magyar tőzsde, a BUX szeptemberben történelmi csúcsra is került, és az év eleje óta több mint 34 százalékkal emelkedett.
Erős eladói nyomás alá került csütörtök délután a magyar tőzsde: a BUX 3,5 százalékos mínuszba süllyedt.
Figyelmeztet Polgár Árpi, így csinál csórót magából rengeteg magyar: hiába keresel jól, sosem gazdagodhatsz meg
Sokan hiába keresnek jól, hónapról hónapra mégsem tudnak félretenni.
Jelentős kilengésekkel indult az október a forint piacán: a magyar deviza csütörtök délelőtt az euróval szemben a 369-es szint közelébe gyengült.
Eséssel indult az októberi kereskedés a magyar és az európai tőzsdéken, miközben az Opus látványosan szembement a kedvezőtlen hangulattal.
Már az egymilliárd forintos küszöb környékén is komoly kérdés lehet, hogy pontosan mekkora vagyon adóztatható, és mennyibe kerül ennek a bizonyítása.
Emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, miután a vártnál kedvezőbb inflációs adatok mérsékelték az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat.
Megrángatták a forintot a délelőtti órákban: hirtelen fordulat jött, de a java még csak most következik
Délre visszaadta reggeli erősödésének egy részét a forint, de az euróval és a dollárral szemben is felülteljesítő maradt az előző naphoz képest.
Jó hangulatban indult a szerdai kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a magyar piac azonban kisebb mínuszba került.
Itt a leggazdagabb magyarok friss listája: Mészáros 1785 milliárddal az élen, a második Csányinak "csak" 650 milliárdja van
1785,7 milliárd forintos becsült vagyonnal Mészáros Lőrinc vezeti a legfrissebb gazdaglistát
Vegyesen indult a keddi kereskedés a Wall Streeten, miközben Budapesten a Mol esése húzta le a BUX-ot.
Gyorsan elfogyott a nyitás utáni lendület a magyar tőzsdén, a BUX kedd délelőtt mínuszba fordult, miközben a vezető európai részvényindexek szerény emelkedést mutattak.
A vállalati hírek közül az Nvidia rekordösszegű részvény-visszavásárlása és az OTP oroszországi stratégiájának felülvizsgálata került a figyelem középpontjába.
Hétfő délelőtt tovább gyengült a forint, az euró jegyzése megközelítette a 368, a dolláré pedig a 323,4 forintos szintet.
Atyaég, mit tesz a fiatalok agyával a telefonos fizetés: fájdalmas dolgot azonosítottak svéd és holland kutatók
A készpénz visszaszorulásával a fizetés fájdalma nem tűnt el, csak egy olyan digitális csatornára költözött, amit az idősebb generációk fel sem ismernek fájdalomként.
Október 21-én lejár a kiemelkedően magas, 9,5 százalékos kamatot fizető 2026/H jelű magyar államkötvény.
Hatalmas pofont kaptak a nemesfémek: az olajár kilövése után Michael Burry már az újabb összeomlásra figyelmeztet
Enyhe emelkedéssel kezdték a hétfői kereskedést az európai tőzsdék.
Aranyat érhet a magyarok kedvenc részvénye: elképesztő céláremelés érkezett, nagyot kaszálhat, aki lép
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 151 272,07 ponton zárt.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank