Brutális zuhanás a magyar tőzsdén: rengeteg pénzt buktak a részvényesek az OTP miatt

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2116,71 pontos, 1,4 százalékos csökkenéssel, 149 155,36 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 45,0 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek kiemelte: az OTP-ről szólt a nap, a BUX egy százalék feletti esést könyvelt el az OTP BUX-indexben betöltött jelentős súlya miatt, miközben a kereskedést még emelkedéssel kezdte.

Hozzátette: a hírek szerint fontolóra veszik, hogy kivonulnak az orosz piacról, a bankpapír árfolyama közel 4 százalékot esett a hír hatására. Egyedül az OTP-részvények forgalma volt 39,5 milliárd forint a teljes 45,0 milliárd forintos forgalmon belül, ami messze meghaladja napi kereskedési átlagot is. Az OTP bevételének nagyjából 20 százaléka származik az orosz piacról - jegyezte meg.

A vezető részvények közül a Molt az emelkedő olajár támogatta. A Richter egy hónapja emelkedett jelentősen, azóta nincsenek hírek, a részvény árfolyama "csorog lefele".

A Mol 80 forinttal, 1,55 százalékkal 5230 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 1770 forinttal, 3,86 százalékkal 44 100 forintra csökkent, forgalmuk 39,5 milliárd forintot tett ki.

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A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,79 százalékkal 2560 forintra nőtt, forgalma 533,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,64 százalékkal 12 400 forintra esett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.