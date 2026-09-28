A vagyonadóról elsőre a hétköznapi értelemben vett milliárdosok juthatnak eszünkbe, pedig a valóságban az érintettek köre jóval szélesebb is lehet.
Brutális zuhanás a magyar tőzsdén: rengeteg pénzt buktak a részvényesek az OTP miatt
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2116,71 pontos, 1,4 százalékos csökkenéssel, 149 155,36 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 45,0 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek kiemelte: az OTP-ről szólt a nap, a BUX egy százalék feletti esést könyvelt el az OTP BUX-indexben betöltött jelentős súlya miatt, miközben a kereskedést még emelkedéssel kezdte.
Hozzátette: a hírek szerint fontolóra veszik, hogy kivonulnak az orosz piacról, a bankpapír árfolyama közel 4 százalékot esett a hír hatására. Egyedül az OTP-részvények forgalma volt 39,5 milliárd forint a teljes 45,0 milliárd forintos forgalmon belül, ami messze meghaladja napi kereskedési átlagot is. Az OTP bevételének nagyjából 20 százaléka származik az orosz piacról - jegyezte meg.
A vezető részvények közül a Molt az emelkedő olajár támogatta. A Richter egy hónapja emelkedett jelentősen, azóta nincsenek hírek, a részvény árfolyama "csorog lefele".
A Mol 80 forinttal, 1,55 százalékkal 5230 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 1770 forinttal, 3,86 százalékkal 44 100 forintra csökkent, forgalmuk 39,5 milliárd forintot tett ki.
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