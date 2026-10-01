2026. október 1. csütörtök Malvin
18 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az OTP Bank fiókja a magyar zászlóval a Deák Ferenc utcában és a Vörösmarty téren, Budapest belvárosában, az V. kerületben, 2021 áprilisában – Az OTP Bank Csoport Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb független pénzügyi szolgáltatója
Megtakarítás

Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét

Pénzcentrum
2026. október 1. 17:40

Erős eladói nyomás alá került csütörtök délután a magyar tőzsde, a BUX 3,5 százalékos mínuszba süllyedt, az OTP vesztesége pedig elérte a 6 százalékot. Az európai és az amerikai részvénypiacokon is elromlott a hangulat, miközben az olaj drágulása és az amerikai feldolgozóipar növekvő árnyomása felerősítette az inflációs aggodalmakat. A hazai vállalati hírek közül a Mol tervezett részvénycseréjének meghiúsulása került a figyelem középpontjába.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A BUX október 1-jén, késő délután 3,5 százalékos esésnél járt, jóval nagyobb veszteséget mutatva a vezető nyugat-európai indexeknél. Az OTP árfolyama nem sokkal korábban már 6 százalékkal került lejjebb, ilyen mértékű napközbeni zuhanásra legutóbb márciusban, az iráni háború kitörésekor volt példa. A Mol 3 százalékot veszített értékéből, miközben a Richter és a Magyar Telekom egyelőre minimális csökkenéssel vészelte át az eladási hullámot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A délutáni esést átmeneti megnyugvás előzte meg. A kereskedési nap közepén a BUX még csak 0,8 százalékos mínuszban állt, az OTP vesztesége pedig 1 százalékra mérséklődött. Ezt követően azonban egyre nagyobb nyomás alá kerültek a magyar blue chipek. Az OTP forgalma már kora délután meghaladta a 19 milliárd forintot.

A kisebb hazai papírok piacán napközben jelentős eltérések alakultak ki. Az Opus kora délután 6,5 százalékos pluszban járt, miközben az AutoWallis 4,7, a Gránit Bank pedig 2,1 százalékot esett. A Mol részvénycseréjének meghiúsulásáról szóló bejelentést követően az Alteo 1,3 százalékos emelkedést, a Waberer's 3,2 százalékos csökkenést mutatott.

Külföldön is elfogyott a lendület

Az európai tőzsdéken sem bizonyult tartósnak a napközbeni korrekció. A DAX délután rövid időre ledolgozta veszteségét, később azonban ismét 0,5 százalékos mínuszba fordult. A brit FTSE 100 és a francia CAC 40 eközben egyaránt több mint 1 százalékkal került lejjebb.

Az amerikai piacok emelkedéssel kezdték az októbert, de a nyitás utáni lendület hamar megtört. A Dow kezdeti 0,5 százalékos plusza 0,3 százalékos mínuszba váltott, az S&P 500 pedig a nyitás körüli 0,3 százalékos emelkedés után 0,2 százalékos veszteséget mutatott. A Nasdaq 0,4 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az olajpiacon már délelőtt erős drágulás bontakozott ki. A Brent 2,7 százalékos emelkedéssel ismét 100 dollár fölé került hordónként, a WTI pedig 2,6 százalékkal drágult. A mozgást olyan piaci értesülések kísérték, amelyek szerint a kínai finomítók a belföldi ellátás biztosítása érdekében felfüggesztenék októberi üzemanyagexportjukat.

Az orosz stratégia felülvizsgálata is terheli az OTP-t

Az OTP gyengülése hétfőn kezdődött, amikor megjelent az értesülés, hogy a bank felülvizsgálja oroszországi stratégiáját, és a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. Az oroszországi jelenlét a Luminorhoz kapcsolódó balti terjeszkedés egyik kulcskérdésévé vált.

A bank csütörtöki tájékoztatásából közben kiderült, hogy a Nagy György igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló Masped szeptember 30-án 25 ezer OTP-részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén. A 43 081 forintos átlagáron végrehajtott ügylet értéke megközelítette az 1,08 milliárd forintot.

Meghiúsult a Mol részvénycseréje

A Mol nem hajtja végre az áprilisban bejelentett tranzakciót, amellyel közel 40 százalékra növelte volna Alteo-részesedését, cserébe pedig megvált volna a Waberer'sben meglévő 15 százalékos tulajdonrészétől. A szerződésekben rögzített határidőig nem sikerült valamennyi szükséges hatósági jóváhagyást megszerezni, ezért a vállalat élt a felmondás lehetőségével. Azt nem közölte a társaság, hogy pontosan melyik engedély hiányzott.

Az eredeti megállapodás alapján a Mol-csoport a Főnix Magántőkealap 15,38 százalékos Alteo-csomagját szerezte volna meg, így részesedése mintegy 24,6 százalékról 39,97 százalékra nőtt volna. A két átadandó részvénycsomagot egyenértékűnek tekintették, ezért az ügylet nem járt volna tényleges pénzmozgással.

A Mol a tervezett tulajdonrész-növelést energiaátmeneti stratégiájával indokolta, különösen a megújulóenergia-kapacitások és az energiatárolási megoldások közös fejlesztését emelve ki.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Erősödik az amerikai ipar árnyomása

Az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) szeptemberben 54,6 pontról 54,5 pontra csökkent, elmaradva az 55 pontos várakozástól. Az 50 pont feletti érték ugyanakkor továbbra is a szektor expanzióját jelzi.

A részletek erős keresletről és javuló munkaerőpiaci helyzetről árulkodnak. Az új megrendelések mutatója 53,7 pontról 55,3 pontra, a foglalkoztatottsági alindex 51,2 pontról 52,7 pontra emelkedett. Inflációs szempontból viszont kedvezőtlen, hogy az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra ugrott.

A fokozódó árnyomás erősítheti a további Fed-kamatemelésekre vonatkozó piaci várakozásokat. Az árazások alapján 2027 végéig akár négy-öt szigorítás is elképzelhető, ez azonban korántsem tekinthető kőbe vésett kamatpályának.

Kötvénykibocsátásra készül a 4iG távközlési holdingja

A Moody's Ba1 adósbesorolást adott a 4iG Távközlési Holdingnak, pozitív kilátással. Ez a befektetésre ajánlott kategória alatti legmagasabb fokozat. A hitelminősítő kedvezően értékelte a társaság magyarországi és nyugat-balkáni piaci pozícióit, saját infrastruktúráját és cash flow-termelő képességét.

A hitelminősítés az októberre tervezett nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséhez kapcsolódik. A bevont forrásból a holding elsősorban korábbi felvásárlási hiteleit refinanszírozná, emellett további nemzetközi expanzióját fedezné.

A 4iG külön közölte, hogy Blénessy László személyes megfontolásokból szeptember 30-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.

Veszteséges félév a Pensumnál, űrbeli kísérlet az Alphabetnél

A Pensum Group első féléves árbevétele 24 százalékkal, 3,7 milliárd forintra csökkent. A bázisidőszaki 134 millió forintos nyereség után 77 millió forintos adózott veszteség keletkezett. A társaság szerint a forint erősödése, a vendégmunkások foglalkoztatásához szükséges engedélyek kiadásának leállítása és a vevői fizetési fegyelem romlása is rontotta a profitabilitást. A bizonytalan környezet miatt a vállalat felfüggesztette az M&A-lehetőségek keresését és az akvizíciós tárgyalásokat.

A nemzetközi technológiai szektorban az Alphabet új kísérlete kapott figyelmet. A Google anyavállalata saját fejlesztésű, mesterségesintelligencia-feladatokra optimalizált chipjeit készül alacsony Föld körüli pályán tesztelni a SpaceX egyik küldetésében. A cél egy napenergiával működő, műholdas számítási infrastruktúra kialakítása. Az elképzelés előtt ugyanakkor komoly kihívások állnak, köztük a rakétaindítások költsége, a kozmikus sugárzás, a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás és az űrszemét jelentette kockázat.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #otp #mol #infláció #google #tőzsde #olaj #részvények #bux #bét #4ig
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:32
18:15
18:00
17:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 1. 16:50
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 1. 17:05
Nagyot fékezett a hitelpiac augusztusban
Jelentősen visszaesett a lakossági hitelszerződések összértéke augusztusban a júliusi hónaphoz képes...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 1. 15:21
Az osztalék portfólióm - 2026. szeptember
Egy céggel bővítettem, egy meglévőt meg kicserélt a hátam mögött az élet.VáltozásokThe Marzetti Comp...
iO Charts  |  2026. október 1. 11:01
Osztalékbefektetés: halott műfaj vagy jön a feltámadás?
Az osztalékbefektetés műfajáról már írtam korábban érintőlegesen. Az elmúlt pár hónapban azt vettem...
MEDIA1  |  2026. szeptember 29. 18:46
Lemond a Médiatanács néhány napja megválasztott egyetlen ellenzéki tagja - Tóth Mátét Radetzky András válthatja
Dr. Tóth Máté, a Mi Hazánk által delegált és az Országgyűlés által szeptember 22-én egyedüli ellenzé...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. október 1.
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
2026. október 1.
Húzós tél vár a magyar síelőkre: kiderült a sötét igazság, durván ráfizet, aki nem lép időben
2026. október 1.
Kiderült a lesújtó igazság a magyarok jövedelméről: bizony, csak ennyit érnek a hazai fizetések – még a görögök is utcahosszal vernek minket
NAPTÁR
Tovább
2026. október 1. csütörtök
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A mosoly világnapja
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
6900 forintot ér ez az ezer forintos bankjegy: ettől különleges, ezt keresd rajta
2
1 hónapja
Eszméletlenül jól járhat, aki ide teszi a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora nyereség érheti őket
3
4 hete
Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot
4
3 hete
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
5
3 hete
Rengeteg magyarnak fogalma sincs erről az öröklés kapcsán: könnyen elúszhat a családi vagyon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Új érték
Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 18:56
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 18:00
Kvíz: Lételemed a zene? Lássuk, mennyire ismered ki magad az egyes zenei stílusok között!
Agrárszektor  |  2026. október 1. 18:32
Átalakulás lehet a kávéfronton? Ha gyakran iszol, erről tudnod kell