A Forbes szerbiai forrása szerint a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben lévő részesedését, a Mol pedig nem cáfolta az értesülést.
Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
Erős eladói nyomás alá került csütörtök délután a magyar tőzsde, a BUX 3,5 százalékos mínuszba süllyedt, az OTP vesztesége pedig elérte a 6 százalékot. Az európai és az amerikai részvénypiacokon is elromlott a hangulat, miközben az olaj drágulása és az amerikai feldolgozóipar növekvő árnyomása felerősítette az inflációs aggodalmakat. A hazai vállalati hírek közül a Mol tervezett részvénycseréjének meghiúsulása került a figyelem középpontjába.
A BUX október 1-jén, késő délután 3,5 százalékos esésnél járt, jóval nagyobb veszteséget mutatva a vezető nyugat-európai indexeknél. Az OTP árfolyama nem sokkal korábban már 6 százalékkal került lejjebb, ilyen mértékű napközbeni zuhanásra legutóbb márciusban, az iráni háború kitörésekor volt példa. A Mol 3 százalékot veszített értékéből, miközben a Richter és a Magyar Telekom egyelőre minimális csökkenéssel vészelte át az eladási hullámot.
A délutáni esést átmeneti megnyugvás előzte meg. A kereskedési nap közepén a BUX még csak 0,8 százalékos mínuszban állt, az OTP vesztesége pedig 1 százalékra mérséklődött. Ezt követően azonban egyre nagyobb nyomás alá kerültek a magyar blue chipek. Az OTP forgalma már kora délután meghaladta a 19 milliárd forintot.
A kisebb hazai papírok piacán napközben jelentős eltérések alakultak ki. Az Opus kora délután 6,5 százalékos pluszban járt, miközben az AutoWallis 4,7, a Gránit Bank pedig 2,1 százalékot esett. A Mol részvénycseréjének meghiúsulásáról szóló bejelentést követően az Alteo 1,3 százalékos emelkedést, a Waberer's 3,2 százalékos csökkenést mutatott.
Külföldön is elfogyott a lendület
Az európai tőzsdéken sem bizonyult tartósnak a napközbeni korrekció. A DAX délután rövid időre ledolgozta veszteségét, később azonban ismét 0,5 százalékos mínuszba fordult. A brit FTSE 100 és a francia CAC 40 eközben egyaránt több mint 1 százalékkal került lejjebb.
Az amerikai piacok emelkedéssel kezdték az októbert, de a nyitás utáni lendület hamar megtört. A Dow kezdeti 0,5 százalékos plusza 0,3 százalékos mínuszba váltott, az S&P 500 pedig a nyitás körüli 0,3 százalékos emelkedés után 0,2 százalékos veszteséget mutatott. A Nasdaq 0,4 százalékos pluszban indította a kereskedést.
Az olajpiacon már délelőtt erős drágulás bontakozott ki. A Brent 2,7 százalékos emelkedéssel ismét 100 dollár fölé került hordónként, a WTI pedig 2,6 százalékkal drágult. A mozgást olyan piaci értesülések kísérték, amelyek szerint a kínai finomítók a belföldi ellátás biztosítása érdekében felfüggesztenék októberi üzemanyagexportjukat.
Az orosz stratégia felülvizsgálata is terheli az OTP-t
Az OTP gyengülése hétfőn kezdődött, amikor megjelent az értesülés, hogy a bank felülvizsgálja oroszországi stratégiáját, és a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. Az oroszországi jelenlét a Luminorhoz kapcsolódó balti terjeszkedés egyik kulcskérdésévé vált.
A bank csütörtöki tájékoztatásából közben kiderült, hogy a Nagy György igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló Masped szeptember 30-án 25 ezer OTP-részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén. A 43 081 forintos átlagáron végrehajtott ügylet értéke megközelítette az 1,08 milliárd forintot.
Meghiúsult a Mol részvénycseréje
A Mol nem hajtja végre az áprilisban bejelentett tranzakciót, amellyel közel 40 százalékra növelte volna Alteo-részesedését, cserébe pedig megvált volna a Waberer'sben meglévő 15 százalékos tulajdonrészétől. A szerződésekben rögzített határidőig nem sikerült valamennyi szükséges hatósági jóváhagyást megszerezni, ezért a vállalat élt a felmondás lehetőségével. Azt nem közölte a társaság, hogy pontosan melyik engedély hiányzott.
Az eredeti megállapodás alapján a Mol-csoport a Főnix Magántőkealap 15,38 százalékos Alteo-csomagját szerezte volna meg, így részesedése mintegy 24,6 százalékról 39,97 százalékra nőtt volna. A két átadandó részvénycsomagot egyenértékűnek tekintették, ezért az ügylet nem járt volna tényleges pénzmozgással.
A Mol a tervezett tulajdonrész-növelést energiaátmeneti stratégiájával indokolta, különösen a megújulóenergia-kapacitások és az energiatárolási megoldások közös fejlesztését emelve ki.
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Erősödik az amerikai ipar árnyomása
Az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) szeptemberben 54,6 pontról 54,5 pontra csökkent, elmaradva az 55 pontos várakozástól. Az 50 pont feletti érték ugyanakkor továbbra is a szektor expanzióját jelzi.
A részletek erős keresletről és javuló munkaerőpiaci helyzetről árulkodnak. Az új megrendelések mutatója 53,7 pontról 55,3 pontra, a foglalkoztatottsági alindex 51,2 pontról 52,7 pontra emelkedett. Inflációs szempontból viszont kedvezőtlen, hogy az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra ugrott.
A fokozódó árnyomás erősítheti a további Fed-kamatemelésekre vonatkozó piaci várakozásokat. Az árazások alapján 2027 végéig akár négy-öt szigorítás is elképzelhető, ez azonban korántsem tekinthető kőbe vésett kamatpályának.
Kötvénykibocsátásra készül a 4iG távközlési holdingja
A Moody's Ba1 adósbesorolást adott a 4iG Távközlési Holdingnak, pozitív kilátással. Ez a befektetésre ajánlott kategória alatti legmagasabb fokozat. A hitelminősítő kedvezően értékelte a társaság magyarországi és nyugat-balkáni piaci pozícióit, saját infrastruktúráját és cash flow-termelő képességét.
A hitelminősítés az októberre tervezett nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséhez kapcsolódik. A bevont forrásból a holding elsősorban korábbi felvásárlási hiteleit refinanszírozná, emellett további nemzetközi expanzióját fedezné.
A 4iG külön közölte, hogy Blénessy László személyes megfontolásokból szeptember 30-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.
Veszteséges félév a Pensumnál, űrbeli kísérlet az Alphabetnél
A Pensum Group első féléves árbevétele 24 százalékkal, 3,7 milliárd forintra csökkent. A bázisidőszaki 134 millió forintos nyereség után 77 millió forintos adózott veszteség keletkezett. A társaság szerint a forint erősödése, a vendégmunkások foglalkoztatásához szükséges engedélyek kiadásának leállítása és a vevői fizetési fegyelem romlása is rontotta a profitabilitást. A bizonytalan környezet miatt a vállalat felfüggesztette az M&A-lehetőségek keresését és az akvizíciós tárgyalásokat.
A nemzetközi technológiai szektorban az Alphabet új kísérlete kapott figyelmet. A Google anyavállalata saját fejlesztésű, mesterségesintelligencia-feladatokra optimalizált chipjeit készül alacsony Föld körüli pályán tesztelni a SpaceX egyik küldetésében. A cél egy napenergiával működő, műholdas számítási infrastruktúra kialakítása. Az elképzelés előtt ugyanakkor komoly kihívások állnak, köztük a rakétaindítások költsége, a kozmikus sugárzás, a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás és az űrszemét jelentette kockázat.
Már az egymilliárd forintos küszöb környékén is komoly kérdés lehet, hogy pontosan mekkora vagyon adóztatható, és mennyibe kerül ennek a bizonyítása.
Emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, miután a vártnál kedvezőbb inflációs adatok mérsékelték az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat.
Megrángatták a forintot a délelőtti órákban: hirtelen fordulat jött, de a java még csak most következik
Délre visszaadta reggeli erősödésének egy részét a forint, de az euróval és a dollárral szemben is felülteljesítő maradt az előző naphoz képest.
Jó hangulatban indult a szerdai kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a magyar piac azonban kisebb mínuszba került.
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Vegyesen indult a keddi kereskedés a Wall Streeten, miközben Budapesten a Mol esése húzta le a BUX-ot.
Gyorsan elfogyott a nyitás utáni lendület a magyar tőzsdén, a BUX kedd délelőtt mínuszba fordult, miközben a vezető európai részvényindexek szerény emelkedést mutattak.
A vállalati hírek közül az Nvidia rekordösszegű részvény-visszavásárlása és az OTP oroszországi stratégiájának felülvizsgálata került a figyelem középpontjába.
Hétfő délelőtt tovább gyengült a forint, az euró jegyzése megközelítette a 368, a dolláré pedig a 323,4 forintos szintet.
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