Megindult a BUX, egyetlen nagyágyú húzta magával a magyar tőzsdét

Emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX 0,9 százalékkal, 142 940,29 pontra erősödött. A növekedés motorja az OTP volt, amelynek árfolyamát a bank sajátrészvény-visszavásárlási programja is támogatta. A többi vezető részvény már vegyesebb képet mutatott: a Mol és a Magyar Telekom árfolyama csökkent, a Richteré nem változott. A részvénypiaci forgalom 36,7 milliárd forintot tett ki.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, az OTP húzta fel a BUX-ot, amely 0,9 százalékos emelkedésével "belesimult" a nemzetközi, főként az európai piacokon tapasztalt trendbe. Az OTP emelkedését emellett a társaság sajátrészvény visszavásárlási programja támogatta.

A többi vezető részvény kapcsán az elemző megjegyezte, hogy bár az olaj ára emelkedett, a Mol árfolyama csökkent.

A Mol árfolyama 79 forinttal, 1,56 százalékkal 4976 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

árfolyama 79 forinttal, 1,56 százalékkal 4976 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1340 forinttal, 3,33 százalékkal 41 640 forintra erősödött, forgalmuk 28,6 milliárd forintot tett ki.

ára 1340 forinttal, 3,33 százalékkal 41 640 forintra erősödött, forgalmuk 28,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,25 százalékkal 2530 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt.

árfolyama 32 forinttal, 1,25 százalékkal 2530 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 0 forinttal, 0 százalékkal 12 350 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8977,72 ponton zárt hétfőn, ez 88,03 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.