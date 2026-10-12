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Gazdaság

Megindult a BUX, egyetlen nagyágyú húzta magával a magyar tőzsdét

Pénzcentrum/MTI
2026. október 12. 18:02

Emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX 0,9 százalékkal, 142 940,29 pontra erősödött. A növekedés motorja az OTP volt, amelynek árfolyamát a bank sajátrészvény-visszavásárlási programja is támogatta. A többi vezető részvény már vegyesebb képet mutatott: a Mol és a Magyar Telekom árfolyama csökkent, a Richteré nem változott. A részvénypiaci forgalom 36,7 milliárd forintot tett ki.

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.

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Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, az OTP húzta fel a BUX-ot, amely 0,9 százalékos emelkedésével "belesimult" a nemzetközi, főként az európai piacokon tapasztalt trendbe. Az OTP emelkedését emellett a társaság sajátrészvény visszavásárlási programja támogatta.

A többi vezető részvény kapcsán az elemző megjegyezte, hogy bár az olaj ára emelkedett, a Mol árfolyama csökkent.

  • A Mol árfolyama 79 forinttal, 1,56 százalékkal 4976 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1340 forinttal, 3,33 százalékkal 41 640 forintra erősödött, forgalmuk 28,6 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,25 százalékkal 2530 forintra esett, forgalma 1,5 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 0 forinttal, 0 százalékkal 12 350 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8977,72 ponton zárt hétfőn, ez 88,03 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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