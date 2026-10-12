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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Gazdaság

Bejelentést tett Magyar Péter: ez vár a magyar költségvetésre

Pénzcentrum
2026. október 12. 14:34

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben bejelentette, hogy a kormány jövő héten terjeszti be a 2027-es költségvetést, amely a társadalmi igazságosságra és a szélesebb rétegek gyarapodására fókuszál. A tavaszi kormányváltás féléves évfordulóján tartott hétfői beszédében a kormányfő béremeléseket, nagyszabású lakhatási, vízgazdálkodási és vasútfejlesztési programokat ígért, miközben bejelentette a kata kibővítését, a milliárdosokat érintő vagyonadó bevezetését, valamint egy gyanús állami nagyberuházás leállítását is.

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A miniszterelnök felszólalásában hangsúlyozta, hogy a korábbi, tizenhat éves kormányzás örökségének felszámolása és az ország újjáépítése párhuzamosan zajlik. Bár a társadalom azonnali, érzékelhető változásokat vár, a mélyreható átalakítások időt igényelnek. Az új, fenntartható és fegyelmezett büdzsé alapelve, hogy a kevesek gazdagodása helyett a sokak gyarapodását szolgálja, így a kormány nem kezd fedezet nélküli költekezésbe.

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Bár a jövő évi költségvetés pontos számait csak a jövő heti hivatalos bemutatón ismertetik, az már biztos, hogy a kiemelt kedvezményezettek között lesznek az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási dolgozók, a rendvédelmi állomány, valamint a közgyűjtemények munkatársai. A kabinet emellett támogatni kívánja a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasokat, a családokat és a fiatalokat. Az adópolitika terén fontos lépés lesz a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) újbóli kiterjesztése, valamint a milliárdosokra kivetendő vagyonadó bevezetése – mindkét intézkedést hevesen bírálja az ellenzékbe szorult Fidesz–KDNP.

A gazdaság élénkítése és a felhalmozódott infrastrukturális lemaradások behozása érdekében a kormány három nagyszabású beruházási programot indít. A Wekerle Sándor lakhatási program keretében országszerte új lakások, otthonok és kollégiumok épülnek, ami a lakhatási válság enyhítése mellett az építőiparnak is megrendeléseket biztosít.

A rendkívüli aszályok miatt sürgetővé vált országos vízmegtartási program a vízkészletek és a termőföldek megóvását célozza. A legnagyobb volumenű vállalás azonban a Baross Gábor vasútfejlesztési program, amelynek keretében a következő tíz évben 3550 milliárd forintot fordítanak a hazai vasúthálózat megújítására. Ebből az összegből új vonalakat építenek, állomásokat korszerűsítenek, valamint mozdonyokat és szerelvényeket szereznek be, illetve gyártanak belföldön.

Felszólalásában a kormányfő élesen bírálta az előző rendszerhez köthető visszaéléseket és az azokat elnéző állami intézményeket.

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Ennek jegyében bejelentette, hogy az állam felmondja a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híddal kötött, 337 milliárd forintos szerződést a Déli Körvasút kivitelezésére. A döntést azzal indokolta, hogy az Európai Számvevőszék súlyos közbeszerzési szabálytalanságokat és összeférhetetlenséget tárt fel a beruházás kapcsán.

Magyar Péter alkalmatlansággal vádolta a hazai ellenőrző szerveket is, amiért nem léptek fel az állami beruházásoknál tapasztalt visszásságokkal szemben. Külön kiemelte az Állami Számvevőszéket a jegybanki alapítványok és a pártfinanszírozási gyakorlatok elnézése miatt, valamint a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH), amely szerinte rendre elkésett a vizsgálatokkal. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az intézménybe vetett bizalom helyreállítása érdekében eljött az ideje, hogy Rigó Csaba, a GVH elnöke távozzon posztjáról.

A kormányfő beszéde végén kitért az előző kormánypártok kampányfinanszírozására is, azt állítva, hogy a Fidesz közpénzekből és állami megrendelésekből finanszírozta a politikai propagandáját. Leszögezte, hogy a tavaszi választásokkal megkezdett politikai és intézményi megtisztulás folyamata még korántsem ért véget.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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