Megosztja a magyar vállalkozókat az új KATA: sokan túl drágának tartják, mások még többet is fizetnének

A 2027-től bővülő KATA megosztja a jelenlegi KATA-s vállalkozókat: közel felük (47,9%) túl magasnak tartja a tervezett új tételes adót, minden hatodik (16,9%) viszont az előnyökért cserébe magasabb összeget is vállalna. Egy friss felméréséből az is kiderül, hogy a válaszadók fele nyitott a váltásra, az átalányadózók számára a céges számlázás lehetősége, míg a jelenlegi KATA-sok körében a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv.

Magyar Péter miniszterelnök október 6-án jelentette be, hogy a kormány döntött a kata 2027-es bővítéséről. A törvényjavaslatról társadalmi egyeztetés indult, így a részletek még változhatnak. A tervezet szerint a katát ismét választhatnák a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és a nappali tagozatos hallgatók is. A havi tételes adó főállásban 100 ezer, mellékállásban 50 ezer forint lenne, 2028-tól pedig az összegek a minimálbérhez igazodnának. Az éves bevételi keret a jelenlegi 18 millióról 22 millió forintra emelkedne - írja a friss kutatását ismertető sajtóközleményben a Billingo.

Fontos változás lenne, hogy a katás vállalkozók ismét számlázhatnának cégeknek is. Az ebből származó bevételt 15 százalékos kiegészítő adó terhelné, amelybe a már befizetett tételes adót beszámítanák. Ez azt jelenti, hogy a főállású vállalkozóknak csak évi 8 millió forint feletti céges bevétel esetén keletkezne tényleges többletfizetési kötelezettségük. Ugyanakkor megszűnne a katás jogállás, ha a vállalkozó bevételének legalább fele ugyanattól a cégtől vagy annak kapcsolt vállalkozásától származna.

A módosítás a társadalombiztosítási ellátásokat is érintené: a főállású katások ellátási alapja a jelenlegi havi 108 ezer forintról 317 ezer forintra emelkedne, a mellékállásúak azonban a kata alapján továbbra sem minősülnének biztosítottnak.

A jelenleg katázó vállalkozók számára átmeneti időszakot biztosítanának, így 2027-ben és 2028-ban még a régi rendszerben is maradhatnának, amennyiben továbbra is kizárólag magánszemélyeknek számláznak. Ebben az esetben a havi tételes adó 2027-ben 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forint lenne. A régi kata 2029-től teljesen megszűnne. A törvényjavaslat társadalmi egyeztetése október 14-ig tart, az új adózási formára pedig a tervek szerint december 1-jétől lehetne bejelentkezni a NAV-nál.

A 2022-ben kiszorultak lehetnek az új KATA-sok

A cég 2022-ben, a KATA szigorításakor is felmérést végzett. Akkor kiderült, hogy a KATA-soknak mindössze 7,88%-a számlázott kizárólag magánszemélyeknek, vagyis a többség egyik napról a másikra kiesett a rendszerből, és jellemzően átalányadózásra váltott.

A mostani felmérés válaszadóinak 64,0%-a átalányadózó, 30,8%-a jelenleg is KATA-s, 5,2%-a vállalkozói szja szerint adózó egyéni vállalkozó. Az átalányadózók számlázási szokásai szinte pontosan megegyeznek a 2022-es KATA-sokéval: 56,9%-uk csak cégeknek, 37,6%-uk cégeknek és magánszemélyeknek is számláz, és csak 5,4%-uk kizárólag magánszemélyeknek. Ők lehetnek az új KATA legfontosabb célcsoportja.

A 2022-es KATA-sok és a 2026-os átalányadózók összevetése (Forrás: Billingo)

Kettészakadtak a KATA-sok

A jelenlegi KATA-sok ma havi 50 000 Ft tételes adót fizetnek, így számukra a régi rendszerben maradva is jelentős emelés jön. Közel felük (47,9%) túl magasnak tartja az új összeget, több mint harmaduk (35,2%) megfelelőnek, közel ötödük (16,9%) pedig az előnyökért cserébe magasabb adóterhet is vállalna. Az átalányadózóknál a megítélés kedvezőbb: több mint ötödük (22,4%) tartja túl magasnak, míg közel kétharmaduk (61,0%) megfelelő mértékűnek. A teljes mintában az új KATA tervezett összegét túl magasnak ítélők aránya 30,4%.

A jelenlegi KATA-sok fele sokallja az új összeget, minden hatodik többet is fizetne az előnyökért (Forrás: Billingo)

Azok a válaszadók, akik magasabb összegű adót is hajlandóak lennének fizetni, elsősorban a jobb ellátást értékelik: háromnegyedük (74,7%) a magasabb táppénzt és nyugdíjat tartja fontosnak, szemben a teljes minta 48,4%-ával. A 2022-es felmérésben a KATA-sok 14,56%-a mondta, hogy akár 100%-os tételesadó-emelést is elfogadna; a most javasolt főállású összeg éppen ekkora emelést jelent, és az ezt vállalni kész csoport ma is hasonló méretű.

A vállalkozók fele nyitott a váltásra

A válaszadók közel fele (49,5%) biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új KATA-t választaná, a megkérdezettek 28,2%-a pedig még nem döntött. A KATA-sok 54,9%-a, míg az átalányadózók 46,1%-a választaná biztosan vagy valószínűleg az új KATA-t.

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A kérdőívet kitöltők közül minden második ember nyitott az új KATA-ra. (Forrás: Billingo)

Az összeg megítélése szorosan összefügg a döntéssel: aki megfelelőnek tartja, annak 38,6%-a azonnal váltana, aki túl magasnak, annak csak 4,3%-a.

A céges számlázás a fő vonzerő, de vannak korlátai

A válaszadók a céges számlázás lehetőségét (65,7%) és az egyszerű, fix adót (63,6%) tartják a legvonzóbbnak, ezt követi a magasabb táppénz és nyugdíj (48,4%), a 22 millió forintos éves keret (33,2%) és a mellékállásban is választható KATA (28,6%). Az átalányadózók 74,9%-a, a csak cégeknek számlázó átalányadózók 80,4%-a céges számlázást tartja fontosnak. A KATA-soknál a magasabb ellátás vezet (55,6%).

A kérdőívet kitöltők számára legfontosabb elemek az új adóformában. (Forrás: Billingo)

A céges számlázás vonzereje ugyanakkor ütközhet az 50%-os szabállyal. Bár a kérdőív erre nem kérdezett rá, több válaszadó – köztük fordítók, szoftverfejlesztők és projektalapú szabadúszók – maga jelezte, hogy egy-egy nagy megbízó miatt kieshetne a KATA-ból. Meglepő eredmény az is, hogy akiknek fontos a mellékállásban választható KATA, kevésbé hajlanak a váltásra (44,7%), mint akiknek nem (51,4%), ami összefügghet azzal, hogy mellékállásban a havi 50 000 Ft nem jár társadalombiztosítási jogosultsággal.

A döntéshez végleges szabályok és számítások kellenek

A válaszadók 66,6%-a a végleges szabályokra vár a döntés előtt. 45,1% összehasonlítást kér a jelenlegi adózásával, míg 41% venne igénybe kalkulátort a saját számaival, 17,1% könyvelőhöz fordulna tanácsadásért. Az átalányadózók 56,9%-a összehasonlítást, 46,8%-a kalkulátort tartana hasznosnak.

A válaszadók 54,9%-a hagyományos könyvelővel dolgozik, 36,9%-a maga könyvel, 8,2%-a online könyvelői szolgáltatást használ. A magukat könyvelő átalányadózók a legszkeptikusabbak: közülük 40,0% váltana vagy valószínűleg váltana, a könyvelővel dolgozóknál ez 50,7%. A vállalkozásukat a válaszadók 80,7%-a weben, 19,3%-a mobilon intézi szívesebben; a KATA-sok körében a mobilt preferálók aránya 28,2%.

A szabad szavas válaszokban visszatérő igény volt a sávos, bevételarányos KATA, amelyet többek között magántanárok, kézművesek és kezdő vállalkozók kértek. Többen szeretnék azt is, hogy átláthatóbb legyen, a tételes adóból mennyi jut nyugdíjra és társadalombiztosításra.

„A 2022-es változás után rengeteg vállalkozónak kellett szinte egyik napról a másikra új adózási formát megtanulnia. Most azt szeretnénk, hogy az új KATA ne újabb papírmunkát, hanem valódi könnyebbséget hozzon” – mondta Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója.

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