Durván megemelik a környezetvédelmi bírságokat: akár 5 milliárd forintot is fizethetnek a szennyező cégek

Jelentős környezetvédelmi szigorításról született döntés, amelynek értelmében ötmilliárd forintra emelik a környezetszennyező nagyüzemekre kiszabható bírság felső határát – számolt be a fejleményekről Péter Magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

A lépés célja, hogy érdemi visszatartó erővel bírjon az ipari szereplők számára, és garantálja a környezetvédelmi előírások szigorú betartását. A kiszabható bírságtétel drasztikus megemelése a korábbi szabályozáshoz képest lényegesen súlyosabb pénzügyi következményeket ró a szabályszegő nagyvállalatokra.

A miniszterelnök rámutatott, hogy az intézkedés a korábbi vállalásokkal összhangban valósul meg. Hangsúlyozta, hogy "elég volt a következmények nélküli szennyezésből!", jelezve a szigorúbb hatósági fellépést a környezetet károsító gazdasági szereplőkkel szemben.