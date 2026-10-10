2027 januárjától új vagyonadót vezet be a kormány az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára
Durván megemelik a környezetvédelmi bírságokat: akár 5 milliárd forintot is fizethetnek a szennyező cégek
Jelentős környezetvédelmi szigorításról született döntés, amelynek értelmében ötmilliárd forintra emelik a környezetszennyező nagyüzemekre kiszabható bírság felső határát – számolt be a fejleményekről Péter Magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.
A lépés célja, hogy érdemi visszatartó erővel bírjon az ipari szereplők számára, és garantálja a környezetvédelmi előírások szigorú betartását. A kiszabható bírságtétel drasztikus megemelése a korábbi szabályozáshoz képest lényegesen súlyosabb pénzügyi következményeket ró a szabályszegő nagyvállalatokra.
A miniszterelnök rámutatott, hogy az intézkedés a korábbi vállalásokkal összhangban valósul meg. Hangsúlyozta, hogy "elég volt a következmények nélküli szennyezésből!", jelezve a szigorúbb hatósági fellépést a környezetet károsító gazdasági szereplőkkel szemben.
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Évi 200 milliárdot szedne be a kormány a leggazdagabb magyaroktól: Kármán András elárulta a részleteket
Évi 200 milliárd forintos bevételt vár a kormány a 15–25 ezer legtehetősebb magyart érintő új vagyonadóból – derült ki a Pénzügyminisztérium csütörtöki háttérbeszélgetésén.
Október 12-én kezdi meg a terézvárosi önkormányzat az egész évre szóló BKK-utalványok kiosztását a kerületben élő, nappali tagozaton tanuló fiatalok számára.
Vitézy Dávid: leáll az egyik legnagyobb budapesti vasútfejlesztés, az autósokra és a rolleresekre is szigorítás várhat
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Tíz órától miniszterelnöki tájékoztatót tart Magyar Péter a kormány legfrissebb döntéseiről. A tájékoztatón részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is.
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2027 januárjától átfogóan megújul és szélesebb körben válik elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA).
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Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya sújtotta Magyarországot 2026 nyarán, amely 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt.
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Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.
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