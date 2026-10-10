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Gazdaság

Durván megemelik a környezetvédelmi bírságokat: akár 5 milliárd forintot is fizethetnek a szennyező cégek

Pénzcentrum
2026. október 10. 11:10

Jelentős környezetvédelmi szigorításról született döntés, amelynek értelmében ötmilliárd forintra emelik a környezetszennyező nagyüzemekre kiszabható bírság felső határát – számolt be a fejleményekről Péter Magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

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A lépés célja, hogy érdemi visszatartó erővel bírjon az ipari szereplők számára, és garantálja a környezetvédelmi előírások szigorú betartását. A kiszabható bírságtétel drasztikus megemelése a korábbi szabályozáshoz képest lényegesen súlyosabb pénzügyi következményeket ró a szabályszegő nagyvállalatokra.

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A miniszterelnök rámutatott, hogy az intézkedés a korábbi vállalásokkal összhangban valósul meg. Hangsúlyozta, hogy "elég volt a következmények nélküli szennyezésből!", jelezve a szigorúbb hatósági fellépést a környezetet károsító gazdasági szereplőkkel szemben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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