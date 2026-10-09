Vitézy Dávid: leáll az egyik legnagyobb budapesti vasútfejlesztés, az autósokra és a rolleresekre is szigorítás várhat

Leállítja a kormány a Déli Körvasút kivitelezését, és új közbeszerzést ír ki, miután a beruházás kapcsán súlyos közbeszerzési szabálytalanságok és jogsértő összejátszás gyanúja merült fel - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a ma délelőtt tartott kormányzati tájékoztatón. A miniszter emellett a gyorshajtás és az utcai versenyzés szigorúbb büntetését, valamint az elektromos rollerek használatának újraszabályozását is kilátásba helyezte.

A kormány leállítja a Déli Körvasút jelenleg is zajló kivitelezését, és új közbeszerzést ír ki, miután a beruházás kapcsán súlyos összeférhetetlenségi és közbeszerzési szabálytalanságok gyanúja merült fel – jelentette be Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a kormányzati tájékoztatón. Elmondása szerint az Európai Bizottság a feltárt problémák miatt a projekthez kapcsolódó 367 milliárd forintos uniós támogatás megvonásáról tájékoztatta a kormányt. A kabinet ugyanakkor az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések alapján abban bízik, hogy a beruházás újratendereztetésével a források jelentős része még megmenthető.

Vitézy szerint a kivitelezést végző V-Híd esetében felmerült a jogsértő összejátszás gyanúja. A miniszter tájékoztatása alapján a vállalat már a közbeszerzés előtt megismerhette a beruházás terveit, ezért ki kellett volna zárni az eljárásból. A beruházás készültsége jelenleg az 50 százalékot sem éri el. A projektre eddig 101 milliárd forint előleget fizettek ki, amelyből 44 milliárd forint értékű munkát végeztek el, további 57 milliárd forinttal azonban a cégnek még el kell számolnia. A miniszter szerint külön problémát jelent, hogy az előlegre a Magyar Fejlesztési Bank vállalt garanciát, így egy esetleges visszafizetési vita az állam számára is pénzügyi kockázatot jelenthet.

EZ IS ÉRDEKELHET Magyar Péter fontos intézkedéseket jelentett be: a pénztárcánkon és az orvosi rendelőkben is érezhetjük a hatásukat Tíz órától miniszterelnöki tájékoztatót tart Magyar Péter a kormány legfrissebb döntéseiről. A tájékoztatón részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is.

A kormány a következő napokban feljelentést tesz, mivel Vitézy szerint a magyar államot 50–100 milliárd forintos vagyoni kár érhette. Emellett közbeszerzési kartell gyanúja miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A minisztérium a V-Hidat más folyamatban lévő vasútfejlesztési beruházásokból is kizárta, a további közbeszerzésekből történő esetleges eltiltásról pedig a Közbeszerzési Hatóság dönthet.

A kivitelezés leállítása várhatóan jelentős késedelmet okoz. Vitézy szerint a beruházás újraindítása különösen nehéz feladat lesz, mivel ilyen nagyságrendű vasútfejlesztés újratendereztetésére alig akad példa. Az eredeti tervek 2028 végi befejezéssel számoltak, az uniós forrásokat viszont 2030 végéig lehet felhasználni. A támogatás megmentéséhez ezért legfeljebb kétéves csúszás férhet bele. A miniszter egyelőre nem tudta megmondani, meddig állhat a beruházás.

Jelentős szigorítások jöhetnek a közlekedési szabályokban

Jelentős szigorítások jöhetnek a közlekedési szabályokban, amelyek az elektromos rollerek használatát, a gyorshajtást és az illegális utcai versenyzést is érinthetik – jelentette be Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A kormány kérdőíves felmérése szerint a válaszadók 96 százaléka támogatja az utcai versenyzés szabadságvesztéssel történő büntetését, 94 százalékuk pedig a kirívó gyorshajtás szigorúbb szankcionálását. Felmerült a járművek elkobzásának, a jövedelemarányos bírságoknak és a szakaszos sebességmérésnek a bevezetése is.

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A miniszter elmondta, hogy az elektromos rollerek szabályozásának szigorításával is foglalkoznak, az új előírásokat várhatóan néhány héten belül bemutatják. A felmérésben részt vevők 94 százaléka támogatja a szigorítást, ugyanakkor még vizsgálják, milyen alsó korhatárhoz kössék a rollerek használatát.

A gyorshajtás elleni fellépés részeként az osztrák mintát követve akár az autók elkobzása is lehetővé válhatna kirívó sebességtúllépés vagy visszatérő balesetokozás esetén. Ezt a válaszadók 85 százaléka támogatná, míg a jövedelemarányos bírságokkal mintegy 75 százalékuk ért egyet. A szakaszos sebességmérés bevezetését több mint 70 százalék támogatja. Ennél a módszernél nem egyetlen mérési ponton, hanem egy adott útszakaszon mért átlagsebesség alapján állapítanák meg a gyorshajtást és a bírságot.