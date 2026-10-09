Tíz órától miniszterelnöki tájékoztatót tart Magyar Péter a kormány legfrissebb döntéseiről. A tájékoztatón részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is.
Vitézy Dávid: leáll az egyik legnagyobb budapesti vasútfejlesztés, az autósokra és a rolleresekre is szigorítás várhat
Leállítja a kormány a Déli Körvasút kivitelezését, és új közbeszerzést ír ki, miután a beruházás kapcsán súlyos közbeszerzési szabálytalanságok és jogsértő összejátszás gyanúja merült fel - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a ma délelőtt tartott kormányzati tájékoztatón. A miniszter emellett a gyorshajtás és az utcai versenyzés szigorúbb büntetését, valamint az elektromos rollerek használatának újraszabályozását is kilátásba helyezte.
A kormány leállítja a Déli Körvasút jelenleg is zajló kivitelezését, és új közbeszerzést ír ki, miután a beruházás kapcsán súlyos összeférhetetlenségi és közbeszerzési szabálytalanságok gyanúja merült fel – jelentette be Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a kormányzati tájékoztatón. Elmondása szerint az Európai Bizottság a feltárt problémák miatt a projekthez kapcsolódó 367 milliárd forintos uniós támogatás megvonásáról tájékoztatta a kormányt. A kabinet ugyanakkor az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések alapján abban bízik, hogy a beruházás újratendereztetésével a források jelentős része még megmenthető.
Vitézy szerint a kivitelezést végző V-Híd esetében felmerült a jogsértő összejátszás gyanúja. A miniszter tájékoztatása alapján a vállalat már a közbeszerzés előtt megismerhette a beruházás terveit, ezért ki kellett volna zárni az eljárásból. A beruházás készültsége jelenleg az 50 százalékot sem éri el. A projektre eddig 101 milliárd forint előleget fizettek ki, amelyből 44 milliárd forint értékű munkát végeztek el, további 57 milliárd forinttal azonban a cégnek még el kell számolnia. A miniszter szerint külön problémát jelent, hogy az előlegre a Magyar Fejlesztési Bank vállalt garanciát, így egy esetleges visszafizetési vita az állam számára is pénzügyi kockázatot jelenthet.
A kormány a következő napokban feljelentést tesz, mivel Vitézy szerint a magyar államot 50–100 milliárd forintos vagyoni kár érhette. Emellett közbeszerzési kartell gyanúja miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A minisztérium a V-Hidat más folyamatban lévő vasútfejlesztési beruházásokból is kizárta, a további közbeszerzésekből történő esetleges eltiltásról pedig a Közbeszerzési Hatóság dönthet.
A kivitelezés leállítása várhatóan jelentős késedelmet okoz. Vitézy szerint a beruházás újraindítása különösen nehéz feladat lesz, mivel ilyen nagyságrendű vasútfejlesztés újratendereztetésére alig akad példa. Az eredeti tervek 2028 végi befejezéssel számoltak, az uniós forrásokat viszont 2030 végéig lehet felhasználni. A támogatás megmentéséhez ezért legfeljebb kétéves csúszás férhet bele. A miniszter egyelőre nem tudta megmondani, meddig állhat a beruházás.
Jelentős szigorítások jöhetnek a közlekedési szabályokban
Jelentős szigorítások jöhetnek a közlekedési szabályokban, amelyek az elektromos rollerek használatát, a gyorshajtást és az illegális utcai versenyzést is érinthetik – jelentette be Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A kormány kérdőíves felmérése szerint a válaszadók 96 százaléka támogatja az utcai versenyzés szabadságvesztéssel történő büntetését, 94 százalékuk pedig a kirívó gyorshajtás szigorúbb szankcionálását. Felmerült a járművek elkobzásának, a jövedelemarányos bírságoknak és a szakaszos sebességmérésnek a bevezetése is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A miniszter elmondta, hogy az elektromos rollerek szabályozásának szigorításával is foglalkoznak, az új előírásokat várhatóan néhány héten belül bemutatják. A felmérésben részt vevők 94 százaléka támogatja a szigorítást, ugyanakkor még vizsgálják, milyen alsó korhatárhoz kössék a rollerek használatát.
A gyorshajtás elleni fellépés részeként az osztrák mintát követve akár az autók elkobzása is lehetővé válhatna kirívó sebességtúllépés vagy visszatérő balesetokozás esetén. Ezt a válaszadók 85 százaléka támogatná, míg a jövedelemarányos bírságokkal mintegy 75 százalékuk ért egyet. A szakaszos sebességmérés bevezetését több mint 70 százalék támogatja. Ennél a módszernél nem egyetlen mérési ponton, hanem egy adott útszakaszon mért átlagsebesség alapján állapítanák meg a gyorshajtást és a bírságot.
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a XIII. kerületi Metropol irodaház bérlése ügyében, amely több százmillió forintos kárt okozhatott az államnak.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan aszály pusztított Magyarországon, amire 125 éve nem volt példa
Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya sújtotta Magyarországot 2026 nyarán, amely 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben és heti eredménye is árfolyamnyereség felé tart.
Gyengült kissé a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Kármán András szerint jelenleg a fogyasztási adóterhek a legmagasabbak, miközben a tőkejövedelmek és a befektetések adózása európai összevetésben is kifejezetten kedvező.
Figyelmeztetett a miniszter: egymillió magyar család kerülhet bajba, komoly következménye lehet a fakitermelési moratóriumnak
Gajdos László szerint a moratórium fenntartása veszélyeztetné a fával fűtő háztartások ellátását.
Egymilliárdos gyermekvédelmi jóvátételi alap indul, amely pszichológiai, jogi és lakhatási segítséget is biztosíthat.
Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.
A VOSZ szerint a vagyonadó veszélyeztetheti a vállalkozások fejlődését, ezért több ponton is módosítaná a tervezetet.
Az MKIK szerint jó irány a kata átalakítása, de a vagyonadó miatt óvatosságra intenek a vállalkozói tőke védelmében.
Súlyos versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság számára az elöregedett, elmaradt beruházásokkal küzdő és jelentős importra szoruló hazai energiarendszer.
Durva károkat okozhat az aszály ezekben a megyékben: csont száraz a talaj, elég egy apró hiba és meg is van a baj
A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajelőkészítéséhez is csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj fölső rétege, másfelé rendkívül száraz a...
Nagyot esett szerdán a BUX, az elemző szerint pedig csütörtökön is enyhe csökkenéssel indulhat a budapesti tőzsde.
A vagyonadótól négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár a kormány a Pénzügyminisztérium szerint.
Kissé erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek.
A helyi önkormányzatok finanszírozási nehézségei álltak a Portfolio Budapest Economic Forum polgármesteri panelbeszélgetésének középpontjában.
Elemzők szerint a jelentős adóelőny miatt a színlelt foglalkoztatás kockázata ismét előtérbe kerülhet.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.