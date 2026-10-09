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Gazdaság

Akciófilmbe illő bűntény Magyarországon: álrendőrök raboltak el egy férfit az otthona elől, pénzt követeltek tőle

MTI
2026. október 9. 16:32

Kétmilliárd forintot követelt egy férfitól egy magát titkosszolgálati munkatársnak kiadó csaló, majd miután a sértett nem volt hajlandó fizetni, két társa rendőrnek adta ki magát, és elrabolta őt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az álrendőrök a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra hivatkozva, megkülönböztető jelzéssel ellátott autóval vitték el a férfit, akit később visszaszállítottak az otthonához. 

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Zsaroltak és elraboltak egy férfit álrendőrök a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra (NVVH) hivatkozva bűnözők. A nyomozó ügyészek hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és jelentős érdeksérelmet okozva, illetve hivatalos eljárás színlelésével elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a három férfival szemben, közülük kettőnek indítványozták a letartóztatását.

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A nyomozás adatai szerint az egyik elkövető 2026 júliusában - magát valótlanul a titkosszolgálat munkatársának kiadva - egy benzinkúton azzal szólította meg a sértettet, hogy tudomása szerint több büntetőeljárás folyik vele szemben, ám kétmilliárd forint megfizetése ellenében el tudja intézni, hogy ezek az ügyek a "süllyesztőbe" kerüljenek.

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A sértett az ajánlatot nem fogadta el, ezért a férfi később több alkalommal is megkereste őt, illetve próbált rá nyomást gyakorolni, így többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. A tájékoztatás szerint a sértett továbbra sem állt kötélnek, ezért 2026. október 8-án a férfi két társa megjelent a sértett lakásánál és megtévesztő módon magukat rendőrnek kiadva, hivatalos eljárást színlelve azt állították, hogy elő fogják állítani a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalhoz.

A két álrendőr a sértettet megmotozta, telefonját elvették, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsiba ültetve elhajtottak vele. A gépkocsiból útközben felhívták a társukat, akinek az "utasítására" a sértettet visszavitték a lakásához, és arra szólították fel, hogy a társukkal mihamarabb vegye fel a kapcsolatot.

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A nyomozó ügyészség a gyanúsítottakat az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság taktikai egysége, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség közreműködésével elfogta. A gyanúsítottak közül azt a két személyt, akik "nagyobb szerepet vállaltak az elkövetésben", őrizetbe vették és indítványozták a letartóztatásukat - olvasható a KNYF közleményében.
Címlapkép: Getty Images
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