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Évi 200 milliárdot szedne be a kormány a leggazdagabb magyaroktól: Kármán András elárulta a részleteket
Évi 200 milliárd forintos bevételt vár a kormány a 15–25 ezer legtehetősebb magyart érintő új vagyonadóból – derült ki a Pénzügyminisztérium csütörtöki háttérbeszélgetésén, ahol a Magyar Péter miniszterelnök által a héten bejelentett adócsomag részleteit ismertették. A tárca vezetése a társadalmi szolidaritással és a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekkel indokolta a lépést, egyúttal jelezte, hogy felkészültek a várható tőkemenekítésre. Az adóelkerülést szigorú vagyonvizsgálatokkal és a távozó tőkére kivetett különadóval próbálják megakadályozni, miközben a megújuló KATA szabályaival a korábbi kormányzati szigorításokat is orvosolni tervezik - számolt be a Telex.
Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi adórendszer alapvető módosításra szorul, mivel a forgalmi és jövedéki adók magas szintje miatt az alacsony jövedelműek arányaiban nagyobb terhet viselnek. Eközben a tehetősebbeknek jelentősen kedvez az egykulcsos személyi jövedelemadó és az alacsony társasági adó.
A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarországon alakult ki az Európai Unió második legnagyobb vagyoni egyenlőtlensége: míg a háztartások vagyona tíz év alatt 170 százalékkal nőtt, addig a száz leggazdagabb magyaré 325 százalékkal. Az új adófilozófia a szolidaritásra épít, elvárva, hogy a vagyonosabbak is arányosabban járuljanak hozzá a közszolgáltatások finanszírozásához.
A bevezetésre kerülő vagyonadó egyaránt terheli majd a luxuscikkeket, például a jachtokat, valamint a termelő vagyonelemeket, köztük a vállalati részesedéseket is. A minisztérium elutasítja azt a gyakori kritikát, miszerint a vagyon már leadózott jövedelemből származik, hiszen a modern adórendszerek a mindennapi fogyasztást, az ingatlanvásárlást és a tranzakciókat is terhelik, függetlenül a pénz eredetétől. Kövesdy Attila államtitkár egyértelművé tette, hogy a céges vagyonok sem mentesülnek teljes körűen, megelőzve ezzel, hogy a luxuscikkeket fedőcégekbe rejtsék a tulajdonosok.
A kormány tisztában van azzal, hogy a vagyonadó beszedése nemzetközileg is nehézkes, és komoly kockázatot jelent a tőkemenekítés. Éppen ezért a korábban remélt 300–600 milliárdos összeg helyett rendkívül konzervatív módon, mindössze 200 milliárd forintos bevétellel számolnak a költségvetésben. Az adóhatóság már most kiemelten figyeli azokat, akik külföldi vagyonkezelőkbe próbálják kimenekíteni a tőkéjüket.
Ezt a folyamatot hivatott megfékezni a formálódó "exit tax" (kilépési adó) is, amely a külföldre távozó vagyont adóztatná meg, bár ennek nemzetközi jogi összehangolása még finomításra szorul. Bár a hatóságok felkészültek a cégértékelésekből fakadó jogvitákra, a minisztérium fizetési nehézség esetén adóhalasztási lehetőséget biztosít majd a vállalatoknak. Kármán András ugyanakkor megjegyezte, hogy a magyar cégek jelentős része amúgy is hatalmas, kihasználatlan készpénzállományon ül beruházások helyett.
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A háttérbeszélgetésen a vagyonadó mellett a KATA és az EKHO is szóba került. A tárca vezetői szerint a 2022-es radikális és magyarázat nélküli KATA-szigorítást orvosolni kell, így az új rendszer igyekszik ismét igazságosabb és szélesebb körben elérhető feltételeket teremteni a kisadózóknak.
A makrogazdasági folyamatokat illetően a Pénzügyminisztérium megerősítette, hogy a kormány október közepén tárgyalja újra a jövő évi költségvetést. Az abban rögzített hiánycél és fiskális pálya döntő fontosságú lesz a 2030-ra tervezett 3 százalékos deficit, és ezzel együtt az euróbevezetés hitelessége szempontjából.
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