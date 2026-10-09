2026. október 9. péntek Dénes
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy gazdag, jól öltözött házaspárról, amint utazás közben poharakat tesznek össze egy ünnepi koccintásra.
Gazdaság

Évi 200 milliárdot szedne be a kormány a leggazdagabb magyaroktól: Kármán András elárulta a részleteket

Pénzcentrum
2026. október 9. 15:03

Évi 200 milliárd forintos bevételt vár a kormány a 15–25 ezer legtehetősebb magyart érintő új vagyonadóból – derült ki a Pénzügyminisztérium csütörtöki háttérbeszélgetésén, ahol a Magyar Péter miniszterelnök által a héten bejelentett adócsomag részleteit ismertették. A tárca vezetése a társadalmi szolidaritással és a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekkel indokolta a lépést, egyúttal jelezte, hogy felkészültek a várható tőkemenekítésre. Az adóelkerülést szigorú vagyonvizsgálatokkal és a távozó tőkére kivetett különadóval próbálják megakadályozni, miközben a megújuló KATA szabályaival a korábbi kormányzati szigorításokat is orvosolni tervezik - számolt be a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi adórendszer alapvető módosításra szorul, mivel a forgalmi és jövedéki adók magas szintje miatt az alacsony jövedelműek arányaiban nagyobb terhet viselnek. Eközben a tehetősebbeknek jelentősen kedvez az egykulcsos személyi jövedelemadó és az alacsony társasági adó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarországon alakult ki az Európai Unió második legnagyobb vagyoni egyenlőtlensége: míg a háztartások vagyona tíz év alatt 170 százalékkal nőtt, addig a száz leggazdagabb magyaré 325 százalékkal. Az új adófilozófia a szolidaritásra épít, elvárva, hogy a vagyonosabbak is arányosabban járuljanak hozzá a közszolgáltatások finanszírozásához.

A bevezetésre kerülő vagyonadó egyaránt terheli majd a luxuscikkeket, például a jachtokat, valamint a termelő vagyonelemeket, köztük a vállalati részesedéseket is. A minisztérium elutasítja azt a gyakori kritikát, miszerint a vagyon már leadózott jövedelemből származik, hiszen a modern adórendszerek a mindennapi fogyasztást, az ingatlanvásárlást és a tranzakciókat is terhelik, függetlenül a pénz eredetétől. Kövesdy Attila államtitkár egyértelművé tette, hogy a céges vagyonok sem mentesülnek teljes körűen, megelőzve ezzel, hogy a luxuscikkeket fedőcégekbe rejtsék a tulajdonosok.

A kormány tisztában van azzal, hogy a vagyonadó beszedése nemzetközileg is nehézkes, és komoly kockázatot jelent a tőkemenekítés. Éppen ezért a korábban remélt 300–600 milliárdos összeg helyett rendkívül konzervatív módon, mindössze 200 milliárd forintos bevétellel számolnak a költségvetésben. Az adóhatóság már most kiemelten figyeli azokat, akik külföldi vagyonkezelőkbe próbálják kimenekíteni a tőkéjüket.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezt a folyamatot hivatott megfékezni a formálódó "exit tax" (kilépési adó) is, amely a külföldre távozó vagyont adóztatná meg, bár ennek nemzetközi jogi összehangolása még finomításra szorul. Bár a hatóságok felkészültek a cégértékelésekből fakadó jogvitákra, a minisztérium fizetési nehézség esetén adóhalasztási lehetőséget biztosít majd a vállalatoknak. Kármán András ugyanakkor megjegyezte, hogy a magyar cégek jelentős része amúgy is hatalmas, kihasználatlan készpénzállományon ül beruházások helyett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A háttérbeszélgetésen a vagyonadó mellett a KATA és az EKHO is szóba került. A tárca vezetői szerint a 2022-es radikális és magyarázat nélküli KATA-szigorítást orvosolni kell, így az új rendszer igyekszik ismét igazságosabb és szélesebb körben elérhető feltételeket teremteni a kisadózóknak.

A makrogazdasági folyamatokat illetően a Pénzügyminisztérium megerősítette, hogy a kormány október közepén tárgyalja újra a jövő évi költségvetést. Az abban rögzített hiánycél és fiskális pálya döntő fontosságú lesz a 2030-ra tervezett 3 százalékos deficit, és ezzel együtt az euróbevezetés hitelessége szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #adó #különadó #költségvetés #gazdaság #euró bevezetés #vagyon #költségvetési hiány #vagyonadó #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:40
17:32
17:14
17:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 9. 16:54
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 9. 16:48
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban...
Holdblog  |  2026. október 9. 09:41
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban go...
ChikansPlanet  |  2026. október 9. 08:00
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisz...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 9. 07:45
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befe...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 9.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 9.
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
2026. október 9.
Riasztó rekordot döntött egy magyar régió: itt tarol a legdurvábban ez a betegség az egész EU-ban
2026. október 9.
Nem elég a jó sztori és a halászlé: Baján is újra kell rakni a vidéki turizmus alapjait
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 9. péntek
Dénes
41. hét
Október 9.
Postai világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Döntött az UniCredit: kivonulnak az országból, követik az OTP stratégiai lépését
2
5 napja
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
3
5 napja
Vadiúj diszkont érkezik Magyarországra: közel 1000 bolt nyitását tervezik, itt nyílik majd az első üzlet
4
2 napja
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
5
1 hete
Lépett az E.ON: 237 ezer fogyasztónál jön az óracsere, ezért van szükség az új mérőórákra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési jegy
 A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat biztosít az alap értékeire. Tőzsdén, csak a zárt végű alapok jegyei foroghatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 17:32
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 17:02
Kőszeg ősszel rákapcsol: mennyei sült gesztenye és vásári forgatag a 25. Orsolya-napi Vásáron
Agrárszektor  |  2026. október 9. 16:31
Azt hittük, a 2022-es év volt a legrosszabb, de idén még nagyobb a baj