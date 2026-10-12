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Gazdaság

Rendkívüli figyelmeztetést kapott Magyarország: veszélybe kerülhet az ország adósságbesorolása

Pénzcentrum
2026. október 12. 17:10

A Fitch Ratings továbbra is BBB besorolással, de negatív kilátással tartja nyilván Magyarország adósosztályzatát. A hitelminősítő legfrissebb értékelése szerint a tavaszi választásokhoz kötődő jelentős állami költekezés és a magas költségvetési hiány komoly leminősítési kockázatot hordoz, bár a gyors dezinfláció és az erősödő forint kedvező fejleménynek számít. Hiteles fiskális kiigazítás hiányában, illetve az államadósság további növekedése esetén azonban veszélybe kerülhet az ország adósságbesorolása.

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Bár a magyar gazdaság szerkezeti adottságai viszonylag erősek, a költségvetési fegyelem lazulása és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika rontja az összképet. A tavaszi választásokat megelőző kiadások, valamint az aszálykárok és az energiahelyzet kezelése miatt a Fitch arra számít, hogy a költségvetési hiány idén eléri a GDP 7,3 százalékát.

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Ez az arány több mint kétszerese a hasonló besorolású országok 3,1 százalékos átlagának. Mivel egyelőre nem látni részletes tervet a fiskális konszolidációra, a jelentés 2028-ra is magas, 5,8 százalékos deficittel számol. A tartós hiány miatt a GDP-arányos államadósság a korábbi 74,6 százalékos szintről 2028-ra 78,1 százalékra nőhet, ami szintén jócskán meghaladja a kategória 58 százalékos mediánját.

A borús adósságkilátásokat némileg ellensúlyozza a stabilizálódó forint, amely enyhíti a teljes állomány mintegy 30 százalékát kitevő devizaadósság terheit, valamint az a várakozás, hogy az állam kamatkiadásai 2028-ra mérséklődnek.

Egyértelmű sikerként értékeli a hitelminősítő a gyors dezinflációt, hiszen az árfolyam erősödésének is köszönhetően a fogyasztói áremelkedés idén augusztusra 1,3 százalékra lassult. Ennek nyomán a jegybanki alapkamat az év végére 5,25 százalékra, jövőre pedig 4,75 százalékra csökkenhet. A gazdasági növekedés azonban továbbra is visszafogott marad, ami önmagában is kockázati tényező. A Fitch az idei évre 1,9, jövőre 2,5, míg 2028-ra 3 százalékos GDP-bővülést vár.

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A negatív kilátás megszüntetéséhez a kormánynak mindenképpen meg kell állítania az adósságráta növekedését, míg egy esetleges felminősítéshez a gazdaságpolitikai környezet átfogó javítására lenne szükség.

A Pénzügyminisztérium a jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetést és a középtávú makrogazdasági terveket, amelyek sorsdöntőek lehetnek a piacok és az elemzők meggyőzésében. A Fitch Ratings legközelebb december 4-én teszi közzé az idei év utolsó felülvizsgálatát Magyarországról.
Címlapkép: Getty Images
#alapkamat #magyarország #államadósság #infláció #költségvetés #gazdaság #gdp #fitch #hitelminősítő #költségvetési hiány
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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