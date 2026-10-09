Új korszak kezdődik a Cserpesnél: gazdát cserélt a cég, ez lesz a népszerű márka sorsa

A Profood Flexum Kft. tulajdonosai megvásárolták a Cserpes Sajtműhelyt, ezzel egy teljes, a szántóföldtől a fogyasztóig terjedő, szigorúan ellenőrzött tejipari vertikumot hoztak létre. A tranzakció célja a jól ismert hazai márka hagyományainak megőrzése, a működési hatékonyság növelése, valamint a saját értékesítési hálózat és a termékkínálat bővítése a jelenlegi piaci kihívások közepette - írta az Agrárszektor.

Domokos Zsolt és felesége tizenhat éve dolgozik a tejtermékgyártásban, 2018 óta pedig saját gazdaságot is irányítanak. A Cserpes felvásárlása logikus lépés volt számukra, hiszen a kiskereskedelemben rendkívül nehéz új márkát bevezetni, míg a megvásárolt társaság már kiépített márkahűséggel és stabil vásárlóbázissal rendelkezik. Az akvizícióval a tulajdonosok elérték régi céljukat, hiszen a takarmányozástól és a tejelőszarvasmarha-tartástól kezdve a feldolgozáson át az értékesítésig a tej teljes útját saját kézben tartják. Ez a zárt lánc garanciát nyújt arra, hogy a termékek kizárólag ellenőrzött, kiváló minőségű hazai alapanyagból készülnek.

A saját alapanyag-előállítás ugyanakkor nem mentes a nehézségektől. A 2025-ös ragadós száj- és körömfájás-járvány miatt a teljes állományt le kellett ölni, ám a kártalanítást követően azonnal megkezdődött az újratelepítés. A korábbi tartás- és fejéstechnológiai beruházásoknak köszönhetően az új állománnyal is kiemelkedő tejminőséget érnek el. A járvány tanulságait levonva szigorú védelmi fejlesztéseket hajtottak végre, így megújult a kerítésrendszer és a kerékfertőtlenítő, megszüntettek egy korszerűtlen teleprészt, továbbá kiterjedt kamerarendszert építettek ki a biológiai biztonság fokozása érdekében.

Ami a Cserpes jövőjét illeti, a jól bevált receptúrákon és technológiákon nem változtatnak, hiszen a vásárlók a megszokott ízeket keresik. A cél sokkal inkább a hatékonyság növelése, amelyhez nagyban hozzájárul, hogy a kapuvári üzembe – a korábbi beszállító kisgazdaságok megtartása mellett – a saját telepről származó, állandó minőségű tej is érkezik. A jelenlegi, 2026-os gazdasági kihívásokkal és az erős importárversennyel szemben a magas hozzáadott értékkel, valamint a stabil minőséggel lehet védekezni. A vezetés bízik abban, hogy a fogyasztók továbbra is a megbízható hazai termékeket választják az olcsóbb külföldi alternatívákkal szemben, ahogyan azt a vendéglátóiparban a saját márkáik esetében is tapasztalták.

Bár hosszú távon az export is szerepel a tervek között, a fókusz egyelőre a belföldi piacon marad. A portfólió bővítése érdekében előveszik az alapító, Cserpes István eddig meg nem valósított, de már kikísérletezett receptjeit, így a jövőben új termékekkel is találkozhatnak a vásárlók. A legfőbb törekvés most a saját értékesítési hálózat megerősítése, azaz a tejivók és a mozgóárusítás stabil, fenntartható, akár franchise-rendszerben is működtethető lánccá alakítása, maximálisan kiaknázva a márkában rejlő növekedési lehetőségeket.