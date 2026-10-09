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Gazdaság

Ingyenes BKK-bérletet kaphatnak ezek a fiatalok: mutatjuk, kiknek jár az egész éves támogatás

Pénzcentrum
2026. október 9. 14:04

Október 12-én kezdi meg a terézvárosi önkormányzat az egész évre szóló BKK-utalványok kiosztását a kerületben élő, nappali tagozaton tanuló fiatalok számára. Az érintettek a napokban postai úton már megkapták az erről szóló értesítést – derül ki a Terézvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzéséből.

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A főváros VI. kerületében lakó diákok jelentős utazási kedvezményben részesülnek, a helyi önkormányzat ugyanis ingyenes éves bérletre jogosító utalványokat biztosít számukra. A juttatásra azok a 14 és 26 év közötti fiatalok jogosultak, akik állandó terézvárosi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek – feltéve, hogy nincs más településen vagy kerületben érvényes tartózkodási helyük –, és aktív, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal bírnak.

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Az utalványokat október 12. és október 30. között lehet átvenni az Eötvös utca 3. szám alatti polgármesteri hivatalban. "Az utalvány átvételéhez a személyi igazolvány és a lakcímkártya mellett a nappali tagozatos diákigazolványra – utóbbira a 16. életévüket betöltött fiatalok esetében –, valamint az önkormányzat által postázott tájékoztató levélre is szükség van" – hívta fel a figyelmet a kerületi vezetés.

Amennyiben az érintett diák nem tud személyesen megjelenni, a támogatást meghatalmazott útján is át lehet venni. Ehhez a jogosult okmányai mellett egy papíralapú, saját kezűleg írt és aláírt, vagy két tanú aláírásával hitelesített nyomtatott meghatalmazás bemutatása szükséges.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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