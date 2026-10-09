Ingyenes BKK-bérletet kaphatnak ezek a fiatalok: mutatjuk, kiknek jár az egész éves támogatás

Október 12-én kezdi meg a terézvárosi önkormányzat az egész évre szóló BKK-utalványok kiosztását a kerületben élő, nappali tagozaton tanuló fiatalok számára. Az érintettek a napokban postai úton már megkapták az erről szóló értesítést – derül ki a Terézvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzéséből.

A főváros VI. kerületében lakó diákok jelentős utazási kedvezményben részesülnek, a helyi önkormányzat ugyanis ingyenes éves bérletre jogosító utalványokat biztosít számukra. A juttatásra azok a 14 és 26 év közötti fiatalok jogosultak, akik állandó terézvárosi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek – feltéve, hogy nincs más településen vagy kerületben érvényes tartózkodási helyük –, és aktív, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal bírnak.

Az utalványokat október 12. és október 30. között lehet átvenni az Eötvös utca 3. szám alatti polgármesteri hivatalban. "Az utalvány átvételéhez a személyi igazolvány és a lakcímkártya mellett a nappali tagozatos diákigazolványra – utóbbira a 16. életévüket betöltött fiatalok esetében –, valamint az önkormányzat által postázott tájékoztató levélre is szükség van" – hívta fel a figyelmet a kerületi vezetés.

Amennyiben az érintett diák nem tud személyesen megjelenni, a támogatást meghatalmazott útján is át lehet venni. Ehhez a jogosult okmányai mellett egy papíralapú, saját kezűleg írt és aláírt, vagy két tanú aláírásával hitelesített nyomtatott meghatalmazás bemutatása szükséges.