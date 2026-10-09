Leáll a Déli Körvasút építése, emellett szigorodhatnak a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok.
Ingyenes BKK-bérletet kaphatnak ezek a fiatalok: mutatjuk, kiknek jár az egész éves támogatás
Október 12-én kezdi meg a terézvárosi önkormányzat az egész évre szóló BKK-utalványok kiosztását a kerületben élő, nappali tagozaton tanuló fiatalok számára. Az érintettek a napokban postai úton már megkapták az erről szóló értesítést – derül ki a Terézvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzéséből.
A főváros VI. kerületében lakó diákok jelentős utazási kedvezményben részesülnek, a helyi önkormányzat ugyanis ingyenes éves bérletre jogosító utalványokat biztosít számukra. A juttatásra azok a 14 és 26 év közötti fiatalok jogosultak, akik állandó terézvárosi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek – feltéve, hogy nincs más településen vagy kerületben érvényes tartózkodási helyük –, és aktív, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal bírnak.
Az utalványokat október 12. és október 30. között lehet átvenni az Eötvös utca 3. szám alatti polgármesteri hivatalban. "Az utalvány átvételéhez a személyi igazolvány és a lakcímkártya mellett a nappali tagozatos diákigazolványra – utóbbira a 16. életévüket betöltött fiatalok esetében –, valamint az önkormányzat által postázott tájékoztató levélre is szükség van" – hívta fel a figyelmet a kerületi vezetés.
Amennyiben az érintett diák nem tud személyesen megjelenni, a támogatást meghatalmazott útján is át lehet venni. Ehhez a jogosult okmányai mellett egy papíralapú, saját kezűleg írt és aláírt, vagy két tanú aláírásával hitelesített nyomtatott meghatalmazás bemutatása szükséges.
Akciófilmbe illő bűntény Magyarországon: álrendőrök raboltak el egy férfit az otthona elől, pénzt követeltek tőle
Kétmilliárd forintot követelt egy férfitól egy magát titkosszolgálati munkatársnak kiadó csaló, majd miután a sértett nem volt hajlandó fizetni, két társa rendőrnek adta ki magát,...
A Profood Flexum Kft. tulajdonosai megvásárolták a Cserpes Sajtműhelyt, ezzel egy teljes, a szántóföldtől a fogyasztóig terjedő, szigorúan ellenőrzött tejipari vertikumot hoztak létre.
Évi 200 milliárdot szedne be a kormány a leggazdagabb magyaroktól: Kármán András elárulta a részleteket
Évi 200 milliárd forintos bevételt vár a kormány a 15–25 ezer legtehetősebb magyart érintő új vagyonadóból – derült ki a Pénzügyminisztérium csütörtöki háttérbeszélgetésén.
Pozitív korrekció jöhet pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mivel reggelre javult a nemzetközi befektetői hangulat.
Jövő csütörtökön rendhagyó módon másfél napos uniós csúcstalálkozó kezdődik Brüsszelben
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a XIII. kerületi Metropol irodaház bérlése ügyében, amely több százmillió forintos kárt okozhatott az államnak.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan aszály pusztított Magyarországon, amire 125 éve nem volt példa
Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya sújtotta Magyarországot 2026 nyarán, amely 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben és heti eredménye is árfolyamnyereség felé tart.
Gyengült kissé a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Kármán András szerint jelenleg a fogyasztási adóterhek a legmagasabbak, miközben a tőkejövedelmek és a befektetések adózása európai összevetésben is kifejezetten kedvező.
Figyelmeztetett a miniszter: egymillió magyar család kerülhet bajba, komoly következménye lehet a fakitermelési moratóriumnak
Gajdos László szerint a moratórium fenntartása veszélyeztetné a fával fűtő háztartások ellátását.
Egymilliárdos gyermekvédelmi jóvátételi alap indul, amely pszichológiai, jogi és lakhatási segítséget is biztosíthat.
Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.
A VOSZ szerint a vagyonadó veszélyeztetheti a vállalkozások fejlődését, ezért több ponton is módosítaná a tervezetet.
Az MKIK szerint jó irány a kata átalakítása, de a vagyonadó miatt óvatosságra intenek a vállalkozói tőke védelmében.
Súlyos versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság számára az elöregedett, elmaradt beruházásokkal küzdő és jelentős importra szoruló hazai energiarendszer.
Durva károkat okozhat az aszály ezekben a megyékben: csont száraz a talaj, elég egy apró hiba és meg is van a baj
A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajelőkészítéséhez is csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj fölső rétege, másfelé rendkívül száraz a...
Nagyot esett szerdán a BUX, az elemző szerint pedig csütörtökön is enyhe csökkenéssel indulhat a budapesti tőzsde.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.