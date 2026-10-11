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Gazdaság

Ledobta a bombát az OTP: 50 milliárdos bejelentést tettek, azonnal kilőtt az árfolyam

MTI
2026. október 11. 18:29

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4505,21 pontos, 3,28 százalékos emelkedéssel, 141 671 ponton zárt pénteken.

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A részvénypiac forgalma 41,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője elmondta: javult a nemzetközi befektetői hangulat, ennek hatására erősödtek a vezető részvények a magyar tőzsdén.

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A BUX-ot leginkább az OTP húzta, a papír árfolyama magas forgalom mellett jelentősen emelkedett, a szakértő szerint ez volt a magyar tőzsdén a legfontosabb mozgás a hét utolsó kereskedési napján. Az emelkedést segítette, hogy a vállalat újabb sajátrészvény-vásárlási programra kapott engedélyt a Magyar Nemzeti Banktól (MNB), a társaság 50 milliárd forint értékben vesz saját részvényt 2027. március 31-ig - jelezte.

A Mol 55 forinttal, 1,1 százalékkal 5055 forintra erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 2430 forinttal, 6,42 százalékkal 40 300 forintra nőtt, forgalmuk 37,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,26 százalékkal 2562 forintra emelkedett, forgalma 514,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,23 százalékkal 12 350 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9065,75 ponton zárt pénteken, ez 40,84 pontos, 0,45 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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