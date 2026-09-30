Itt a fordulat Hankó Balázs ügyében: döntött a bíróság - jöhet a börtön?

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter és társa letartóztatását. A vádhatóság szerint a politikus miniszteri hivatala ideje alatt több mint 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét szabálytalanul, amelyből politikai kampányokat és magáncélokat is finanszíroztak. A kényszerintézkedés elrendeléséről a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jén dönt.

Az Országgyűlés hétfőn függesztette fel Hankó mentelmi jogát, eleget téve az ügyészség múlt heti indítványának. A politikus hétfő este vette át az idézést, ezt követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik budapesti épületében őrizetbe vették. Innen Kecskemétre szállították, ahol öt órán keresztül hallgatták ki gyanúsítottként. Hankó nem tett beismerő vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás, valamint az őrizetbe vétel ellen is.

A nyomozás adatai szerint Hankó Balázs a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során kettős eljárásrendet alakított ki, amellyel a forráselosztást politikai érdekeknek és választókerületi szempontoknak rendelte alá. Bár a jogszabályok értelmében a miniszter nem vehetett volna részt a pályázatok elbírálásában, a hivatalos bizottsági eljárások csupán utólagos formasággá válat el. A tényleges döntéseket a háttérben Hankó és köre hozta meg, így több kiemelt ügyben már a pályázat hivatalos benyújtása előtt eldőlt a támogatások sorsa.

Ezzel a módszerrel 2025 szeptembere és 2026 márciusa között összesen 1079 esetben használták fel az NKA forrásait a törvényes céloktól eltérően, amivel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A főügyészség a letartóztatás elrendelését a szökés és elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyével indokolta. Érvelésük alapján a kiugróan magas büntetési tétel, a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere és a hosszan tartó, szervezett elkövetési magatartás miatt az eljárás zavartalansága enyhébb kényszerintézkedéssel nem biztosítható.

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(Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi, MTI/MTVA)