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Megmozdult a forint, így áll most az euróval és a dollárral szemben a magyar fizetőeszköz
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró jegyzése a reggeli 364,94 forintról 365,01 forintra emelkedett, a dollár pedig 325,57 forintról 327,08 forintra drágult. A svájci frank ezzel szemben 392,25 forintról 391,85 forintra gyengült. Napközben az euró árfolyama 364,57 és 365,46 forint között mozgott.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 364,94 forintról 365,01 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 364,57 forint és 365,46 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 392,25 forintról 391,85 forintra csökkent, míg a dolláré 325,57 forintról 327,08 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1209 dollárról 1,1156 dollárra változott.
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