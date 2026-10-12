Megmozdult a forint, így áll most az euróval és a dollárral szemben a magyar fizetőeszköz

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Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró jegyzése a reggeli 364,94 forintról 365,01 forintra emelkedett, a dollár pedig 325,57 forintról 327,08 forintra drágult. A svájci frank ezzel szemben 392,25 forintról 391,85 forintra gyengült. Napközben az euró árfolyama 364,57 és 365,46 forint között mozgott.

Címlapkép: Getty Images

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