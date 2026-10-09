Akár 60 ezer forintos rezsitámogatást is kaphatnak ezek a magyarok: már lehet igényelni

Október 1-jétől ismét igényelhető az óbudai téli rezsitámogatás, amely havi 12 ezer forintos segítséget jelenthet a jogosult háztartásoknak. A támogatás legfeljebb öt hónapra jár, így összesen akár 60 ezer forintot is kaphatnak az érintettek. A kérelmeket 2027. március 31-ig lehet benyújtani.

A Budapest III. kerületében elérhető téli rezsitámogatás célja, hogy enyhítse a háztartások fűtési kiadásait. Az önkormányzati támogatás minden év november 1-jétől a következő év március 31-ig, legfeljebb öt hónapon keresztül vehető igénybe, összege havi 12 ezer forint.

A támogatásra azok az egyedül élők jogosultak, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a 240 ezer forintot. Ugyanez az egy főre jutó jövedelemhatár érvényes azokra a családokra is, amelyekben fogyatékossággal vagy egészségkárosodással élő személy él.

Más, többtagú háztartások esetében az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 186 ezer forint lehet. A jogosultság megállapításakor a vagyoni helyzetet is vizsgálják: az ingó- és ingatlantulajdon értéke nem haladhatja meg a 2 millió forintot.

Így lehet igényelni a támogatást

A kérelmeket 2026. október 1. és 2027. március 31. között lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáiban, postai úton vagy elektronikusan. A szükséges formanyomtatványok az ügyfélszolgálatokon vehetők át, illetve az önkormányzat honlapjáról is letölthetők.

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Az igényléshez csatolni kell a háztartás valamennyi tagjának a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolását, a vagyonnyilatkozatot, valamint bankszámla megléte esetén a számlaszámot igazoló dokumentumot.

Az önkormányzat azoknak is biztosít lehetőséget a segítség igénylésére, akik nem felelnek meg a felsorolt feltételeknek, de a fűtési költségek veszélyeztetik a megélhetésüket. Ők évente egy alkalommal méltányos téli rezsitámogatást kérhetnek.