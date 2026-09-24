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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Megszólalt az EP jelentéstevője a magyar milliárdokról: komoly elvárást fogalmazott meg

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 07:27

Tineke Strik, az Európai Parlament képviselője is reagált arra, hogy az Európai Bizottság javasolta a Magyarországgal szembeni feltételességi eljárás megszüntetését. Strik szerint el kell ismerni a magyarországi előrelépést, de az uniós pénzeket csak ténylegesen megvalósított reformok után szabad feloldani, írja a Telex.

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Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő szerint el kell ismerni a Magyarországon történt előrelépést, ugyanakkor az uniós pénzeket csak megvalósított reformok után szabad feloldani. A politikus azután reagált, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett a 4,2 milliárd eurót befagyasztó feltételességi jogállamisági eljárás megszüntetésére. Strik azt várja a Bizottságtól, hogy magyarázza meg, miért ítélte úgy: az uniós költségvetést fenyegető kockázatokat megfelelően kezelték.

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A feltételességi eljárást a tagállami kormányokat képviselő Tanács indította el, és annak megszüntetéséről is ez a testület dönthet a bizottsági javaslat után. Az Európai Parlamentnek ezzel kapcsolatban tájékoztatási szerepe van, de maga az EP nem dönt a feltételességi eljárás lezárásáról.

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Striknek ugyanakkor valóban van jelentéstevői szerepe egy másik, Magyarországgal szembeni uniós eljárásban. Ő felel az Európai Parlamentben a 2018-ban megindított, az uniós alapértékek súlyos megsértésének kockázatáról szóló, úgynevezett hetes cikkes eljárásért. 

Ezt az eljárást az EP kezdeményezte, a végén bizonyos uniós jogokat lehetne vele felfüggeszteni, de az eljárás 2018-as megindítása óta nem halad.
Címlapkép: Getty Images
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