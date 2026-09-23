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Vészjelzést adott ki az MNB: elképesztő ígéretekkel vadásznak a gyanútlan magyar adósokra, lehúzás az egész

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 09:29

A Magyar Nemzeti Bank többször is felhívta a hatóságok figyelmét a Szuverén Magyar Arany Korona Szövetkezet gyanús tevékenységére, amely jól ismert nemzetközi pénzügyi csalásokra és összeesküvés-elméletekre épül. Bár a szervezet irreális, 53 billió forintos vagyonról és a tagok adósságainak eltörléséről szóló ígéreteket terjeszt, a rendőrség és a jegybank egyelőre nem indított hivatalos eljárást az ügyben.

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A jegybank tájékoztatása szerint bár jelezték a rendőrségnek a szövetkezet visszás működését, hivatalos feljelentést nem tettek, és a hatóságok sem indítottak nyomozást. Mivel a szervezet elnöke, Medek Sándor szlovákiai illetőségű, az MNB a szlovák pénzügyi felügyeletet is értesítette. Piacfelügyeleti vizsgálat ugyanakkor azért nem indult, mert a szövetkezet a honlapján nyíltan nem kínál befektetési lehetőségeket, így nem merül fel a jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanúja - írja a hvg.hu.

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A szervezet céljai és közzétett dokumentumai ugyanakkor tele vannak képtelenségekkel. Egyik fő ígéretük a tagok meglévő banki tartozásainak teljes elengedése. Honlapjukon egy globális "szuverén nemzetközi kincstárról" írnak, amely állításuk szerint egy orosz szövetkezethez tartozik, és a Szovjetunió államkincstárának feladatait látja el. A feltöltött iratokban olyan nem létező fogalmak és intézmények bukkannak fel, mint a koronavírus-járvány idején az aranystandard bevezetését sürgető "M1 Nemzetközi Pénzügyi Alap", vagy a világ országai között szétosztott "világszámla".

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A dokumentumokban visszatérő "White Spiritual Boy" kifejezés egyértelműen rávilágít a szervezet hátterére. Ez egy jól ismert, a nemzetközi "szuverén állampolgár" mozgalomhoz köthető pénzügyi csalás, amely annyira kidolgozott, látszólag jogi jellegű mítoszokra épül, hogy korábban még egy dél-afrikai milliárdos üzletembert is sikerült megtéveszteni vele.

A cégnyilvántartás adatai szerint a Szuverén Magyar Arany Korona Szövetkezet 2023 óta működik egy XI. kerületi társasház földszinti lakásába bejegyezve. Ugyanezen a címen alapították meg a korábbi vezetők a hasonló nevű Szuverén Magyar Aranykor Szövetkezetet is. Az anyaszervezet ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábban adószám-törlési eljárást indított a bevallási kötelezettségek elmulasztása miatt, ám a hiányosságok pótlása után ezt megszüntették. A szövetkezet pénzügyi beszámolója teljesen irreális, a hivatalos iratok szerint ugyanis 53,86 billió – azaz több mint ötvenháromezer-milliárd – forintos eszközállománnyal rendelkeznek, amely mindössze négymillió forint saját tőkéből és szinte teljes egészében kötelezettségekből tevődik össze.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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