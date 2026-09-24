Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokság július 19-én véget ért, szurkolók ezrei mindmáig hiába várják a pénzüket a FIFA hivatalos jegyviszonteladói platformjáról.
Leállás jön több hazai banknál: nem fog működni az ATM, szünetel az átutalás, akadozhat a kártyás fizetés ebben az időszakban
Az előttünk álló hetekben több hazai banknál is tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás. Az érintett időszakokban bankonként eltérő, hogy a mobil- és internetbank, az azonnali átutalás, a qvik-fizetés, az ATM-ek vagy akár az online kártyás vásárlás működésében lehetnek fennakadások, ezért érdemes előre tisztában lenni az időpontokkal. A tervezett fejlesztések és karbantartások időpontjai a mai naptól egészen októberig már nyilvánosak. A K&H és az MBH rendszereiben már a mai lehet fennakadás.
A cikkünkben áttekintjük az Erste, a K&H, a MagNet Bank, az MBH, az OTP és az UniCredit tervezett karbantartási és rendszerfejlesztési munkálatainak időpontjait (ebben a sorrendben). A bankok előre tájékoztatják az ügyfeleiket, mikor számíthatnak szolgáltatáskiesésre, akadozásra, vagy mikor lesz leállás.
Októberi leállás az Erste rendszereiben
Az Erste azt közölte ügyfeleivel, hogy rendszerükön 2026. 10. 16. 22:00 és 2026. 10. 17. 10:00, valamint 2026. 10. 29. 22:00 és 2026. 10. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja. Ebben az időszakban az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 10.17. 00:00 – 04:00 között)
- Internetes vásárlás (csak 2026.10.16. 22:00 és 2026.10.17. 10:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint - közölte az Erste. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban.
A K&H szolgáltatásai is akadozhatnak a következő hetekben
A K&H banknál 2026. szeptember 24-én 22:00 órától 2026. szeptember 25-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül - írja a K&H honlapján.
2026. szeptember 25-én 23:00 órától 2026. szeptember 26-án 08:00 óráig ugyancsak tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H SZÉP Kártya, 3D Secure, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H ePosta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési- és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.
Októberben is lesznek szolgáltatáskiesések a K&H-nál, mely a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül:
- 2026. október 3-án 02:00 órától 08:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
- 2026. október 3-án 22:00 órától 2026. október 04-én 08:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
- 2026. október 17-én 23:00 órától 2026. október 18-án 13:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornáink (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog.
A bankszünnap alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások: ATM kifizetés, bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül. Betét- és hitelkártyái használatára a bankszünnap alatt a 2026. október 17-én 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség.
A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, azt kérik ügyfeleiktől, hogy biztosítsanak megfelelő fedezetet bankszámlájájukon a bankszünnapra, valamint gondoskodjanak a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem.
Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.
A fentiek tekintetében kérik, hogy ügyfeleik tekintsék át a bankszünnapon esedékes fizetéseiket – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasolják, hogy a bankszünnap előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapot követő első munkanapon teljesíti a bank.
Őszi karbantartások a MagNet Banknál
A MagNet Bank 2026. szeptember 27-én 00:00 óra és 04:00 óra között, 2026. október 18-án 00:00 óra és 04:00 óra között, 2026. november 15-én 00:00 óra és 04:00 óra között, valamint 2026. december 13-án 00:00 óra és 04:00 óra között tervez rendszerkarbantartásokat. Azt írta honlapján a MagNet, hogy a rendszerkarbantartások a bankkártya szolgáltatások működésében időleges – alkalmanként 4 órát el nem érő – szolgáltatáskiesést okozhatnak, amelyek a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősülnek. Az érintett bankkártya szolgáltatások:
- ATM készpénzfelvétel belföldön
- ATM készpénzfelvétel külföldön
- POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)
- POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön
- POS terminálokon bankkártyás vásárlás
- Bankkártyás Internetes vásárlás
- Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül
- SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan.
A tervezett karbantartások ideje alatt a bankkártya letiltása kizárólag a Bank Telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges a (+36)1 766-4544-es vagy (+36)1 428-8888-as telefonszámok valamelyikén, 0-24 órában.
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Sorozatos MBH leállás jön az ősszel
Az MBH arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy tervezett rendszerfejlesztés miatt 2026.09.24-én 20:00 és 23:50 között az MBH Bank által üzemeltetett ATM-ek működésében maximum 15 perces kiesés várható. Azt javasolják, hogy az ügyfél készpénzfelvételét és egyéb ATM tranzakcióit a karbantartási időn kívülre ütemezze. Kérdés esetén hívják az MBH Bank 0-24 órában elérhető, belföldről díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 350 350-es telefonszámon.
Továbbá még ezen a héten tervezett karbantartás miatt 2026.09.25. 22:00 és 2026.09.26. 02:00 óra között, valamint 2026.09.26 19:00 és 2026.09.26 21:00, továbbá 2026.09.27 00:00 és 2026.09.27 04:00 között az alábbi rendszerekben kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek:
- MBH Netbank (korábban BB), MBH Netbank (korábban MKB), MBH Netbank (korábban Takarék)
- MBH Bank App
- MBH Vállalati Netbank
- MBH Vállalati App
- MBH Direct Bank
Ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forint átutalási megbízások - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is -, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) indítások / elutasítások / jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról az ügyfél tájékoztatást kap abban a rendszerben, amelyben a megbízást indította. Az elutasított megbízást az ügyfélnek meg kell ismételnie.
Kérik, hogy az ügyfelek megbízásaikat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék. Ugyanezen időszak alatt azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.
A jövő héten szeptember 28-án, 29-én, 30-án, október 1-jén és 4-én is lesznek olyan leállások, melyek érintik többek között a netbank használatát, vagy pl. az ATM-ek sem fognak működni bizonyos helyeken. Ezekről a leállásokról az MBH honlapján lehet tájékozódni.
Egynapos leállás az OTP-nél
Az OTP bank honlapján azt írják, fejlesztési okokból 2026. szeptember 27-én 0 órától várhatóan 23:59-ig a Persely szolgáltatás nem lesz elérhető.
Jön a karbantartás az UniCredit banknál is
Az UniCreditnél 2026. szeptember 27-én (vasárnap) 3:00 órától 7:00 óráig az alábbi szolgáltatások nem állnak rendelkezésére tervezett technikai fejlesztés és karbantartás miatt:
- UniCredit mBanking mobilalkalmazás (az [UniCredit mBanking] és az mToken),
- UniCredit mBanking Business mobilalkalmazás
- UniCredit eBanking internetbanki szolgáltatás,
- SpectraNet Internet Banking Light, SpectraNet Internet Banking Plusz, Spectra, Spectra Light,
- Open Banking API, harmadik feles szolgáltatókon (TPP) keresztül indított számlainformációs felhatalmazások, lekérdezések, fizetéskezdeményezési szolgáltatások,
- Call Center - Ügyfélazonosítást igénylő telefonbanki szolgáltatások,
- MultiCash,
- Azonnali fizetési forgalom,
- ATM befizetés,
- Értékpapír ügyintézés.
A tervezett fejlesztésekhez és karbantartásokhoz kapcsolódóan történő, négyórás időtartamot meg nem haladó szolgáltatáskiesések üzemszünetnek minősülnek. Erről a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 286. § rendelkezik - írja a bank honlapján.
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