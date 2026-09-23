Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: ezek az állampapírok most aranyat érhetnek

A globális kötvénypiacokon jelenleg egyértelmű hozamemelkedési folyamat zajlik, amelynek hátterében egyszerre állnak inflációs, fiskális és monetáris tényezők. Az elmúlt időszakban elsősorban a hozamgörbék hosszú vége került nyomás alá: az amerikai, német, brit és japán hosszú hozamok egyaránt többéves, illetve több évtizedes csúcsok közelébe emelkedtek. A kötvénypiacokon továbbra is egyértelműen a vállalati kötvények vannak fókuszban, amelyeket ETF-eken keresztül, illetve – megfelelő elemzést követően – egyedi kötvények formájában is kedvező feltételekkel lehet megvásárolni. Ezek között szép számmal találhatunk euróban vagy amerikai dollárban denominált papírokat is, míg azoknak, akik forintban fektetnének be, inkább a hazai állampapírok között érdemes szétnézniük.

A Fed múlt heti, 25 bázispontos, és az Európai Központi Bank szeptember 10-i, szintén 25 bázispontos kamatemelései egyértelműen azt üzenik a piacoknak, hogy az infláció elleni küzdelem nem ért véget. Az amerikai jegybank a korábban vártnál tartósabban magas kamatkörnyezettel számol, ami a kötvénypiac számára kedvezőtlen környezetet teremthet.

Amennyiben a piac további kamatemeléseket kezd árazni, a hozamok ismét felfelé mozdulhatnak, ami elsősorban a hosszabb lejárattal rendelkező kötvények árfolyamára helyezhet nyomást, ezeknél várható tehát jelentősebb árfolyammozgás - magyarázza az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgató-helyettese, Beschenbacher Kornél.

A jelenlegi magasabb nominális és reálhozamok már egyre érdekesebb beszállási lehetőséget jelenthetnek a kötvénypiacon, azonban indokolt lehet a rövidebb lejáratú, ezért a hozamok esetleges további emelkedésére várhatóan mérsékeltebben reagáló instrumentumok előnyben részesítése - véli a szakértő.

A kötvény- és részvénypiacok egyszerre kerülhetnek nyomás alá

Ha a kötvénypiac a magasabb kamatvárakozások miatt esik, az emelkedő kockázatmentes hozamok a részvények – különösen a magas árazottságú növekedési vállalatok papírjainak – értékeltségére is nyomást gyakorolnak.

Így könnyen előfordulhat, hogy a kötvény- és részvénypiac egyszerre kerül nyomás alá. “Az elkövetkező időszakban a kötvénypiacra nem feltétlenül a portfólió elsődleges hozamtermelő eszközeként érdemes tekinteni, hanem sokkal inkább egy olyan kiegészítő elemként, amely megfelelő eszközválasztás mellett stabilizáló és kockázatcsökkentő szerepet tölthet be” - mondja Beschenbacher Kornél.

Az eurós és a dolláros kötvények mellett a hazai piac is tartogat ínyencséget a befektetőknek

Az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgató-helyettese az amerikai dollárban denominált kötvények közül két instrumentumot emel ki. Beschenbacher Kornél szerint az ausztrál Commonwealth Bank 2027 szeptemberében lejáró, 3,15 százalékos kamatozású kötvénye jó választás, ráadásul a papír névérték alatt, 4,40 százalékos lejárati hozam mellett érhető el. “A kötvény AA- minősítése miatt bőven a befektetésre ajánlott hitelminősítői kategóriába tartozik” - jegyzi meg a szakértő.

Az amerikai dollárban kibocsátott kötvények között a másik vonzó instrumentum a norvég DNO olajtársaság 2029-ben lejáró, 6 százalék körüli lejárati hozammal rendelkező papírja. Az SPB private banking igazgató-helyettese ezt az értékpapírt azoknak ajánlja, akik hisznek az olajár emelkedésében, és rövid lejáratú befektetést keresnek a kötvénypiacon.

Az SPB Befektetési Zrt. szakértője az euróban denominált kötvények közül szintén két értékpapírt emel ki. Az olasz ENI SPA multinacionális olaj- és gázipari nagyvállalat 4,30 százalékos kamatozású, 2028 februárjában lejáró kötvénye 3,30 százalékos lejárati hozam mellett érhető el a likvid másodpiaci kereskedésben.

A szintén olasz Unicredit Bank 3,125 százalékos kamatozású és ugyancsak 2028 februárjában lejáró, AAA minősítésű kötvénye pedig 3,10 százalék körüli lejárati hozammal vásárolható meg.

Azok számára, akik forintban szeretnének befektetni, Beschenbacher Kornél a rövid lejáratú hazai államkötvények közül a másodlagos piaci kereskedésben elérhető, 2028-ban lejáró 2028/B államkötvényt ajánlja, amely 5,20 százalékos hozamával megfelelő hozamot nyújthat a lakossági befektetők számára. “Aki 2029-ben lejáró értékpapírt keres, annak az 5,50 százalékos kamatozású Fix Magyar Állampapír (2029/Q1) lehet megfelelő választás” - jegyzi meg az SPB szakértője.

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A kínai kötvények érdekes diverzifikációs lehetőséget jelenthetnek

Érdekes kivételt jelent a globális folyamatok alól Kína, ahol a fejlett piacokon tapasztalható hozamemelkedéssel szemben a 10 éves kínai államkötvény hozama továbbra is 1,7 százalék alatt található.

Ennek hátterében elsősorban a gyenge belföldi fogyasztói kereslet, az ingatlanpiac elhúzódó problémái és az ezekhez kapcsolódó alacsony inflációs környezet áll. Emellett a jelentős hazai megtakarítási állomány és a tőkekorlátozások miatt, továbbra is erős belső kereslet mutatkozik a kínai állampapírok iránt

– mutat rá Beschenbacher Kornél, hozzátéve, hogy befektetői szempontból a kínai kötvénypiac jelenleg érdekes diverzifikációs lehetőséget jelenthet.

A magyar befektetők számára a kínai kötvénypiaci kitettség megszerzésének egyik lehetséges eszköze az iShares China CNY Bond UCITS ETF. Az alapban található kötvények súlyozott átlagos hátralévő futamideje mintegy 7 év, így az ETF az előzőekben említett kötvényekhez képest hosszabb futamidővel, ezáltal nagyobb kamatérzékenységgel rendelkezik.

A jelenlegi hozamkörnyezetet, az esetleges további hozamcsökkenésből származó árfolyamnyereséget, valamint a devizaárfolyam alakulását figyelembe véve amerikai dollárban mérve éves szinten megközelítőleg 5 százalékos teljesítmény elérése lehet reális.