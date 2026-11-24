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Egyetlen év maradt a cselekvésre: szigorú korlátok közé szorítanák a mesterséges intelligenciát
Egy éven belül átfogó, globális szabályozási keretrendszert kell kidolgozni a mesterséges intelligenciával járó kockázatok kezelésére – jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár egy barbadosi szakmai konferencián. A leköszönő vezető figyelmeztetése szerint független nemzetközi felügyeletre van szükség ahhoz, hogy az emberiség megőrizhesse az irányítást a technológia felett - tudósított az euronews.
A főtitkár hivatali idejének végéhez közeledve egyre határozottabban áll ki az MI biztonsági korlátai mellett, különösen a "gyilkos robotok" jelentette veszélyek elkerülése érdekében. Barbados fővárosában, Bridgetownban tartott hétfői beszédében arra kérte a tagállamokat, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket, és hozzanak létre egy mindenki számára nyitott, közös elveken alapuló, multilaterális kockázatkezelési rendszert.
A nemzetközi szabályozás megvalósítása ugyanakkor jelenleg nehézkesnek tűnik, mivel a terület két szuperhatalma, az Egyesült Államok és Kína éles versenyt folytat a kutatás-fejlesztési áttörésekért. Guterres szerint azonban jó kiindulópont lehet, ha az országok legalább a közös biztonsági intézkedésekben, egy egységes tesztelési rendszerben, valamint a független felügyelet alapvető követelményeiben megállapodnak.
A fejlesztések tempóját illetően a technológiai szektor vezetői is megosztottak. Míg szeptemberben Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) és Elon Musk (SpaceX) a fejlesztések lassítását szorgalmazta, addig Jensen Huang, az Nvidia és Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a teljes gőzzel való előrehaladás híve. Az AI-fejlesztésekben élen járó Egyesült Államokban a hatóságok várhatóan nem fognak szigorúan közbelépni, Donald Trump amerikai elnök ugyanis szeptemberben csupán egy önkéntes biztonsági magatartási kódex elfogadásáról állapodott meg a vezető amerikai techcégekkel.
Guterres a csúcstalálkozón arra is rámutatott, hogy a jelenlegi nemzetközi intézményrendszer az 1945-ös világrendet tükrözi, ezért átfogó reformokra van szükség, hogy alkalmazkodni tudjon a mai kor valóságához. Ez a főtitkár szerint egyaránt igaz az ENSZ-re, a nemzetközi pénzügyi rendszerre és a világkereskedelemre is. A vezető hozzátette, hogy az új évben hivatalba lépő, egyelőre még ki nem választott utódjának is azt fogja tanácsolni, kezelje prioritásként az MI szigorú felügyeletét, mert csak így biztosítható, hogy az emberiség kezében maradjon a világ irányítása.
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