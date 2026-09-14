Rendkívüli hírek érkeztek a gázárakról: sok magyar fájdalmas számlát kaphat - nem lesz kellemes az idei fűtési szezon

Jelentősen, megawattóránként 84 euró közelébe ugrott az európai gázár a közel-keleti konfliktusok miatt kieső szállítmányok hatására. Bár az Európai Bizottság szerint fizikai gázhiánytól nem kell tartani, a fűtési szezon küszöbén az uniós tárolók a megszokottnál jóval üresebbek, a drágulás pedig a költségvetésen keresztül komoly pénzügyi terhet ró a tagállamokra, köztük Magyarországra is - írja a Portfolio.

Hétfőn a holland TTF gáztőzsdén az árak megközelítették a megawattóránkénti 84 eurót, ami azt jelenti, hogy a földgáz egy hónap alatt 30 százalékkal, egy év alatt pedig több mint a duplájára drágult. Az áremelkedés hátterében a kiújuló amerikai–iráni összecsapások és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek állnak. Irán több kereskedelmi hajót is megtámadott, a piac pedig rendkívül idegesen reagál minden eszkalációs hírre, mivel a kieső katari szállítmányok tartósan magasan tartják az árakat.

A feszültséget fokozza, hogy mindez közvetlenül a fűtési szezon indulása előtt történik. Az uniós gáztárolók átlagos töltöttsége mindössze 68 százalékos, ami mintegy 20 százalékponttal marad el az ötéves átlagtól. Ezzel a november 1-jére kitűzött 90 százalékos cél gyakorlatilag elérhetetlenné vált, vagyis Európa a megszokottnál kevesebb tartalékkal vág neki a télnek.

Az Európai Bizottság szerint ugyanakkor fizikai gázhiány nem fenyeget, mivel a kontinens fogyasztása az elmúlt években érezhetően csökkent, az importkapacitások pedig bővültek. A valódi veszélyt az árkockázat jelenti, hiszen ha a cseppfolyósított földgáz (LNG) hiánya tartós marad, Európának egyre élesebb és drágább versenyt kell vívnia Ázsiával a szabad szállítmányokért.

A szűkös kínálat miatt az európai vásárlók mozgástere is beszűkült, így kényszerűségből ismét az orosz források felé fordultak. Bár a hosszú távú orosz LNG-szerződésekre jövő év elejétől, 2027. január 1-jétől behozatali tilalom lép életbe, a vezetékes gázt pedig 2027 őszéig kell kivezetni, a gyakorlat egyelőre mást mutat. A közel-keleti helyzet miatt 2026 első félévében az EU 16 százalékkal több orosz cseppfolyósított gázt importált, mint egy évvel korábban, így az orosz gáz részesedése ismét növekedésnek indult.

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Magyarország helyzete az uniós átlagnál kedvezőbb, a hazai tárolók töltöttsége megközelíti a 72 százalékot, ami mintegy 4,5 milliárd köbméter gázt jelent. Mivel a magyar tárolókapacitás európai viszonylatban is kiemelkedően nagy, ez a mennyiség komoly biztonsági tartalékot jelent, így a puszta százalékos arány önmagában megtévesztő lehet.

Az európai gázárrobbanás a lakosságot közvetlenül nem érinti a rezsicsökkentett tarifák miatt, az államkasszára azonban komoly terhet ró, mivel a költségvetésnek a világpiaci drágulás miatt magasabb támogatást kell nyújtania az MVM számára.