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Fontos dolgot közölt a Bankszövetség: erről minden magyar hitelesnek tudnia kell
Bár tavasz óta érezhetően javult a kormány és a bankszektor viszonya, a hitelintézetek most már konkrét lépéseket várnak a döntéshozóktól. A Magyar Bankszövetség a különadók és a kamatstop belátható kivezetését, a devizahitel-ügy végleges lezárását, valamint kiszámíthatóbb támogatási programokat és olcsóbb, digitalizált hatósági eljárásokat szorgalmaz - írta meg a Portfolio.
Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szerint a kormányzattal folytatott párbeszéd minősége valóban érdemben javult, ami egy bizalomra épülő iparágban óriási előrelépést jelent. A bankok ugyanakkor tisztában vannak a költségvetés nehéz helyzetével, így nem azonnali kedvezményeket, hanem stabil jövőképet és arányosabb teherviselést várnak. Ennek alapfeltétele, hogy a kormány legalább a következő évekre vonatkozóan felvázolja az extraprofitadó és a bankadó csökkentésének ütemtervét. A szektor 2010 és az idei, 2026-os év között mintegy 2654 milliárd forintnyi különadót fizetett be, amivel európai összevetésben is a leginkább terhelt piacok közé tartozik.
A 2022-ben bevezetett kamatstop fenntartását a szövetség már sem gazdasági, sem alkotmányos szempontból nem tartja indokoltnak. A jelenlegi kamatkörnyezetben és a jövedelmek időközbeni növekedése mellett az ügyfelek döntő többsége már nem szorul rá erre a védelemre. A jegybank által nyilvántartott 19 ezerrel szemben a Bankszövetség szerint csupán mintegy 10 ezer adós tekinthető valóban sérülékenynek. A kamatstop kivezetése ráadásul egy átlagos érintett hitel esetében mindössze 7 ezer forintos törlesztőrészlet-emelkedést jelentene, ami a legtöbb háztartás számára nem okozna jelentős sokkot.
A devizahitelesek ügyét a hitelintézetek véglegesen lezártnak tekintik. A 2014–2015-ös elszámolás és forintosítás rendezte a vitatott kérdéseket, így a szövetség elutasítja a végrehajtások felfüggesztését, és nem lát lehetőséget semmilyen újabb átfogó mentőcsomagra. A devizaválság kezelése eddig is mintegy 1000 milliárd forintos veszteséget okozott a bankszektornak, a jelenleg folyamatban lévő, alig ezres nagyságrendű per pedig azt bizonyítja, hogy ma már nem beszélhetünk társadalmi méretű problémáról. Az egyedi, szociálisan rászoruló esetekben a bankok továbbra is nyitottak az együttműködésre.
A lakossági hitelezés kapcsán a bankok kiszámíthatóbb, a kormányzati ciklusokon átívelő, stabil kamattámogatott programokat szeretnének látni. Bár az Otthon Start program sikeresen segítette a fiatalok lakáshoz jutását, a rendszer hatékonyabbá tétele mellett a szektor kifejezetten hiányol egy átfogó, az ingatlanok energetikai korszerűsítését célzó támogatási formát, mivel a hazai lakásállomány rendkívül lassan újul meg.
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A bankszektor határozottan szorgalmazza a jelzáloghitelezéshez és a követeléskezeléshez kapcsolódó hazai bürokrácia átalakítását is. A cél a rendszer gyorsabbá és ügyfélközpontúvá tétele, amihez elengedhetetlen a végrehajtói és közjegyzői díjak érdemi csökkentése. A skandináv mintára épülő, digitalizált nyilvántartások, az online okiratszerkesztés és a végrehajtási folyamatok átlátható, online nyomon követése mind olyan lépések lennének, amelyek érdemben csökkentenék a pénzügyi szolgáltatások magyarországi költségeit.
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