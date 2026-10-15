2026. október 15. csütörtök Teréz
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kéz, amelyben magyar forint bankjegyek vannak
Gazdaság

Meglepő fordulat a forintnál: nagyot esett a dollár árfolyama csütörtök reggel

MTI
2026. október 15. 07:56

Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése alig változott, a dollár jelentősen olcsóbb lett, a svájci frank viszont drágult a magyar fizetőeszközhöz képest. Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben erősödni tudott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csütörtök reggel hét óra előtt az eurót 363,91 forinton jegyezték a nemzetközi devizapiacon, szemben a szerda délután hat órakor mért 364,01 forinttal. Ez minimális elmozdulást jelentett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dollár árfolyama ezzel szemben látványosabban csökkent: a reggeli 324,37 forintos jegyzés a szerda délutáni 327,26 forinthoz képest közel 2,9 forintos esést jelentett.

A svájci frank eközben drágult. A devizát csütörtök reggel 391,18 forinton jegyezték, míg szerda délután még 390,29 forintot ért.

Mit mutatnak az októberi és az éves adatok?

A hónap elejéhez képest vegyes képet mutat a forint teljesítménye. Október kezdete óta a magyar fizetőeszköz 0,8 százalékkal erősödött az euróval szemben, a dollárhoz képest lényegében stagnált, a svájci frankkal szemben viszont 1 százalékot gyengült.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az év eleje óta összességében kedvezőbb a kép: a forint 5,4 százalékkal erősödött az euróval, 1 százalékkal a dollárral és 5,3 százalékkal a svájci frankkal szemben. A csütörtök reggeli adatok alapján tehát az euró árfolyama lényegében stabil maradt, a dollár jelentősen gyengült, a svájci frank pedig erősödött a forinthoz képest. A devizapiaci jegyzések a nap folyamán tovább változhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:15
07:56
07:45
07:12
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 14. 16:50
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. október 15. 07:48
Átadja a stafétát, és az alapjaira koncentrál Móricz Dani - új befektetési igazgató a HOLD-nál
Móricz Dani húsz év után megválik a befektetési igazgatói pozíciójától, Pekár Dávidnak adja át a vez...
iO Charts  |  2026. október 14. 10:01
Veteránautó mint befektetés: mítosz vagy valóság? II. rész
Az első részben már láthattad, a veteránautó mint befektetés, nem a világ legrentábilisabb műfaja. E...
Bankmonitor  |  2026. október 13. 09:14
Majd lesz nyugdíjam - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapj...
Összkép  |  2026. október 9. 23:36
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 14.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten, 2026-ban
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 15. csütörtök
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
2
1 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: kiderült, mi vár ránk a következő télen
3
1 hete
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
4
6 napja
Akár 60 ezer forintos rezsitámogatást is kaphatnak ezek a magyarok: már lehet igényelni
5
1 hete
Pont került a magyar-horvát gázháború végére: óriási üzletet kötött Orbán Anita és Kapitány István - itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfizetés
a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 06:37
Tönk szélén a hazai vendéglátás? Ez a 3 legendás vidéki étterem is eladó, százmilliókat kérnek értük
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 06:16
A tanítás a szívem tölti meg, az OnlyFans a pénztárcámat: kifakadt a súlyosan alulfizetett pedagógus
Agrárszektor  |  2026. október 15. 07:07
Egyre több lengyel mond le erről a gyümölcsről: már alig veszik