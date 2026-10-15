Meglepő fordulat a forintnál: nagyot esett a dollár árfolyama csütörtök reggel

Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése alig változott, a dollár jelentősen olcsóbb lett, a svájci frank viszont drágult a magyar fizetőeszközhöz képest. Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben erősödni tudott.

Csütörtök reggel hét óra előtt az eurót 363,91 forinton jegyezték a nemzetközi devizapiacon, szemben a szerda délután hat órakor mért 364,01 forinttal. Ez minimális elmozdulást jelentett.

A dollár árfolyama ezzel szemben látványosabban csökkent: a reggeli 324,37 forintos jegyzés a szerda délutáni 327,26 forinthoz képest közel 2,9 forintos esést jelentett.

A svájci frank eközben drágult. A devizát csütörtök reggel 391,18 forinton jegyezték, míg szerda délután még 390,29 forintot ért.

Mit mutatnak az októberi és az éves adatok?

A hónap elejéhez képest vegyes képet mutat a forint teljesítménye. Október kezdete óta a magyar fizetőeszköz 0,8 százalékkal erősödött az euróval szemben, a dollárhoz képest lényegében stagnált, a svájci frankkal szemben viszont 1 százalékot gyengült.

Az év eleje óta összességében kedvezőbb a kép: a forint 5,4 százalékkal erősödött az euróval, 1 százalékkal a dollárral és 5,3 százalékkal a svájci frankkal szemben. A csütörtök reggeli adatok alapján tehát az euró árfolyama lényegében stabil maradt, a dollár jelentősen gyengült, a svájci frank pedig erősödött a forinthoz képest. A devizapiaci jegyzések a nap folyamán tovább változhatnak.