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Magyarország és Norvégia, két zászló leng a kék égbolton. 3d kép
Gazdaság

Megnyílik a Norvég Alap pénzcsapja: 92 milliárdos támogatás kap Magyarország

Pénzcentrum
2026. október 14. 19:19

Sikeresen lezárultak az egyeztetések a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról, így Magyarország több mint 92 milliárd forintnyi támogatáshoz jut. A fejleményről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Még szeptemberben számoltunk be arról, hogy újrakezdte a tárgyalásokat a magyar kormány a Norvég Alap Magyarországnak járó fejlesztési forrásairól. A tárgyalássorozat végével elhárultak az akadályok a jelentős forráskeret lehívása elől, amely a 2021–2028-as időszak fejlesztési programjait finanszírozza majd.  "Hamarosan sor kerül a 2021–2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására" – emelte ki posztjában a politikus. 

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A köznyelvben Norvég Alapként emlegetett támogatási rendszer valójában az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus programjait foglalja magában. Norvégia, Izland és Liechtenstein ezeken keresztül támogatja az Európai Unió kevésbé fejlett tagállamainak gazdasági és társadalmi felzárkózását.

A rendszerben 15 uniós ország részesülhet támogatásban. A finanszírozás legnagyobb részét, mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. A programok fő célja a gazdasági és társadalmi különbségek mérséklése, valamint az érintett országok és a donorállamok közötti együttműködés erősítése. Orbán Anita korábbi közlése szerint a jelenlegi, 2021 és 2028 közötti időszakban Magyarország számára 254,1 millió eurós keret áll rendelkezésre.

A tárgyalások azért is voltak fontosak, mert Magyarország az előző támogatási ciklusban végül nem tudta felhasználni a számára elkülönített forrásokat, mert Magyarország és a donorországok nem tudtak megállapodni a civil társadalomnak szánt támogatásokat kezelő, független alapkezelő kijelöléséről. Emiatt a támogatási időszak programjait végül nem hajtották végre Magyarországon.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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