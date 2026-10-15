A világ másik végéig menekült a toplistás körözött magyar pedofil: ez sem volt elég, már rendőrkézen van

Közép-Amerikában, Antigua és Barbuda szigetállamában fogtak el egy gyermekpornográfia miatt nemzetközileg körözött magyar férfit. A gyanúsítottat a hazai hatóságok a napokban már Magyarországra szállították.

A rendőrség tájékoztatása szerint M. V. ellen európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt. A férfit különösen súlyos bűncselekmények miatt körözték, többek között tizenkét év alatti gyermekek sanyargatását ábrázoló felvételek terjesztésével elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsítják - írja a police.hu.

A bujkáló férfi nyomára a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) munkatársai bukkantak rá, az elfogást pedig a helyi hatóságok hajtották végre. A gyanúsítottat szerdán az Interpol magyar irodája és a Készenléti Rendőrség hozta vissza Magyarországra, hogy a hazai igazságszolgáltatás előtt feleljen tetteiért.