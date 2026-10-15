Megbízatásának 2020-as lejárta után még több mint öt évig, egészen idén tavaszig kapott fizetést Nagy István volt svájci nagykövet
A világ másik végéig menekült a toplistás körözött magyar pedofil: ez sem volt elég, már rendőrkézen van
Közép-Amerikában, Antigua és Barbuda szigetállamában fogtak el egy gyermekpornográfia miatt nemzetközileg körözött magyar férfit. A gyanúsítottat a hazai hatóságok a napokban már Magyarországra szállították.
A rendőrség tájékoztatása szerint M. V. ellen európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt. A férfit különösen súlyos bűncselekmények miatt körözték, többek között tizenkét év alatti gyermekek sanyargatását ábrázoló felvételek terjesztésével elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsítják - írja a police.hu.
A bujkáló férfi nyomára a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) munkatársai bukkantak rá, az elfogást pedig a helyi hatóságok hajtották végre. A gyanúsítottat szerdán az Interpol magyar irodája és a Készenléti Rendőrség hozta vissza Magyarországra, hogy a hazai igazságszolgáltatás előtt feleljen tetteiért.
Az EU soros ír elnöksége egy 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatot terjesztett elő.
Olyan energiakrízis közeleg Magyarországon, amire nem vagyunk felkészülve: erre a drágulásra ráfázhatunk
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Sikeresen lezárultak az egyeztetések a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról, így Magyarország több mint 92 milliárd forintnyi támogatáshoz jut.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 65,69 pontos, 0,05 százalékos csökkenéssel, 143 485,08 ponton zárt szerdán.
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Történelmi méretű, mintegy 40 dolláros szakadék alakult ki az olaj tőzsdei és fizikai piaci ára között,
A tagság a társaság magyarországi fióktelepének létrehozása után tovább erősíti a vállalat hazai jelenlétét.
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
Gazdasági fordulat, euróbevezetés és növekedési kilátások – beszámoló a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáról.
2026 augusztusában az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Szerdán éjfélkor zárul az új vagyonadóról, valamint a megújuló kata szabályairól szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése.
Emmanuel Macron francia elnök mellett több külföldi házelnök, állam- és kormányfő is részt vesz a budapesti október 23-i ünnepségen.
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Az euró jegyzése este 18 órakor 364,23 forintra csökkent a reggeli 364,74 forintról, miközben a dollár és a svájci frank árfolyama is lejjebb került.
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