Lejár a határidő, új adókat vezetnek be Magyarországon: itt a Pénzügyminisztérium bejelentése

Szerdán éjfélkor zárul az új vagyonadóról, valamint a megújuló kata szabályairól szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. A Pénzügyminisztérium tervei szerint az idén decemberben hatályba lépő vagyonadó az egymilliárd forint feletti vagyonokat célozza meg, míg a kisadózókat érintő reform jövőre ismét lehetővé teszi a céges számlázást, és visszahozza a mellékállású vállalkozókat is a rendszerbe.

A költségvetésnek évente 200 milliárd forintos bevételt hozó vagyonadó mintegy 15–25 ezer embert érint majd. Az új adónem 2026. december 15-én lép életbe, az első fordulónap pedig az idei év utolsó napja lesz. A szabályozás alapján az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrész után 1 százalékos, míg a 100 milliárd forint feletti részre 1,5 százalékos adót kell fizetni. Az értékhatár házastársanként külön értendő, és a 2027. augusztus végéig esedékes bevallást csak azoknak kell benyújtaniuk, akiknek tényleges fizetési kötelezettségük keletkezik.

A kata átalakításának legfőbb célja, hogy a rendszer újra szélesebb körben nyújtson egyszerű adózási formát az önfoglalkoztatóknak. Az éves bevételi értékhatár 18 millióról 22 millió forintra emelkedik – az ezt meghaladó részre továbbra is 40 százalékos különadó vonatkozik –, a havi tételes adó mértéke pedig a főállásúaknál 100 ezer, a mellékállásúaknál 50 ezer forint lesz. A legjelentősebb változás, hogy a magánszemélyek mellett ismét lehet cégek felé is számlázni. Ehhez azonban kiegészítő szabályok társulnak, vagyis ha a céges partnerektől származó bevétel meghaladja a főállásúaknál érvényes 8 milliós, vagy a mellékállásúaknál meghatározott 4 milliós küszöböt, az afeletti részre 15 százalékos extra adót vetnek ki.

A visszaélések elkerülése érdekében szigorításokat is beépítenek az új szabályozásba. A jövőben korábbi munkáltatónak nem lehet katásként számlázni, a jogosultság pedig automatikusan megszűnik, ha a vállalkozó teljes bevételének több mint fele egyetlen kifizetőtől származik. Ezzel párhuzamosan a főállásúak társadalombiztosítási ellátási alapja jövőre 317 ezer forintra emelkedik, 2028-tól pedig a mindenkori minimálbérhez igazodik majd.

A két rendszer közötti átállás fokozatos lesz, 2027 és 2028 között a régi és az új kata párhuzamosan működik majd. A régi adózási formát azonban már csak azok tarthatják meg, akik 2026. december 31-én is a hatálya alá tartoztak, ők változatlan feltételekkel, de továbbra is céges számlázás nélkül folytathatják a tevékenységüket. Bár az új katába bármikor át lehet lépni, a régi rendszer 2029. január elsejével végleg megszűnik.