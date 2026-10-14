Közelebb kerül a magyar bankokhoz a Revolut: fontos bejelentést tett a cég

Újabb fontos lépést tett a magyar pénzügyi piacon a Revolut, ugyanis a több mint 2 millió hazai ügyféllel rendelkező digitális bank csatlakozott a Magyar Bankszövetséghez. A tagság a társaság magyarországi fióktelepének létrehozása után tovább erősíti a vállalat hazai jelenlétét. A fintech cég a digitális bankolással, a pénzügyi innovációval és a szabályozással kapcsolatos szakmai egyeztetéseken is részt venne.

A Revolut október 14-i közleménye szerint a vállalat hivatalosan is a Magyar Bankszövetség tagjává vált. A társaság az Európai Gazdasági Térségben több mint 55 millió, Magyarországon pedig több mint 2 millió ügyféllel rendelkezik.

A csatlakozás a vállalat szerint annak a hosszú távú törekvésnek a része, hogy aktív szereplője legyen a magyar pénzügyi ökoszisztémának. A tagság révén a Revolut bekapcsolódhat a hazai bankszektor szereplői közötti szakmai párbeszédbe, és más pénzintézetekkel együtt vehet részt az ágazat jövőjét érintő egyeztetéseken.

Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének országigazgatója szerint a csatlakozás fontos lépés a vállalat magyarországi jelenlétének megerősítésében. A társaság nemzetközi tapasztalataival kíván hozzájárulni a digitális bankolás és a pénzügyi innováció fejlődéséhez, miközben az iparági szereplőkkel és a döntéshozókkal is együttműködne.

A közlemény szerint a Revolut a Magyar Bankszövetség tagjaként többek között a digitális pénzügyi szolgáltatásokról, a szabályozási változásokról és a hazai pénzügyi szektor fejlődéséről szóló szakmai egyeztetéseken vehet részt.

A szervezet részéről Dr. Kovács Levente főtitkár úgy fogalmazott, hogy az új tag érkezésével szélesedik a szakmai tapasztalatok és vélemények köre. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Bankszövetség a magyar bankszektor egészének érdekeit még szélesebb alapokon képviselje.

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Egyre meghatározóbb szereplő a Revolut Magyarországon

A Revolut magyarországi ügyfélköre már meghaladja a 2 millió főt, így a vállalat a hazai pénzügyi szolgáltatási piac egyik jelentős szereplőjévé vált. A Magyar Bankszövetséghez történő csatlakozás a vállalat helyi jelenlétének további erősítését jelzi.

A tagság önmagában nem jelent változást az ügyfelek számláinak, díjainak vagy banki szolgáltatásainak feltételeiben. Elsősorban szakmai és érdekképviseleti szempontból fontos lépés: lehetőséget ad a Revolutnak arra, hogy közvetlenebbül kapcsolódjon be a bankszektor szereplői közötti párbeszédbe.