Rossz napot zárt az OTP: a bankpapír esése miatt gyengült a budapesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 65,69 pontos, 0,05 százalékos csökkenéssel, 143 485,08 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 31,0 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: minimális mínuszban zárt a BUX, a délutáni romló hangulat oka a vártnál magasabb amerikai inflációs adat.

A magyar részvényindexet a vezető részvények közül az OTP húzta le. Az OTP árfolyama a kereskedés végére esett a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására. A Richter ugyanakkor jelentősen emelkedett arra a hírre, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet befogadta egyik készítményüket. A Mol erősödését elsősorban a magas olajár segítette, a Magyar Telekom ára pedig cégspecifikus hírek nélkül emelkedett - jelezte az elemző.

A Mol 78 forinttal, 1,59 százalékkal 4974 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

78 forinttal, 1,59 százalékkal 4974 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 930 forinttal, 2,19 százalékkal 41 470 forintra csökkent, forgalmuk 23,8 milliárd forintot tett ki.

ára 930 forinttal, 2,19 százalékkal 41 470 forintra csökkent, forgalmuk 23,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 56 forinttal, 2,15 százalékkal 2656 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

árfolyama 56 forinttal, 2,15 százalékkal 2656 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 340 forinttal, 2,78 százalékkal 12 590 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8781,86 ponton zárt szerdán, ez 58,99 pontos, 0,67 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.