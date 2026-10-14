A vártnál magasabb amerikai infláció rontotta el a tőzsdei hangulatot szerdán: kilőtt a dollár, megugrottak a kötvényhozamok, miközben zuhanni kezdtek a nemesfémek.
Rossz napot zárt az OTP: a bankpapír esése miatt gyengült a budapesti tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 65,69 pontos, 0,05 százalékos csökkenéssel, 143 485,08 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 31,0 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: minimális mínuszban zárt a BUX, a délutáni romló hangulat oka a vártnál magasabb amerikai inflációs adat.
A magyar részvényindexet a vezető részvények közül az OTP húzta le. Az OTP árfolyama a kereskedés végére esett a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására. A Richter ugyanakkor jelentősen emelkedett arra a hírre, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet befogadta egyik készítményüket. A Mol erősödését elsősorban a magas olajár segítette, a Magyar Telekom ára pedig cégspecifikus hírek nélkül emelkedett - jelezte az elemző.
- A Mol 78 forinttal, 1,59 százalékkal 4974 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 930 forinttal, 2,19 százalékkal 41 470 forintra csökkent, forgalmuk 23,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 56 forinttal, 2,15 százalékkal 2656 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 340 forinttal, 2,78 százalékkal 12 590 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 8781,86 ponton zárt szerdán, ez 58,99 pontos, 0,67 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
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