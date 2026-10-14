Elárulta Magyar Péter, Budapestre érkezik Emmanuel Macron: erre készül október 23-án a kormány

Emmanuel Macron francia elnök mellett több külföldi házelnök, állam- és kormányfő is részt vesz a budapesti október 23-i ünnepségen. Magyar Péter szerint nem csak koszorúzásra és zászlófelvonásra készülnek, országszerte egésznapos rendezvénysorozat lesz.

Emmanuel Macron francia elnök mellett több külföldi házelnök, állam- és kormányfő is részt vesz a budapesti október 23-i ünnepségen - mondta Magyar Péter a Partizánnak. A komrányfő közölte: Benjamin Netanjahu nemlesz itt, de az izraeli elnök, Jichák Hercog viszont október 23. előtt néhány nappal az országba látogat.

A miniszterelnök elárulta, október 23-án nem csak koszorúzásra és zászlófelvonásra készülnek, egésznapos rendezvénysorozat lesz Budapesten és vidéken. A Kossuth téren, az Andrássy úton, a Rakparton és a Bem téren is lesznek programok, a programok központja egy nagy Kossuth téri rendezvény lesz, majd díszelőadást tartanak az Operában. Ezt követően a kormány a Szépművészeti Múzeumban látja majd vendégül a meghívott állam- és kormányfőket, házelnököket.

Az új legfőbb ügyész-jelölt, Fejes Péter kapcsán Magyar Péter arról beszélt, a Tisza-frakció nem tárgyalt még arról, támogatják-e. Elmondása szerint, ahogy a sajtónak, úgy nekik is még információkat kell gyűjteniük a hétfőn jelölt szakemberről. Emlékezetes, a kormánypárt Baka András köztársasági elnök legutóbbi jelölésekor még aznap jelezte, hogy nem tudja támogatni Szathmáry Zoltánt - Fejes esetében még semmilyen reakció nem érkezett.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert