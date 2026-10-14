2026. október 14. szerda Helén
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fotón egy olajszivattyú sziluettje látható, amelyet a lemenő nap megvilágít. Az égbolt narancssárga és rózsaszín árnyalatai éles kontrasztot alkotnak a sötét gépezettel, így drámai, ipari hangulatú jelenetet teremtve.
Gazdaság

Valódi krízis közeleg az olajpiacon: brutális áremelkedésre figyelmeztetnek a szakértők

Pénzcentrum
2026. október 14. 13:27

Történelmi méretű, mintegy 40 dolláros szakadék alakult ki az olaj tőzsdei és fizikai piaci ára között, ami az elemzők szerint fenntarthatatlan. Míg a határidős piacokon 105–110 dollár körül mozog egy hordó ára, az azonnali piacon már 150 dollárt kérnek a nyersolajért. A jelenlegi geopolitikai és piaci folyamatok alapján a legvalószínűbb forgatókönyv egy gyors és drasztikus tőzsdei áremelkedés, amellyel a határidős jegyzések utolérik a fizikai valóságot - számolt be a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Normális körülmények között a tőzsdei határidős és a fizikai piaci ár közötti különbség mindössze néhány dollár. Még a 2022-es energiaválság idején is legfeljebb 8–12 dollárra nyílt ki az olló, így a jelenlegi 40 dolláros eltérés súlyos piaci anomáliának számít. A 150 dolláros spot ár egyértelműen jelzi, hogy a világpiacon már most hatalmas a hiány, a tőzsdei jegyzések pedig komoly fáziskésésben vannak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizikai árak megugrása mögött több, egymást erősítő tényező áll. A közel-keleti konfliktusok miatt a biztosítók drasztikusan megemelték díjaikat, így az olajtankerek bérleti költsége a békeidőben megszokott szint negyvenszeresére ugrott. A hajók ráadásul hatalmas kockázatokat vállalva, kerülőutakon közlekednek. A megugró fuvarköltségek miatt már nem éri meg amerikai nyersolajat szállítani az ázsiai piacokra, ezért a japán és dél-koreai finomítók kénytelenek a közel-keleti és afrikai készletekért versengeni, ami tovább hajtja felfelé az árakat - számolt be a G7 Telexen.

További nyomást jelent az európai helyzet. A Katarból és az Egyesült Arab Emírségekből érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányai akadoznak, miközben a kontinens gáztárolói történelmi mélyponton vannak a fűtési szezon küszöbén. A gázhiány és a magas árak miatt számos ipari szereplő, valamint áramtermelő áll át fűtő- és gázolajra, ami jelentős többletkeresletet teremt. Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is figyelmeztetett arra, hogy a kormányok eddig a stratégiai vésztartalékok felszabadításával tompították az ellátási problémákat, ám ezek a készletek világszerte vészesen apadnak, és naponta 2,7 millió hordóval csökkennek.

A tapasztalatok szerint az ilyen piaci feszültségek gyakran napok alatt lejátszódó, heves újraárazási hullámokkal oldódnak meg, amikor a tőzsdei jegyzések felzárkóznak a fizikai árakhoz. Ahhoz, hogy az azonnali ár csökkenjen a tőzsdei 110 dolláros szintre, csodaszámba menő világpolitikai fordulatokra lenne szükség, például a hajózás zavartalanná válására a Hormuzi-szorosban, a szállítási díjak feleződésére, újabb stratégiai készletek felszabadítására vagy a kínai import beszakadására. Ezekre azonban jelenleg semmi esély sem mutatkozik.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #fűtési szezon #gazdaság #tőzsde #olaj #olajár #imf #energiaválság #Közel-Kelet
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:55
14:47
14:30
14:30
14:19
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
október 13. 13:31 Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 13. 16:50
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
iO Charts  |  2026. október 14. 10:01
Veteránautó mint befektetés: mítosz vagy valóság? II. rész
Az első részben már láthattad, a veteránautó mint befektetés, nem a világ legrentábilisabb műfaja. E...
Holdblog  |  2026. október 14. 09:31
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén.
Bankmonitor  |  2026. október 13. 09:14
Majd lesz nyugdíjam - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapj...
Összkép  |  2026. október 9. 23:36
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
2026. október 14.
Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?
2026. október 14.
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
2
1 hete
Döntött az UniCredit: kivonulnak az országból, követik az OTP stratégiai lépését
3
1 hete
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
4
5 napja
Akár 60 ezer forintos rezsitámogatást is kaphatnak ezek a magyarok: már lehet igényelni
5
7 órája
Nagyon fontos hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: kiderült, mi vár ránk a következő télen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 14:30
Brutál áron érkezik a Lush adventi kalendáriuma 2026-ban: ezt kapod majdnem 100 ezer forintért - megéri?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 14:30
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
Agrárszektor  |  2026. október 14. 14:34
Kiderült a meglepő igazság a tojásról: a legtöbben nem is tudnak róla