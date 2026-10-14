Gyengült a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 363,79 forintról 364,01 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 362,96 forint és 364,41 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 390,06 forintról 390,29 forintra ment fel, míg a dolláré 324,53 forintról 327,26 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1209 dollárról 1,1122 dollárra változott.