Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
Fontos részlet derült ki az okosmérőkről: ha nem válik be, van visszaút
Az okosmérők bevezetése új lehetőséget teremthet az áramfogyasztás nyomon követésére és a dinamikus árazás alkalmazására, de a kormány szerint ez nem jelenti a rezsicsökkentés megszüntetését, a háztartások a jövőben átállhatnak a dinamikus árazásra, vagy akár vissza is térhetnek a rezsivédett rendszerbe. A tervek alapján az eszközök ingyenesen igényelhetők lesznek, a nagyobb fogyasztású háztartásokban pedig kötelezővé válhat a telepítésük.
Az okosmérők telepítési programja nem a rezsicsökkentés eltörlését készíti elő – közölte a kormány az RTL Híradó kérdésére. A tervek szerint mindenki számára elérhetővé tennék az eszközök ingyenes igénylését, évi 4000 kilowattórás fogyasztás felett pedig kötelezővé válna a telepítésük.
A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett okosmérők 15 perces bontásban rögzítik az áramfogyasztást, az adatokat pedig a szolgáltató mellett a háztartások is követhetik. Az MVM szerint az eszköz segítheti a tudatos energiafelhasználást és a takarékoskodást. Az okosmérők a dinamikus árazás bevezetésének technikai feltételeit is megteremthetik. Egy napszakfüggő tarifarendszerben a fogyasztók akkor kapcsolhatnák be a nagy energiaigényű berendezéseket, amikor olcsóbb az áram.
Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök riportban azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi energiaválság jó alkalmat kínálna az árazási rendszer átalakítására. Úgy véli, a 2013 óta működő rezsicsökkentés nem tükrözi, hogy az áram csúcsidőben drágább, és pazarlásra ösztönözhet.
A kormány ugyanakkor azt közölte, hogy nem tervezik megszüntetni a rezsivédett rendszert. Tájékoztatásuk szerint a fogyasztók a jövőben önkéntesen válthatnának dinamikus árazásra, később pedig akár vissza is térhetnének a rezsivédett tarifához.
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