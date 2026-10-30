A várhatóan megnövekedő ügyfélforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében az MBH Bank megerősített ügyintézői létszámmal és priorizált ügyintézéssel készül az időszakra.
Borzasztó hírt kaptak a magyar családok a fűtési szezon kezdetekor: iszonyatosan kilőtt a földgáz ára
Megawattóránként 100 euró fölé emelkedett a földgáz tőzsdei ára. Ez pedig brutális drágulást indukálhat.
Megawattóránként 100 euró fölé emelkedett a földgáz tőzsdei ára.
Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ez megduplázhatja sok magyar vállalkozás energiaköltségét.
A drágulás az élelmiszerárakat is növelheti, miközben a rezsicsökkentés fenntartása többe kerülhet az államnak.
A kormány év végével megszünteti a közszolgálati dolgozók számára tavaly bevezetett, évi egymillió forintos lakhatási támogatást.
Négyéves csúcsra ért a magyar lakáspiac, de jöhet a fordulat: ezek a kormány terveinek legnagyobb nyertesei
Tavaly közel 150 ezer lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon, ami 14,5 százalékos növekedést jelentett egy év alatt.
Napok alatt kell dönteniük azoknak, akik még a 3 százalékos Otthon Start-hitellel vásárolnának lakást.
A Tisza-kormány útjára indította az első otthonukat megszerző fiatalokat célzó Wekerle Plusz programot.
Budapest új lakásai már európai összevetésben is drágák, miközben Magyarországon épült a legkevesebb új lakás 2025-ben.
A Wekerle Plusz program bejelentését követő két napban országosan 26 százalékkal, Budapesten pedig 35 százalékkal nőtt az ingatlanok iránti érdeklődések száma.
Tizenkét, háztartásokban használható készüléket vizsgáltak meg, és bár a többség jól teljesített, az egyik modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással
A magyar otthonok jelentős része ma is rengeteg energiát fogyaszt, miközben a tulajdonosoknak sokszor nincs pénzük a korszerűsítésre.
Kikerülhet a mélypontról a magyar építőipar: elképesztő összeget hozhat az új otthonteremtési hullám
Jelentős megrendelésállományt hozhat a magyar építőiparnak a Wekerle átfogó otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési programja.
A Wekerle-programcsomag a megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek számát is növelné.
Wekerle Plusz: 25 kérdés és válasz az új lakáshitelről, a felújítási támogatásról és a Babaváró hitel módosításáról
A korábbi Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel már 2026. október 28-tól elérhetővé válik, a többi konstrukciót pedig 2027 folyamán vezethetik be.
Roham már nem lesz az Otthon Startért, ez az árfelhajtó hatást is kizárja: mi jön a lakáspiacon a Wekerle Plusz hitellel?
A magyar lakások 28 százaléka, közel 1,3 millió ingatlan tartozott a legrosszabb, I energiaosztályba 2022-ben a KSH becslése szerint.
Wekerle Plusz: jön a kedvezményes lakáshitel, lakástakarék, felújítási támogatás - 40 pontban a legfontosabb bejelentések
Jelentősen átalakítja az otthonteremtési támogatások rendszerét a kormány a Wekerle Programmal.
Átrendezheti az építőipari keresletet a kormány által frissen bejelentett lakástámogatási rendszer.
Útjára indította a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot, valamint az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt.
Ezt a japán teregetési trükköt érdemes kipróbálni: gyorsabban száradnak a ruhák, a lakás is kevésbé párásodik
A téli ruhaszárítás sokaknak okoz bosszúságot: a vastag ruhák lassan száradnak, a lakás levegője párássá válik, a dohos szag és a penész megjelenésének kockázata pedig...
Még az unokáink is a rezsicsökkentésről vitáznak majd? Nem lehet csak úgy levágni a milliárdokba kerülő szent tehenet
Az évi harmincezer otthonra tervezett felújítási ütem mellett közel kilenc évtizedig tartana a teljes hazai lakóingatlan-állomány rendbetétele.
Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál
Gulyás István szerint a program indulásakor megnőhet a kereslet a kivitelezők iránt, ami hosszabb várakozással és áremelkedéssel járhat.
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A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
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Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
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Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.