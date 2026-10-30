2026. október 30. péntek Alfonz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minden rendben van. Csővezeték-berendezések. Erőforrások szállítása. A munkások a gázfúrási telephelyen leürítik a vezetékeket. Gáz- vagy olajvezetékek leválasztása vagy csatlakoztatása
Otthon

Borzasztó hírt kaptak a magyar családok a fűtési szezon kezdetekor: iszonyatosan kilőtt a földgáz ára

Pénzcentrum
2026. október 30. 19:43 1 perc

Megawattóránként 100 euró fölé emelkedett a földgáz tőzsdei ára. Ez pedig brutális drágulást indukálhat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Megawattóránként 100 euró fölé emelkedett a földgáz tőzsdei ára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ez megduplázhatja sok magyar vállalkozás energiaköltségét.

A drágulás az élelmiszerárakat is növelheti, miközben a rezsicsökkentés fenntartása többe kerülhet az államnak.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #gáz #rezsi #rezsicsökkentés #drágulás #fűtési szezon #földgáz #vállalkozások #élelmiszerárak #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:05
21:32
21:03
20:44
20:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 30.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
2026. október 30.
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
2026. október 30.
Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti
NAPTÁR
Tovább
2026. október 30. péntek
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
3
2 hete
Családi pótlék-emelés 2027: itt vannak az összegek, ennyi plusz pénzt kapnak a magyar családok gyerekszámtól függően
4
7 napja
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
5
3 hete
Most érkezett! Új atomerőmű épülhet Magyarországon: már tárgyalnak a beszállítókkal - mi lesz így Paks II sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 19:04
Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 18:03
Kvíz: Mit tudsz a reformáció történetéről? Lássuk, mennyit felejtettél történelemből!
Agrárszektor  |  2026. október 30. 20:28
Ez kemény: egyre több ilyen húst árulhatnak rengeteg boltban