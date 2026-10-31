Hetvenezer rendőrt vezényelnek az utcára az európai nagyhatalomban: teljes készültségben a hatóságok a hétvégén

Kiemelt biztonsági intézkedések mellett készülnek a francia hatóságok a szombatra meghirdetett országos tömegtüntetésekre. Mintegy hetvenezer rendőrt vezényelnek az utcákra, miután a diákok, a szakszervezetek és a sárgamellényes mozgalom tagjai immár a harmadik egymást követő hétvégén vonulnak fel az oktatási körülmények és a megélhetési válság miatt - számolt be az euronews.

A belügyminisztériumhoz közel álló források pénteken arra figyelmeztettek, hogy rendkívül magas a közrend megzavarásának kockázata. A fokozott készültséget az indokolja, hogy az október 17-i, alapvetően békés demonstrációkat súlyos erőszak és fosztogatás árnyékolta be, emiatt már múlt szombaton, október 24-én is szigorú biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni. A hatóságok szerint gombamód szaporodnak a be nem jelentett köztéri gyűlésekre, valamint a kormányzati épületek és állami intézmények elé tervezett engedély nélküli felvonulásokra buzdító felhívások.

Laurent Nuñez belügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy a városközpontokban betiltották a demonstrációkat, így azokat kizárólag a külvárosi részeken lehet megtartani, a szervezőktől pedig garanciákat kértek a rendezvények békés lebonyolítására. A miniszter külön kitért arra, hogy a halloween miatt a zavargások az éjszakába nyúlhatnak, ezért az ünneplésnek álcázott gyűléseket is betiltják. Nuñez egyúttal elítélte azokat a – többek között szélsőbaloldali körökből származó – közösségimédia-bejegyzéseket, amelyek forradalomra és felkelésre szólítanak fel.

A rendőri jelenlét biztosítása érdekében országszerte több szabadságon lévő rendőrt visszahívtak szolgálatba, másoknak pedig törölték a pihenőnapját. A párizsi rendőrség emellett szombat és vasárnap éjszakára kijárási tilalmat rendelt el azokban a kerületekben, ahol október 17-én komoly zavargások törtek ki. Jogvédő szervezetek a tiltakozási hullám kezdete óta többször is aránytalan erőszak alkalmazásával vádolták meg a rendfenntartó erőket.

A szakszervezetek és a sárgamellényesek élesen bírálták a korlátozásokat. A legnagyobb érdekképviseletek szerdai közös közleményükben jelezték, hogy minden lehetséges jogorvoslati utat megvizsgálnak a gyülekezési szabadság szerintük általános és aránytalan korlátozásával szemben. Az elégedetlenséget az is fokozza, hogy bár a kormány hétfőn bemutatott több, a diákok panaszait orvosolni kívánó intézkedést, ezeket a szakszervezetek elégtelennek minősítették.

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A demonstrációk szeptember közepén indultak, amikor a párizsi külvárosok tanulói az iskolai állapotok miatt kezdtek tiltakozni. A kezdeményezés gyorsan országos méretűvé duzzadt, majd a szakszervezetek, valamint különböző politikai erők csatlakozásával szélesebb körű társadalmi mozgalommá alakult. A francia elnökválasztás előtt mintegy fél évvel zajló megmozdulások résztvevői ma már az általános megélhetési válság és az emelkedő üzemanyagárak ellen is tiltakoznak.