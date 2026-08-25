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Gazdaság

Nincs megállás, ekkora lehet a magyar alapkamat jövőre: ezt tervezhetik Varga Mihályék

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 17:32

A várakozásoknak megfelelően folytatta a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank, az elemzők szerint azonban az őszi hónapokban már jóval óvatosabbá válhat a jegybank. A piaci szakértők úgy látják, a következő kamatdöntések szempontjából a szeptemberi inflációs jelentés és a nemzetközi környezet lehet meghatározó, év végéig pedig már csak korlátozott tér maradhat további lazításra.

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően  25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot - erről a Pénzcentrum is beszámolt. Ez sorozatban a harmadik 25 bázispontos lazítás az idén, az alapkamat pedig több mint négy éve nem látott szintre került. A döntéssel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is 25-25 bázisponttal mérsékelte a jegybank.

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Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a 25 bázispontos kamatcsökkentés megfelelt a várakozásoknak, és ezzel várhatóan lezárult az MNB nyári kamatvágási sorozata. Bár a kedvező júliusi inflációs adat után felmerült egy nagyobb, 50 bázispontos vágás lehetősége is, erre végül nem került sor. A szakértő úgy látja, a további lazítás ütemét elsősorban a nemzetközi környezet határozhatja meg, ezért a következő fontos támpontot a szeptemberi inflációs jelentés jelentheti. Az Amundi arra számít, hogy az MNB ősszel lassabb ütemre vált, és 2026 végéig már csak egy további kamatcsökkentés jöhet. Jövőre ugyanakkor ismét felgyorsulhat a lazítás, így várakozásuk szerint az alapkamat 2027 végére 4 százalékra süllyedhet.

Az Equilor elemzése szerint a jegybank összességében nem árult el új információt, a korábbi kommunikációnak megfelelően megerősítették, hogy a szeptemberben megjelenő előrejelzések alapján döntenek majd a kamatokról. A hazai inflációs folyamatok lehetővé tették volna a kismértékben dovish kommunikációt, de az MNB óvatos maradt, így a közlemény megjelenését követően erősödni kezdett a forint.

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Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntését követő kommunikáció érdemben nem változott. A Monetáris Tanács továbbra is az inflációs cél fenntartható elérését tartja elsődlegesnek, miközben az inflációs kilátásokat, a globális folyamatokat és a hazai kockázati felár alakulását is figyelemmel kíséri.

Az MNB szerint a pozitív reálkamat és a pénzügyi piacok, ezen belül kiemelten a devizapiac stabilitása továbbra is fontos szerepet játszik az inflációs várakozások horgonyzásában. A jegybank a következő kamatpályáról a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt.

Nagy János szerint a mostani kamatdöntés és a jegybanki kommunikáció sem okozott meglepetést. Az Erste továbbra is arra számít, hogy az év végére 5 százalékra csökkenhet az alapkamat. Az elemző hozzátette, szeptemberben folytatódhat a júniusban megkezdett kamatcsökkentési ciklus. Az év utolsó negyedévében pedig további egy kamatvágásra is lehetőség nyílhat, így az év végére 5 százalékos alapkamatot tartanak reálisnak.

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Az MBH Bank szerint a piaci árazások alapján a közeljövőben nem zárható ki a további monetáris lazítás, ugyanakkor a következő hónapokban átmeneti kivárás jöhet. Az elmúlt három hónap egymást követő kamatcsökkentései után a jegybanknak több szempontot is mérlegelnie kell.

Az infláció az előzetes várakozásoknál kedvezőbben alakult, ugyanakkor az MBH Bank szerint jövőre ismét erősödhet az áremelkedés üteme. A kamatpályát a költségvetési hiány alakulása is befolyásolhatja. Az ősszel már pontosabb kép alakulhat ki arról, milyen ütemben csökkentheti a kormány a magasra emelkedett deficitet, amikor a 2027-es költségvetés főbb keretei is kirajzolódnak.

A kamatcsökkentések ütemét az euró esetleges bevezetése miatt várhatóan módosuló inflációs cél is korlátozhatja. Emellett a nemzetközi kamatkörnyezet sem kedvez a gyors monetáris lazításnak. Az EKB és a Fed kamatpályájával kapcsolatos felfelé irányuló nyomás, valamint a nemzetközi hozamok emelkedése egyaránt szűkíti a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét.

Az MBH Bank szerint ugyanakkor néhány hónap kivárás után ismét folytatódhat a kamatok mérséklése. Kedvező körülmények között erre már az idén sor kerülhet, jövőre pedig tovább folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus. A bank egyelőre fenntartja konzervatív előrejelzését, amely szerint az alapkamat csökkentése csak 2027 januárjában indulhat újra. Ha azonban az inflációs kilátások kedvezően alakulnak, az őszi hitelminősítői döntések pozitívak lesznek, és a piaci hangulat is támogató marad, akkor az MNB akár már idén folytathatja a kamatcsökkentést.
Címlapkép: Getty Images
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