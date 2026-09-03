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Gazdaság

Kiderült, mire készül még idén az MNB: így változhat a az alapkamat még az idén

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 17:45

A Magyar Nemzeti Bank a várakozások szerint szünetelteti kamatcsökkentési ciklusát, és a szeptemberi ülésén 5,5 százalékon tartja az alapkamatot. A jegybank ezzel párhuzamosan 3-ról 2,5 százalékra mérsékelheti az inflációs célját, aminek hírére a forint azonnal hirtelen erősödésbe kezdett az euróval szemben - írja értesülései alapján a Bloomberg

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Az elmúlt három hónapban végrehajtott, egyenként 25 bázispontos kamatvágás után több tényező is a mostani kivárást indokolja. Az MNB döntéshozói kiemelten figyelik az energiaárak bizonytalan alakulását, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed közelgő kamatdöntésének piaci hatásait, valamint a 2027-es költségvetés októberben várható tervezetét.

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A szigorúbb, 2,5 százalékos inflációs cél kijelölése közelebb hozná a hazai mutatót az Európai Központi Bank 2 százalékos elvárásához, ami szorosan illeszkedik a Magyar Péter vezette kormány euróbevezetési terveihez. A módosítást az is alátámasztja, hogy a hazai infláció júliusban tízéves mélypontra, mindössze 1,2 százalékra esett vissza, az árfolyam alakulása pedig a jegybank nyár eleji várakozásainál is kedvezőbben alakult, miután a forint erősödése hatékonyan tompította az importált inflációt.

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A monetáris lazítás mozgásterét ugyanakkor jelentősen szűkíti a költségvetés helyzete. Bár a kormány 2030-ra teljesítené az euróövezeti csatlakozás feltételeit, az idei hiánycélt a GDP 7,5 százalékára emelte. A Citi elemzői szerint ez a magasabb hiánypálya érdemben késleltetheti az euróbevezetést, a Fitch Ratings pedig arra figyelmeztetett, hogy a magyar hitelminősítés megőrzése szempontjából kritikus tényező lesz a fiskális politika hitelessége és az államadósság csökkentése.

A jegybank várható lépéseiről szóló sajtóhírekre azonnal reagáltak a piacok, így a magyar fizetőeszköz percek alatt négy egységgel erősödött az euróval szemben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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