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egy fiatal szakmunkásképzésben részt vevő tanuló, aki az iparban esztergagépen dolgozik
Gazdaság

Újra drágul a magyar ipar: júliusban ismét emelkedtek az árak

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 08:30

Az ipari termelői árak 2026 júliusában átlagosan 1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben egyetlen hónap alatt 1,4 százalékos drágulást mértek. A belföldi értékesítési árak éves alapon 2,5 százalékkal emelkedtek, az exportárak viszont mindössze 0,3 százalékkal nőttek. Az év első hét hónapját összességében ugyanakkor még 0,7 százalékos árcsökkenés jellemezte.

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2026 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 1 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban - számolt be róla legfrissebb tájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A belföldi értékesítésben 2,5 százalékos, az exportértékesítésben 0,3 százalékos áremelkedést mértek 2025 júliusához viszonyítva. Az előző hónaphoz képest ennél erőteljesebb volt a drágulás: a belföldi értékesítési árak 1,1, az exportárak 1,6 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 1,4 százalékkal nőttek.

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A belföldi értékesítésben meghatározó, 67,6 százalékos súlyú feldolgozóipar árai éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedtek. A 30 százalékos súlyt képviselő energiaiparban – vagyis a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás területén – ennél nagyobb, 3,4 százalékos drágulás következett be.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 4,4 százalékkal nőttek az árak. Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,2, a beruházási javakat előállító területeken pedig 1,5 százalékos árcsökkenést mértek.

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Az ipari exportértékesítési árak összességében mindössze 0,3 százalékkal emelkedtek egy év alatt, az egyes ágazatok között azonban jelentős különbségek alakultak ki. Az export 90,1 százalékát adó feldolgozóiparban 1,6 százalékkal csökkentek az árak, miközben a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban a nemzetközi piaci folyamatok hatására 18,4 százalékos emelkedést mértek.

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Az év első hét hónapjának összképe ugyanakkor továbbra is árcsökkenést mutat. 2026 januárja és júliusa között a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal meghaladták az előző év azonos időszakának szintjét, az exportárak viszont 1,2 százalékkal csökkentek. Ennek eredményeként az ipari termelői árak összességében 0,7 százalékkal mérséklődtek. 
 
Címlapkép: Getty Images
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