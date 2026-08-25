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Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése után a jegybank épületében 2026. július 21-én.
Gazdaság

Most jelentették be: megvan a kamatdöntés, vajon újra csökkent az alapkamat?

MTI
2026. augusztus 25. 14:09

Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Ez sorozatban a harmadik 25 bázispontos lazítás az idén, az alapkamat pedig több mint négy éve nem látott szintre került. A döntéssel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is 25-25 bázisponttal mérsékelte a jegybank.

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött - jelentette be a jegybank kedden.

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Az egynapos (O/N) betéti kamat 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 5,75 százalékra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás az idén, legutóbb 2022 áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat, 5,40 százalékon.

Az MNB honlapján közzétett indoklás szerint az inflációs folyamatok az előrejelzett alappálya alatt alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ezek a tényezők a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték. Előretekintve a hazai kockázati megítélést a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolja leginkább - ismertették.

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Júliusban az infláció 1,2 százalékra mérséklődött. Az adat a várakozások, illetve a júniusi inflációs jelentés előrejelzése alatt alakult. A maginfláció 1,9 százalékra csökkent. Az élelmiszerek és az iparcikkek inflációja mérséklődött, míg a piaci szolgáltatások éves alapú árindexe emelkedett. A piaci szolgáltatások havi áremelkedése nagyrészt a banki és telekommunikációs szektor önkéntes árkorlátozások utáni átárazásához kötődött. A lakossági inflációs várakozások alacsonyabbak az év eleji értéknél. A kiskereskedelmi értékesítésekre és a szolgáltatásokra vonatkozó vállalati árvárakozások mérséklődtek az előző hónaphoz képest. Az áremelkedés üteme az év hátralévő részében és a jövő év folyamán is a 3 százalékos jegybanki cél alatt alakul, majd 2028 első felében tér vissza a célra - jelezte a közleményben a monetáris tanács.

Az előzetes adatok alapján a GDP a második negyedévben 1,7 százalékkal bővült éves összevetésben. A bruttó hazai termék növekedését a szolgáltatások és az ipar teljesítménye támogatta, míg a mezőgazdaság fékezte. A munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony. A makrogazdasági kilátások összességében a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak, de az ipari termelés bővülése a korábban vártnál gyorsabb, míg a mezőgazdaság teljesítménye az aszály miatt visszafogottabb lehet.

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A monetáris tanács közölte: elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. A pozitív reálkamat mellett a pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása támogatja az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal hozzájárulva az árstabilitási cél eléréséhez. A testület az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
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