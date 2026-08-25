Határozott válaszlépéseket helyezett kilátásba Kína arra az esetre, ha az Egyesült Államok a kínai vállalatokra is kiterjeszti az Irán elleni másodlagos szankciókat.
Most jelentették be: megvan a kamatdöntés, vajon újra csökkent az alapkamat?
Újabb kamatvágásról döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Ez sorozatban a harmadik 25 bázispontos lazítás az idén, az alapkamat pedig több mint négy éve nem látott szintre került. A döntéssel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is 25-25 bázisponttal mérsékelte a jegybank.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött - jelentette be a jegybank kedden.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 5,75 százalékra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás az idén, legutóbb 2022 áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat, 5,40 százalékon.
Az MNB honlapján közzétett indoklás szerint az inflációs folyamatok az előrejelzett alappálya alatt alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ezek a tényezők a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték. Előretekintve a hazai kockázati megítélést a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolja leginkább - ismertették.
Júliusban az infláció 1,2 százalékra mérséklődött. Az adat a várakozások, illetve a júniusi inflációs jelentés előrejelzése alatt alakult. A maginfláció 1,9 százalékra csökkent. Az élelmiszerek és az iparcikkek inflációja mérséklődött, míg a piaci szolgáltatások éves alapú árindexe emelkedett. A piaci szolgáltatások havi áremelkedése nagyrészt a banki és telekommunikációs szektor önkéntes árkorlátozások utáni átárazásához kötődött. A lakossági inflációs várakozások alacsonyabbak az év eleji értéknél. A kiskereskedelmi értékesítésekre és a szolgáltatásokra vonatkozó vállalati árvárakozások mérséklődtek az előző hónaphoz képest. Az áremelkedés üteme az év hátralévő részében és a jövő év folyamán is a 3 százalékos jegybanki cél alatt alakul, majd 2028 első felében tér vissza a célra - jelezte a közleményben a monetáris tanács.
Az előzetes adatok alapján a GDP a második negyedévben 1,7 százalékkal bővült éves összevetésben. A bruttó hazai termék növekedését a szolgáltatások és az ipar teljesítménye támogatta, míg a mezőgazdaság fékezte. A munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony. A makrogazdasági kilátások összességében a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak, de az ipari termelés bővülése a korábban vártnál gyorsabb, míg a mezőgazdaság teljesítménye az aszály miatt visszafogottabb lehet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A monetáris tanács közölte: elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. A pozitív reálkamat mellett a pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása támogatja az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal hozzájárulva az árstabilitási cél eléréséhez. A testület az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt.
Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szomorú igazság derült ki a magyar kórházakról és nyugdíjakról: nem kérdés már, az egész EU-ban alig van nálunk rosszabb
Az adott területekre fordított állami kiadások tekintetében sok mutató esetén hazánk az uniós rangsorban vagy a sereghajtók között van.
Estére 362,50 forintra drágult az euró, miközben a dollár is erősödött, a svájci frank viszont kissé olcsóbb lett.
Új rekordot döntött a BUX: 1,82 százalékot emelkedett, miközben a Richter közel 3,5 százalékot erősödött.
A pilóta gerincsérülést szenvedett a katapultáláskor, műtét vár rá, de már azt kérdezte, mikor repülhet újra.
Rég látott csúcsra tört a forint: az járhat most nagyon rosszul, aki dollárban tartja a megtakarításait
A geopolitikai feszültségek miatt a piacok tartósan magas inflációra és egyre erőteljesebb kamatemelési ciklusra számítanak.
Döntött a kormány: elképesztő összeget kell megspórolnia az államnak – teljesen átírják a költségvetést
A módosítás célja, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze.
A kitöltés körülbelül 10 percet vesz igénybe, a válaszokat és adatokat anonim módon, bizalmasan kezeljük.
Szeptember 1-jén tőzsdére megy a Shein: a részvénykibocsátás után közel 8400 milliárd forintot érhet a cég.
Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőinek kiválasztása.
Így lett a 144 milliárdos állami támogatásból szellemváros: már vizsgálják, hová úszott el a rengeteg adófizetői pénz
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi megállapítása szerint a tranzakció súlyos vagyonvesztést okozhatott.
A vizsgálat folyamatban van.
Bod Péter Ákos: ezek voltak az elmúlt 16 év legnagyobb gazdasági baklövései – a sikeres jövő titkát is elárulta a volt jegybankelnök
A 2026 áprilisában bekövetkezett politikai fordulat érdemi változást hozott az Európai Unió intézményeihez fűződő viszonyban.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, és a várakozásoknak megfelelően újabb 25 bázisponttal, 5,5 százalékra csökkentheti az alapkamatot.
Bejelentette Magyar Péter: két nap kell még, és közel teljes kapacitáson termelhet a Paksi Atomerőmű
A paksi atomerőmű négy blokkjából három már maximális kapacitáson működik.
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
Egy új, a palaolaj-kitermelésből átvett fúrási technológia forradalmasíthatja a geotermikus energiatermelést, így stabil és tiszta áramforrást biztosíthat a leginkább energiaigényes iparágak számára.
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.