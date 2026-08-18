A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1413,6 pontos, 0,94 százalékos csökkenéssel 148 696,72 ponton zárt kedden.
Rendkívüli bejelentés Paksról: már csak két napig kell kitartaniuk a turbináknak, óriási a küzdelem
Az apadó Duna miatt még két napig kell kitartaniuk a Paksi Atomerőmű jelenleg is működő turbináinak, azonban a hétvégétől megkezdődhet a korábban leállított egységek visszakapcsolása. A vízszint kritikus csökkenése szerdán megáll, ezt követően pedig megindulhat a folyó vízállásának emelkedése.
Magyar Péter miniszterelnök keddi tájékoztatása szerint óriási küzdelem zajlik a paksi villamosenergia-termelés fenntartásáért. Bár a folyó apadása szerdáig még tart, a már életbe léptetett intézkedésekkel sikerül olyan szinten tartani a vizet, hogy a két működő turbina továbbra is biztonságosan üzemelhessen. A hét közepétől várható vízszint-emelkedés és az épülő fenékküszöb együttesen teszi majd lehetővé, hogy vasárnaptól ütemezetten újraindítsák a jelenleg álló másik két turbinát is.
A kormány múlt szerdán határozott a rendkívüli intézkedésekről. A folyó vízszintjének megemelése érdekében egy fenékküszöböt építenek, két bárkát süllyesztettek a mederbe, emellett a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág zsilipjének megnyitásával is növelik a vízhozamot Paksnál.
A munkálatokhoz szükséges építőanyag biztosított. A kormányfő elmondása szerint távoli bányákból – némi nyomásgyakorlás hatására – többek között Orbán Győző érdekeltségéből is érkezett kőfelajánlás. A szakemberek megerősítették, hogy a rendelkezésre álló anyagmennyiség elegendő, jelenleg a kőzet minél gyorsabb helyszínre szállítása jelenti a legnagyobb logisztikai kihívást.
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