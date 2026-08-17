Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Elképesztő fordulat a magyar rezsiharcban: durván letörheti az áramárakat ez a vadonatúj csodafegyver
A szélsőséges nyári időjárás és a folyók alacsony vízállása egyértelművé tette, hogy a magyar energiarendszernek több lábon kell állnia. Bár a napenergia mára a hazai áramtermelés meghatározó pillérévé vált, a valódi energiabiztonsághoz elengedhetetlen a szél- és geotermikus kapacitások növelése, a hálózat korszerűsítése, valamint az akkumulátoros energiatárolók azonnali, nagyszabású telepítése - írta meg a Telex.
Az elmúlt évek nyári kánikulái, köztük a Duna gyakori, rekordalacsony vízállása megmutatták, hogy a hagyományos, hűtővizet igénylő erőművek működése egyre kockázatosabb. A Paksi Atomerőmű blokkjainak kényszerű visszaterhelése vagy a romániai és franciaországi reaktorok korábbi leállásai mind ugyanarra figyelmeztetnek, hogy egy modern energiarendszer nem függhet csupán egyetlen technológiától. Magyarországon a napenergia szerencsére már szintet lépett. A nyári csúcsidőszakokban a naperőművek – kiegészülve a mintegy háromszázezer háztartási méretű kiserőművel – a hazai áramtermelés közel felét adják, alapjaiban átírva az energiapiac működését. A napenergia tehát már nem egy távoli jövőkép, hanem a mindennapi energiaellátás stabil alapja.
A kérdés 2026-ra már nem az, hogy működnek-e a megújulók, hanem az, hogyan használjuk ki a bennük rejlő potenciált a leghatékonyabban. Mivel a napenergia termelése időjáráshoz és napszakhoz kötött, a rendszer csak akkor lesz megbízható, ha a hiányzó időszakokat más forrásokkal hidaljuk át. A szélenergia tökéletes kiegészítője a napnak. A kormányzati célkitűzések, amelyek 2030-ra 4 gigawatt szélenergia-kapacitással számolnak, jó irányt mutatnak, de a hazai szakmai elemzések szerint a dinamikus bővítés ennél is nagyobb, évtizedes távlatban akár 7,5 gigawattos lehetőségeket rejt. Emellett a geotermikus energia a távhőrendszerekben és az épületek fűtésében drasztikusan csökkentheti az ország fosszilis importfüggőségét.
A leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást a termelés és a fogyasztás egyensúlyának megteremtésére az energiatárolás jelenti. Ha egy napsütéses délutánon több áram termelődik a kelleténél, azt a megfelelő infrastruktúrával el lehet tenni estére. Az akkumulátoros technológia ára az elmúlt tíz-tizenöt évben a töredékére esett, a telepek kivitelezése pedig rendkívül gyors, hiszen átlagosan alig kilenc hónapot vesz igénybe, szemben egy gáz- vagy atomerőmű évtizedes építési idejével.
Ausztrália és Bulgária példája tökéletesen megmutatja, hogy az akkumulátorok tömeges megjelenése azonnal stabilizálja a hálózatot, és jelentősen letöri az áramárakat. Bulgáriában például célzott támogatásokkal és az engedélyeztetés egyszerűsítésével elérték, hogy az akkumulátorok a rendszerkapacitás több mint 16 százalékát adják. Ezek a tárolók nyáron szivacsként szívják fel a napenergia-felesleget, majd az esti csúcsidőszakban visszatáplálják azt a hálózatba, amivel a régiós átlag alatt tartják a nagykereskedelmi árakat, védve ezzel a fogyasztók pénztárcáját is.
Az új erőművek és tárolók kiépítése mellett azonban elengedhetetlen a villamosenergia-hálózat modernizációja. A decentralizált, több helyen termelő energiarendszerben kulcsfontosságú, hogy az áram rugalmasan jusson el oda, ahol szükség van rá. A korábbi, például a 2025-ös hálózatfejlesztési tervek még nagyrészt az ipari beruházások kiszolgálására fókuszáltak, a jövőben azonban ugyanilyen hangsúlyt kell fektetni a megújulók és az új tárolók integrálására is.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az energiapolitikában hajlamosak vagyunk évtizedes távlatokban gondolkodni, pedig az ellátásbiztonságot a következő néhány évben kell megerősíteni. A technológia rendelkezésre áll, a költségek drasztikusan csökkentek. Ha az ország felgyorsítja a bürokratikus folyamatokat, és a szélenergiára, a tárolásra, valamint a hálózat megerősítésére koncentrál, a magyar energiarendszer nemcsak tisztábbá, hanem sokkal ellenállóbbá és függetlenebbé is válik a jövő válságaival szemben.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Mérsékelten drágult a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett: kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére
Átfogó lakhatási programot indít a kormány, miközben gőzerővel zajlik a paksi hűtést biztosító mederátalakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal.
Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál:
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak
A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat.
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet.
2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.
Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva - közölte a KSH.
Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok
A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.