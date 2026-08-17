Elképesztő fordulat a magyar rezsiharcban: durván letörheti az áramárakat ez a vadonatúj csodafegyver

A szélsőséges nyári időjárás és a folyók alacsony vízállása egyértelművé tette, hogy a magyar energiarendszernek több lábon kell állnia. Bár a napenergia mára a hazai áramtermelés meghatározó pillérévé vált, a valódi energiabiztonsághoz elengedhetetlen a szél- és geotermikus kapacitások növelése, a hálózat korszerűsítése, valamint az akkumulátoros energiatárolók azonnali, nagyszabású telepítése - írta meg a Telex.

Az elmúlt évek nyári kánikulái, köztük a Duna gyakori, rekordalacsony vízállása megmutatták, hogy a hagyományos, hűtővizet igénylő erőművek működése egyre kockázatosabb. A Paksi Atomerőmű blokkjainak kényszerű visszaterhelése vagy a romániai és franciaországi reaktorok korábbi leállásai mind ugyanarra figyelmeztetnek, hogy egy modern energiarendszer nem függhet csupán egyetlen technológiától. Magyarországon a napenergia szerencsére már szintet lépett. A nyári csúcsidőszakokban a naperőművek – kiegészülve a mintegy háromszázezer háztartási méretű kiserőművel – a hazai áramtermelés közel felét adják, alapjaiban átírva az energiapiac működését. A napenergia tehát már nem egy távoli jövőkép, hanem a mindennapi energiaellátás stabil alapja.

A kérdés 2026-ra már nem az, hogy működnek-e a megújulók, hanem az, hogyan használjuk ki a bennük rejlő potenciált a leghatékonyabban. Mivel a napenergia termelése időjáráshoz és napszakhoz kötött, a rendszer csak akkor lesz megbízható, ha a hiányzó időszakokat más forrásokkal hidaljuk át. A szélenergia tökéletes kiegészítője a napnak. A kormányzati célkitűzések, amelyek 2030-ra 4 gigawatt szélenergia-kapacitással számolnak, jó irányt mutatnak, de a hazai szakmai elemzések szerint a dinamikus bővítés ennél is nagyobb, évtizedes távlatban akár 7,5 gigawattos lehetőségeket rejt. Emellett a geotermikus energia a távhőrendszerekben és az épületek fűtésében drasztikusan csökkentheti az ország fosszilis importfüggőségét.

A leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást a termelés és a fogyasztás egyensúlyának megteremtésére az energiatárolás jelenti. Ha egy napsütéses délutánon több áram termelődik a kelleténél, azt a megfelelő infrastruktúrával el lehet tenni estére. Az akkumulátoros technológia ára az elmúlt tíz-tizenöt évben a töredékére esett, a telepek kivitelezése pedig rendkívül gyors, hiszen átlagosan alig kilenc hónapot vesz igénybe, szemben egy gáz- vagy atomerőmű évtizedes építési idejével.

Ausztrália és Bulgária példája tökéletesen megmutatja, hogy az akkumulátorok tömeges megjelenése azonnal stabilizálja a hálózatot, és jelentősen letöri az áramárakat. Bulgáriában például célzott támogatásokkal és az engedélyeztetés egyszerűsítésével elérték, hogy az akkumulátorok a rendszerkapacitás több mint 16 százalékát adják. Ezek a tárolók nyáron szivacsként szívják fel a napenergia-felesleget, majd az esti csúcsidőszakban visszatáplálják azt a hálózatba, amivel a régiós átlag alatt tartják a nagykereskedelmi árakat, védve ezzel a fogyasztók pénztárcáját is.

Az új erőművek és tárolók kiépítése mellett azonban elengedhetetlen a villamosenergia-hálózat modernizációja. A decentralizált, több helyen termelő energiarendszerben kulcsfontosságú, hogy az áram rugalmasan jusson el oda, ahol szükség van rá. A korábbi, például a 2025-ös hálózatfejlesztési tervek még nagyrészt az ipari beruházások kiszolgálására fókuszáltak, a jövőben azonban ugyanilyen hangsúlyt kell fektetni a megújulók és az új tárolók integrálására is.

Az energiapolitikában hajlamosak vagyunk évtizedes távlatokban gondolkodni, pedig az ellátásbiztonságot a következő néhány évben kell megerősíteni. A technológia rendelkezésre áll, a költségek drasztikusan csökkentek. Ha az ország felgyorsítja a bürokratikus folyamatokat, és a szélenergiára, a tárolásra, valamint a hálózat megerősítésére koncentrál, a magyar energiarendszer nemcsak tisztábbá, hanem sokkal ellenállóbbá és függetlenebbé is válik a jövő válságaival szemben.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert