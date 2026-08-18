Mi lesz Paks 2-vel? Szankciós listára kerülhet a Roszatom: valamit lépni kell a magyar atomberuházással

Az orosz Roszatom elleni európai uniós szankciók elrendelését sürgeti Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, miután egy kiszivárgott jelentés szerint súlyos biztonsági aggályok merültek fel a vállalat egyiptomi beruházásánál. A tárcavezető a nukleáris kockázatok között említette a magyarországi Paks II. projektet es, hangsúlyozva, hogy Európának végleg fel kell számolnia az atomenergetikai együttműködést Moszkvával - írja a Népszava.

A lap emlékeztet: a Politico nemrégiben kiszivárgott belső dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz állami atomenergia-ipari óriásvállalatot súlyos biztonsági, védelmi és mérnöki hibákkal vádolják az egyiptomi El-Dabaa atomerőmű építése során. Az egyiptomi hatóságok egy bizalmas levélben több reaktorblokkot érintő hiányosságokra és a nukleáris biztonsági előírások megszegésére hívták fel a Roszatom vezetésének figyelmét. A fejlemény a közép-európai régió szempontjából is kiemelt jelentőségű, mivel az egyiptomi projektben pontosan ugyanazt a technológiát alkalmazzák, mint a paksi atomerőmű-bővítésnél.

A hírekre reagálva Andrij Szibiha kijelentette, hogy eljött az ideje az érdemi tárgyalások megkezdésének az Európai Unióban a Roszatom szankcionálásáról. Az ukrán diplomácia vezetője szerint a jelenlegi helyzetben az egyetlen felelős döntés az orosz atomenergetikai függőség teljes felszámolása lenne. Kiemelte, hogy Kijev régóta óva inti az európai kormányokat a moszkvai vállalattal való együttműködéstől, amely Európán belül és kívül egyaránt aktív szereplője maradt a piacnak.

A tárcavezető arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy vegyék figyelembe Ukrajna figyelmeztetéseit, mivel tapasztalataik alapján Moszkva megbízhatatlan partner az atomenergia terén. Érvként felidézte a csernobili katasztrófát, emellett emlékeztetett arra, hogy a négy és fél éve tartó háború kezdete óta az orosz erők megrongálták és azóta is folyamatosan veszélyeztetik a zaporizzsjai atomerőművet.

Az ukrán kezdeményezést Litvánia is határozottan támogatja. Kęstutis Budrys litván külügyminiszter már többször javasolta a Roszatom szankciós listára helyezését, ezzel is elvágva az orosz hadigépezet egyik kulcsfontosságú finanszírozási forrását. A politikus úgy véli, a gazdasági érdekeket semmiképpen sem szabad a biztonsági szempontok elé helyezni.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert