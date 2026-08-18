2026. augusztus 18. kedd Ilona
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026. július 31-én. A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.
Gazdaság

Mi lesz Paks 2-vel? Szankciós listára kerülhet a Roszatom: valamit lépni kell a magyar atomberuházással

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 08:44

Az orosz Roszatom elleni európai uniós szankciók elrendelését sürgeti Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, miután egy kiszivárgott jelentés szerint súlyos biztonsági aggályok merültek fel a vállalat egyiptomi beruházásánál. A tárcavezető a nukleáris kockázatok között említette a magyarországi Paks II. projektet es, hangsúlyozva, hogy Európának végleg fel kell számolnia az atomenergetikai együttműködést Moszkvával - írja a Népszava.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A lap emlékeztet: a Politico nemrégiben kiszivárgott belső dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz állami atomenergia-ipari óriásvállalatot súlyos biztonsági, védelmi és mérnöki hibákkal vádolják az egyiptomi El-Dabaa atomerőmű építése során. Az egyiptomi hatóságok egy bizalmas levélben több reaktorblokkot érintő hiányosságokra és a nukleáris biztonsági előírások megszegésére hívták fel a Roszatom vezetésének figyelmét. A fejlemény a közép-európai régió szempontjából is kiemelt jelentőségű, mivel az egyiptomi projektben pontosan ugyanazt a technológiát alkalmazzák, mint a paksi atomerőmű-bővítésnél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A hírekre reagálva Andrij Szibiha kijelentette, hogy eljött az ideje az érdemi tárgyalások megkezdésének az Európai Unióban a Roszatom szankcionálásáról. Az ukrán diplomácia vezetője szerint a jelenlegi helyzetben az egyetlen felelős döntés az orosz atomenergetikai függőség teljes felszámolása lenne. Kiemelte, hogy Kijev régóta óva inti az európai kormányokat a moszkvai vállalattal való együttműködéstől, amely Európán belül és kívül egyaránt aktív szereplője maradt a piacnak.

A tárcavezető arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy vegyék figyelembe Ukrajna figyelmeztetéseit, mivel tapasztalataik alapján Moszkva megbízhatatlan partner az atomenergia terén. Érvként felidézte a csernobili katasztrófát, emellett emlékeztetett arra, hogy a négy és fél éve tartó háború kezdete óta az orosz erők megrongálták és azóta is folyamatosan veszélyeztetik a zaporizzsjai atomerőművet.

Az ukrán kezdeményezést Litvánia is határozottan támogatja. Kęstutis Budrys litván külügyminiszter már többször javasolta a Roszatom szankciós listára helyezését, ezzel is elvágva az orosz hadigépezet egyik kulcsfontosságú finanszírozási forrását. A politikus úgy véli, a gazdasági érdekeket semmiképpen sem szabad a biztonsági szempontok elé helyezni.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert 
#biztonság #európai unió #egyiptom #gazdaság #ukrajna #oroszország #atomerőmű #atomenergia #paksi atomerőmű #orosz-ukrán háború #szankciók
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:32
10:15
10:12
09:48
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 17. 16:50
Bátor húzás a kormánytól: kérdés, hogy csökken majd így a hiány  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. augusztus 17. 18:24
Több mint 200 milliót fizetett ki a közmédia a távozó dolgozóknak a választások óta - az is kiderült, mennyit kapott Papp Dániel és Altorjai Anita
A Media1 közérdekű adatigénylésére elárulta a közmédia, mekkora összeget fizetett ki az áprilisi vál...
Kasza Elliott-tal  |  2026. augusztus 17. 13:24
Követett részvények - 2026. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 17. 11:32
Történelmi csúcson a fiatalok lakásvásárlási szándéka
A K&H ifjúsági index 2026. második negyedéves mérése alapján rekordmagas a magyar fiatalok ottho...
Holdblog  |  2026. augusztus 17. 10:12
Mikor veheti át az AI egy részvényelemző (akár egy HOLD-as) munkáját?
Az AI igazából már most is jobb elemzést készít az embernél, a részvényelemzők többségénél pontosabb...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 18.
Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek
2026. augusztus 17.
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
2026. augusztus 17.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 18. kedd
Ilona
34. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Döntött a kormány: nagy változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
2 napja
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
3
1 hete
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
4
19 órája
Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát
5
2 hete
Jogi útra tereli a kamatstopot az OTP: erről minden magyar hitelesnek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 10:12
Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 09:01
Itt a friss lista: térképen a cukrászdák, ahol kapható lesz Magyarország Tortája 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. augusztus 18. 10:29
Olyan idő jött, amilyen már rég volt itthon: ennek sokan örülhetnek