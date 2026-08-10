Paksi ügy: ezért nem lehet az 1983-as paksi helyzetet a maihoz hasonlítani, hosszútávú megoldás kell

A paksi atomerőműben termelt energia a hazai villamosenergia-termelés nélkülözhetetlen pillére és meghatározó szerepet játszik az ország ellátásbiztonságában. Ugyanakkor sem az energiaellátás biztonsága, sem a gazdasági szempontok nem írhatják felül a nukleáris biztonság előírásait. A nukleáris biztonság alapvető követelménye, hogy a paksi atomerőműben a négy blokk, valamint a pihentető medencékben tárolt kiégett fűtőelemek folyamatos hűtése minden körülmények között biztosított legyen.

A tervezéskor még előre nem látható, minden korábbinál alacsonyabb dunai vízállások esetén a villamosenergia-termelés fenntartását célzó bármely műszaki megoldás – például a hidegvízcsatorna elrekesztése – kizárólag részletes biztonsági elemzések és a nukleáris biztonsági követelményeknek megfelelő értékelés alapján alkalmazható.

A Duna vízállásának változása és az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége alapján a következő napokban a Duna vízszintjének néhányszor 10 cm-es emelkedése várható, de az előrejelzések alapján azt követően ismét csökkenés valószínűsíthető. Várhatóan a következő hetekben is előtérbe kerül a kérdés, hogy biztosítható-e legalább egy blokk üzemének fenntartása a Duna extrém alacsony (a paksi vízmércén mért -140 cm alatti) vízszintje esetén.

"A sajtóban és a közösségi média felületeken számos ötlet és műszaki megoldás olvasható az üzemeltetéshez szükséges hűtővíz biztosítására. A főmederben épített fenékküszöb mind a biztonsági hűtéshez, mind a normál üzemi hűtéshez szükséges víz kiemelésének lehetőségét biztosítja. Azonban a végleges, megalapozott döntéshez a nukleáris biztonság és az energiatermelés mellett számos más – hajózási, víz- és agrárgazdálkodási, árvízvédelmi, környezetvédelmi – szempont szakmai mérlegelése is szükséges. Vannak olyan javaslatok is, amelyek a hidegvízcsatorna elrekesztését és az ottani vízszint megemelését javasolják. Bármennyire is kecsegtetőek ezek az elképzelések az ellátásbiztonság, a gazdaságosság és a vízszint későbbi tartós megemelkedése esetén a többi blokk visszaindítása szempontjából, ellentétesek a nukleáris biztonság alapelveivel, így semmiképpen nem elfogadhatók", hangsúlyozza Horváth Ákos, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatója.

Hűtés mindenekelőtt

Az atomerőművek több szempontból is eltérnek a hagyományos hőerőművektől és más ipari létesítményektől. A láncreakció leállítását követően is jelentős maradványhő termelődik, ezért a zóna és a pihentető medencékben tárolt kiégett fűtőelemek hűtését leállított állapotban is biztosítani kell. Ennek hiányában a keletkező hő felmelegíti fűtőelemeket, a fűtőelemek burkolata megsérül, ami a radioaktív izotópok kikerüléséhez vezethet. Emiatt a blokkok biztonságos leállítása és a megfelelő hűtés hosszútávú biztosítása leállított állapotban is elsőbbséget kell élvezzen minden más szemponttal szemben. Az üzemi rendszerek működésének ellehetetlenülése esetén a hőelvitelt a biztonsági hűtővíz rendszer biztosítja, így annak működőképességének fenntartása minden lehetséges körülmény mellett sokkal fontosabb, mint az, hogy a reaktor termel-e áramot vagy sem.

A négy blokk és a hozzájuk tartozó, az elmúlt években a zónából kivett és a pihentető medencékben víz alatt tárolt kiégett fűtőelemek hűtéséhez a biztonsági hűtővíz rendszer körülbelül 7 m3/s hűtővizet igényel. A négy blokk teljes névleges teljesítményű üzeméhez körülbelül 100 m³/s, míg a jelenlegi, egyetlen blokk egy turbinával történő üzeméhez 20–25 m³/s vízhozam szükséges.

1983 nem jó példa

A Duna vízszintjének további drasztikus csökkenése esetén a hidegvízcsatorna lezárása és a külső szivattyúkkal történő vízpótlás kizárólag a blokkok biztonságos leállított állapotának fenntartását szolgálhatja. Ugyanezen megoldás alkalmazása a villamosenergia-termelés fenntartása érdekében azonban elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent.

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„Amellett, hogy ilyen beavatkozások tervezése és végrehajtása, vagy ekkora teljesítményű szivattyúk telepítése rövid idő alatt szinte megoldhatatlan mérnöki feladatot jelentene, elfogadhatatlan bármely olyan átalakítás, amely csökkenti a nukleáris biztonság szintjét vagy a biztonsági rendszerek megbízhatóságát. Nukleáris kockázat szempontjából nem megengedhető állapot egy lezárt csatornába külső, nukleáris minősítéssel nem rendelkező szivattyúkkal bejuttatott hűtővízzel reaktort üzemeltetni”, teszi hozzá Horváth Ákos.

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A magasabb vízszint biztosításához szükséges gát vagy szádfal sérülése esetén a biztonsági hűtővíz biztosítása sem lesz garantálható. Az 1983-ban alkalmazott hasonló megoldás nem tekinthető követendő példának. Azóta a nukleáris biztonsági szabályozás, a biztonsági elemzési módszerek és a nemzetközi követelmények alapvetően megváltoztak és jelentősen szigorodtak. A mai előírások szerint olyan beavatkozás nem fogadható el, amely csökkenti a biztonsági rendszerek megbízhatóságát vagy növeli a súlyos üzemzavar kialakulásának kockázatát.

Hangsúlyozni kell, hogy az atomenergia a hazai adottságok mellett megkerülhetetlen a biztonságos és gazdaságos villamosenergia-termelés szempontjából. Ezekben a napokban a villamosenergia-rendszer összeomlásának elkerülése éppen a Csehországban és a Szlovákiában termelő – a paksival szinte teljesen megegyező, de frissvízhűtés helyett hűtőtornyokkal üzemelő – atomerőműveknek is köszönhető. Ez egyúttal rámutat arra is, hogy a különböző hűtési megoldásokkal rendelkező atomerőművek eltérően reagálnak a szélsőséges hidrológiai helyzetekre.

A fentieket összefoglalva: a sajtóban is javasolt megoldások a hidegvízcsatorna elrekesztésére nagyságrendekkel növelnék az üzemben tartott blokkok zónasérülésének valószínűségét, ezt a kockázatot nem lehet felvállalni. Ebben az állapotban még a blokkok névlegeshez képest csökkentett teljesítményű villamosenergia-termelése sem lenne megengedhető. A hidegvízcsatorna lezárása kizárólag a biztonsági hűtővízellátás fenntartását szolgálhatja a blokkok leállított állapotában.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA