A hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat a leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti idősávban minimalizálja az áramfogyasztását.
Olyan energiaválság van Magyarországon, hogy egymás után állnak le a termelősorok a hazai gigacégeknél
A hazai vegyipari vállalatok a kormány felhívására jelentősen csökkentették energia- és vízfelhasználásukat az elmúlt időszakban, hogy a krízishelyzetben támogassák a villamos energiarendszer stabilitását és az energiabiztonságot. A vegyipar kis-, közép- és nagyvállalatai a közel 200 MW-os energiafelhasználás csökkentése az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszik ki és a hatékony intézkedések egységesen támogatják a villamos energia és a vízellátási rendszerben kialakult kritikus helyzet kezelését.
A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ), mint hazánk egyik legjelentősebb ipari ágazatának szakmai érdekképviseleti szervezete folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarországon kialakult kritikus villamos energia és vízellátási helyzetet. A kormány felhívására már az első pillanatokban több tagvállalatuk is csatlakozott azon cégek köréhez, akik önkéntes villamos energia és vízfelhasználás csökkentési intézkedésekkel járulnak hozzá a nehéz helyzet kezeléséhez.
A szövetség tagvállalatai az elmúlt napokban eljuttatták hozzájuk vállalásaikat. Ezekből jól látható, hogy a vegyipar, mint a magyar gazdaság egyik leginkább energiaintenzív ágazata milyen komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. Legnagyobb termelő tagvállalatainktól kezdve (BorsodChem Zrt., MOL Petrolkémia Zrt., Nitrogénművek Zrt., Zoltek Zrt., Dunastyr Zrt.) tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről.
A beérkezett információk alapján a MAVESZ tagvállalatai összességében közel 200 MW-tal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszik ki. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel (gázturbina, napelemes rendszerek) is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító MAVIR-nak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását.
Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, tagvállalatok csökkentették a termelésüket, gyártósorokat állítottak le vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat, átütemezték a karbantartási tevékenységüket, egyedi takarékossági intézkedéseket (home office elrendelése, klímák, áramfogyasztók, világítás használatának korlátozása stb.) vezettek be. Mindezeket az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító MAVIR-ral.
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