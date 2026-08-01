Életbe lép az új kormányrendelet: szükség esetén lekapcsolhatják az áramot ezeknél a cégeknél

Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamosenergia-rendszer válsághelyzeteinek kezelésére. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a rendszerirányító szükség esetén kötelező fogyasztáscsökkentést rendeljen el, sőt ideiglenesen le is kapcsoljon egyes ipari nagyfogyasztókat a hálózatról. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamosenergia-ellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben.

Megjelent és augusztus 1-jén 19 órakor hatályba is lép az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az előírt fogyasztáscsökkentést.

A jogszabály részletesen szabályozza a villamosenergia-ellátási válsághelyzetek kezelését. Ennek részeként meghatározza a hálózati válság különböző fokozatait, a Krízis Munkabizottság feladatait, valamint az átviteli rendszerirányító jogosítványait a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében.

A rendelet alapján kritikus helyzetben kötelező terheléscsökkentést rendelhető el a nagyfogyasztók számára. Ha az előírt intézkedéseket nem hajtják végre, meghatározott ipari fogyasztókat ideiglenesen le is kapcsolhatnak a villamosenergia-hálózatról. A szabályozás emellett rendelkezik az ideiglenes betáplálási jogosultságokról, valamint a védett fogyasztói kör felülvizsgálatának rendjéről is.

A jogszabály három szintet különböztet meg: a válsághelyzet veszélyének első és második fokozatát, valamint a tényleges válsághelyzetet. Ezeket többek között a rendelkezésre álló villamosenergia-kapacitás, a földgázellátás korlátozása, a hálózati üzemzavarok gyakorisága, az áramszolgáltatásból kieső fogyasztók száma és a villamosenergia-rendszer működési állapota alapján állapítják meg.

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A rendelet célja, hogy rendkívüli körülmények között is biztosítható legyen a hazai villamosenergia-rendszer stabil működése, valamint mérsékelhetők legyenek a piaci és nemzetközi energiapiaci zavarok hatásai.

Címlapi kép: MTI/Hegedüs Róbert