Megszólalt a hitelminősítő Magyarországról: ezt látják most a legnagyobb veszélynek

Közép- és Kelet-Európa kis, nyitott gazdaságai stagflációs kockázatokkal néznek szembe az energiaárak emelkedése miatt – állapította meg a Standard & Poor's (S&P) legfrissebb elemzésében. A hitelminősítő megjegyzi, hogy a régiós kilátásokat továbbra is a lefelé mutató kockázatok dominálják. A magyar gazdaság szempontjából a költségvetés helyzete jelenti a legnagyobb veszélyt, jövőre ugyanakkor a kormány már képes lehet a deficit csökkentésére - írta a Portfolio.

A régió gazdaságait stagflációs veszély fenyegeti az energiaárak megugrása miatt, így a lefelé mutató kockázatok továbbra is felülmúlják a kedvező forgatókönyveket – derül ki az S&P friss elemzéséből. A hitelminősítő elemzői szerint a második félévben elsősorban a közel-keleti konfliktus alakulását és annak az energiaárakra gyakorolt hatását, valamint az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak felhasználását érdemes nyomon követni. Emellett szorosan figyelik a 2027-es költségvetési tervezést és az orosz–ukrán háború esetleges eszkalációját is.

Az év elejéhez képest az S&P 0,4 százalékponttal, 2 százalékra rontotta a régiós gazdaságok 2026-ra várható átlagos növekedési ütemét. Ezzel párhuzamosan 0,6 százalékponttal, 4,2 százalékra emelték az átlagos inflációs várakozásukat, ami alátámasztja a stagflációs kockázatok erősödését a régióban.

Magyarország esetében az S&P az elmúlt három év stagnálása után idén 1,6 százalékos GDP-bővülésre számít, amely 2027-re 2,3 százalékra gyorsulhat. Ezzel a teljesítménnyel idén csupán a román, a szlovák és a szlovén gazdaság növekedését sikerülne megelőzni, jövőre viszont a magyar bővülés már megközelítené a régiós átlagot.

A folyó fizetési mérleg egyenlege a hitelminősítő várakozásai szerint idén mérsékelt, a GDP 0,7 százalékára rúgó hiányt mutathat, 2027-ben azonban a külső finanszírozási pozíció ismét enyhe többletbe fordulhat. A legkockázatosabb területet a költségvetés állapota jelenti, hiszen a tavaszi kormányváltás után a kabinet hangsúlyozta, hogy érdemi beavatkozás nélkül a GDP 8 százaléka felett alakulna az idei hiány. Az új kormány nemrég részletesen ismertette a magyar államháztartás helyzetét, ám a tervezett kiigazítások pontos részletei még nem ismertek, mivel a büdzsé felülvizsgálatát nyár végére ígérték. Az S&P előrejelzése szerint a deficitet végül 6,8 százalékra sikerülhet leszorítani, aminél a régióban csak a lengyel mutató lehet magasabb. A hitelminősítő 2027-re már határozottabb hiánycsökkentést valószínűsít, így akkorra 5,3 százalékos GDP-arányos deficitet vár.

A kedvezőtlen költségvetési pálya fényében nem meglepő, hogy a hitelminősítő az államadósság-ráta növekedésére számít a következő években. A szakértők szerint a 2025 végén mért 74,6 százalékos GDP-arányos államadósság idén 76,3 százalékra emelkedhet, 2027-re pedig meghaladhatja a 77 százalékot.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a régiós országok az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak mindössze 60 százalékát hívták le eddig. A tagállamoknak szeptemberig kell benyújtaniuk a kifizetési kérelmeket Brüsszelnek a források lehívásához. A pénzek hatékony felhasználása kulcsfontosságú lenne a gyenge belső kereslettel küzdő államokban (például Szlovákiában és Romániában), valamint ott, ahol a beruházási aktivitás régóta elmarad a várttól (például Magyarországon).

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Az S&P elemzői hozzáteszik, az Európai Bizottság idén tervezi véglegesíteni a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus kereteit, amelyeket 2027-ben allokálna az egyes tagállamok között. Mivel az elmúlt években a közép- és kelet-európai országok fejlettségi szintje emelkedett, a következő ciklusban valószínűleg a korábbinál kevesebb uniós támogatásra számíthatnak.

Magyarország számára azért is különösen fontos a Standard & Poor's értékelése, mert a hazai adósbesorolás ennél a hitelminősítőnél a legalacsonyabb. A BBB- osztályzat mindössze egy fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott (úgynevezett bóvli) kategória felett, ráadásul ehhez negatív kilátás társul.

A cég legutóbb május végén erősítette meg az osztályzatot, a menetrend szerint pedig legközelebb november 27-én teszi közzé a Magyarországról szóló friss értékelését.

Láthatóan a hitelminősítő is beállt a befektetők sorába azzal, hogy elfogadja a magasabb költségvetési hiányt, és megelőlegezi a bizalmat a kormány számára. Kérdés azonban, hogy meddig tart ez a türelem. A szakértők szerint az elmúlt hónapok piaci folyamatai – például a forint erősödése és a hozamok csökkenése – már egy kedvezőbb magyar adósbesorolást áraznak, így első lépésként akár már az év végén megtörténhet a kilátás stabilra módosítása.