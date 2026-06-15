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Gazdaság

Elolvadhat a forint eddigi erősödése: komoly kockázatra figyelmeztetnek a szakértők, ősszel jöhet a fekete leves

Pénzcentrum
2026. június 15. 12:02

Az idén jelentősen, az euróval szemben több mint 7 százalékkal erősödő forintot a bizalomerősítő hitelminősítői értékelések mellett egyebek között az is megtámasztotta az elmúlt hetekben, hogy az új kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A politikai egyezség értelmében Magyarország 16,4 milliárd euróhoz férhet hozzá, ha teljesíti a szükséges feltételeket. A nemzetközi fizetések és devizapiaci megoldások szakértője, az Akcenta arra hívja fel a figyelmet, hogy a kedvező fejlemények ellenére a bizonytalan világgazdasági környezet továbbra is számos, a forint stabilitását befolyásoló kockázatot rejt, amire az árfolyammozgásoknak kitett vállalatoknak érdemes időben felkészülniük. Az Európai Központi Bank csütörtöki döntése intő jel.

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Három egymást követő héten mind a három meghatározó nemzetközi hitelminősítő befektetésre ajánlott kategóriában tartotta Magyarországot. Az adósságbesorolás megerősítéséhez kapcsolt negatív kilátás azonban figyelmeztetés a gazdaságpolitika irányítóinak, a következő, őszi értékelésekig konkrét lépésekkel kell bizonyítaniuk, hogy rászolgáltak a bizalomra.

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A felszabadított uniós források hatékony, átlátható felhasználása mellett rendbe kell tenni a költségvetést (ez a tervek szerint szeptemberre várható) a gazdaságot fenntarthatóan növekvő, az adósságot csökkenő pályára kell állítani. Az S&P kiemelte, a negatív kilátás elsősorban a fiskális politikában rejlő kockázatokat tükrözi a következő két évben. A magas deficit és államadósság, illetve a jelentős kamatkiadások beszűkítik a kormány mozgásterét, hogy rugalmasan reagáljon a külső vagy belső kihívásokra. Az euró bevezetésének napirendre vétele viszont erősíti a befektetői bizalmat.

A kép összetett, de világos: a hitelminősítők az őszi értékeléskor már nem a kormányzati ígéreteket, hanem az eredményeket, a világgazdasági kockázatokra adott konkrét válaszokat fogják értékelni. Az Európai Központi Bank friss kamatdöntése is azt mutatja, hogy ezeket a kihívásokat kezelni kell, ennek megfelelően az euróövezet központi bankja a közel-keleti válság miatt 0,25 százalékkal megemelte az irányadó kamatlábakat, inflációs várakozásait felfelé, a gazdasági növekedéseit lefelé módosította.

„A forint az elmúlt hónapokban profitált a javuló befektetői hangulatból, valamint a magyar és az euróövezeti kamatszint közötti jelentős különbségből. Ez az előny azonban mérséklődött azzal, hogy az Európai Központi Bank 2-ről 2,25 százalékra emelte az irányadónak számító betéti rendelkezésre állás kamatlábat és tovább apadhat, ha a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a következő ülésén a jelenleg 6,25 százalékos alapkamat csökkentése mellett foglal állást. A szűkülő kamatkülönbözet kevésbé vonzóvá teszi a magyar fizetőeszközt a befektetőknek, ami sérülékenyebbé teheti a forintot a piaci hangulat változásaival szemben, valamint megnehezítheti a hitelminősítői elvárásoknak megfelelő költségvetési kiigazításokat. Az euróban vagy dollárban kereskedő magyar vállalatok számára mindez azt jelenti, hogy a pillanatnyi árfolyamkörnyezetet nem érdemes tartós és stabil kiindulási pontként kezelni" – mondta Eduárd Kusala, az AKCENTA CZ magyarországi kereskedelmi igazgatója, hozzátéve, az árfolyamkockázat nem kezelhető arra alapozva, hogy a piac mindig a kedvező irányba mozdul el.

Az érintett cégeknek ezért tudatos, a mindennapi változásokra reagáló menedzsmentre van szükségük.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kockázatkezelés, árfolyamingadozások kivédése

A cég arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalatok csökkenthetik az árfolyamingadozás okozta bizonytalanságot, ha időben felkészülnek a működésük eredményességét veszélyeztető kedvezőtlen hatások ellensúlyozására.

A gyakorlati eszközök közé tartoznak a határidős ügyletek, amelyek lehetővé teszik egy jövőbeni tranzakció árfolyamának rögzítését; a swapügyletek, amelyek a különböző devizák közötti cash flow- és likviditáskezelést támogatják; valamint az opciók és opciós struktúrák, amelyek védelmet nyújthatnak, miközben kedvező árfolyammozgás esetén bizonyos rugalmasságot is biztosítanak.

A megfelelő megoldás mindig az adott vállalat üzleti modelljétől, cash flow-jától, szerződéses időtávjától, árrésérzékenységétől és kockázatvállalási hajlandóságától függ.
Címlapkép: Getty Images
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