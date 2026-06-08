Menekülnek a befektetők: a közel-keleti feszültség és az amerikai adatok keményen megszorongatják a forintot

Az iráni–izraeli konfliktus hétvégi eszkalációja miatt jelentős gyengüléssel indították a hetet az ázsiai tőzsdék, a borús hangulat következtében pedig Európában is negatív nyitásra lehet számítani. A globális tőkepiaci környezetet a pénteken közzétett, a vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adatok is terhelik, amelyek felerősítették a szigorúbb monetáris politikával kapcsolatos várakozásokat, ezáltal jelentősen erősítve a dollárt és gyengítve a forintot.

A befektetői hangulatot jelenleg alapvetően meghatározza, hogy Irán ballisztikus rakétákkal támadta meg Izraelt, amit azonnali válaszcsapás követett - írja az MBH a Bloomberg adatai alapján.

A fokozódó geopolitikai feszültség miatt a piaci szereplők a biztonságos menedékeszközök felé fordultak, ami meredek esést váltott ki a távol-keleti tőzsdéken. A dél-koreai Kospi index több mint 8 százalékot, a japán Nikkei 225 pedig 4,35 százalékot zuhant, de a kínai és a hongkongi piacok is jelentős, 2 százalék körüli mínuszban tartózkodtak. Ez az eladási hullám várhatóan az európai piacnyitásra is rányomja a bélyegét, ahol ma elsősorban a Sentix befektetői hangulatindexre, idehaza pedig a költségvetés egyenlegére figyelnek a szereplők.

A tengerentúlon már a múlt hét végén elromlott a hangulat, miután a friss amerikai munkaerőpiaci adatok a vártnál lényegesen erősebb foglalkoztatottságot mutattak. Májusban 172 ezerrel nőtt a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma, és a korábbi hónapok adatait is érdemben felfelé korrigálták, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon stagnált.

Mivel a feszes munkaerőpiac láttán a Federal Reserve-nek kevesebb oka van a monetáris enyhítésre, azonnal felerősödtek a kamatok tartósan magas szinten maradásával, vagy akár további emelésével kapcsolatos piaci várakozások. Ennek hatására az amerikai részvényindexek jelentős gyengüléssel zárták a pénteki kereskedést, így a technológiai szektor gyengélkedése miatt a Nasdaq több mint 4 százalékot zuhant, de az S&P 500 és a Dow Jones Industrial Average is komoly veszteségeket könyvelt el.

A nemzetközi lejtmenettel szemben a hazai részvénypiac pénteken felülteljesítőnek bizonyult, a BUX index minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel zárt a vegyesen teljesítő blue chipeknek köszönhetően. Szintén kedvező hazai fejlemény, hogy a Fitch Ratings hitelminősítő péntek este megerősítette Magyarország befektetési kategóriájú államadós-besorolását és a hozzá tartozó kilátást is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A devizapiacon egyértelműen a szigorúbb amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások miatti dollárerősödés a meghatározó, így az euró-dollár jegyzés az 1,1520-as szint közelében alakul. A globálisan erősödő zöldhasú a forintot is nyomás alá helyezte, aminek következtében a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 356,35-ös szintig gyengült.

A magyar állampapírpiacon a hozamok többnyire csökkentek, a tízéves referencia-államkötvény hozama pedig 5,44 százalékra mérséklődött.