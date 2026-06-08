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Megtakarítás

Menekülnek a befektetők: a közel-keleti feszültség és az amerikai adatok keményen megszorongatják a forintot

Pénzcentrum
2026. június 8. 10:32

Az iráni–izraeli konfliktus hétvégi eszkalációja miatt jelentős gyengüléssel indították a hetet az ázsiai tőzsdék, a borús hangulat következtében pedig Európában is negatív nyitásra lehet számítani. A globális tőkepiaci környezetet a pénteken közzétett, a vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adatok is terhelik, amelyek felerősítették a szigorúbb monetáris politikával kapcsolatos várakozásokat, ezáltal jelentősen erősítve a dollárt és gyengítve a forintot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A befektetői hangulatot jelenleg alapvetően meghatározza, hogy Irán ballisztikus rakétákkal támadta meg Izraelt, amit azonnali válaszcsapás követett - írja az MBH a Bloomberg adatai alapján.

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A fokozódó geopolitikai feszültség miatt a piaci szereplők a biztonságos menedékeszközök felé fordultak, ami meredek esést váltott ki a távol-keleti tőzsdéken. A dél-koreai Kospi index több mint 8 százalékot, a japán Nikkei 225 pedig 4,35 százalékot zuhant, de a kínai és a hongkongi piacok is jelentős, 2 százalék körüli mínuszban tartózkodtak. Ez az eladási hullám várhatóan az európai piacnyitásra is rányomja a bélyegét, ahol ma elsősorban a Sentix befektetői hangulatindexre, idehaza pedig a költségvetés egyenlegére figyelnek a szereplők.

A tengerentúlon már a múlt hét végén elromlott a hangulat, miután a friss amerikai munkaerőpiaci adatok a vártnál lényegesen erősebb foglalkoztatottságot mutattak. Májusban 172 ezerrel nőtt a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma, és a korábbi hónapok adatait is érdemben felfelé korrigálták, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon stagnált.

Mivel a feszes munkaerőpiac láttán a Federal Reserve-nek kevesebb oka van a monetáris enyhítésre, azonnal felerősödtek a kamatok tartósan magas szinten maradásával, vagy akár további emelésével kapcsolatos piaci várakozások. Ennek hatására az amerikai részvényindexek jelentős gyengüléssel zárták a pénteki kereskedést, így a technológiai szektor gyengélkedése miatt a Nasdaq több mint 4 százalékot zuhant, de az S&P 500 és a Dow Jones Industrial Average is komoly veszteségeket könyvelt el.

A nemzetközi lejtmenettel szemben a hazai részvénypiac pénteken felülteljesítőnek bizonyult, a BUX index minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel zárt a vegyesen teljesítő blue chipeknek köszönhetően. Szintén kedvező hazai fejlemény, hogy a Fitch Ratings hitelminősítő péntek este megerősítette Magyarország befektetési kategóriájú államadós-besorolását és a hozzá tartozó kilátást is.

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A devizapiacon egyértelműen a szigorúbb amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások miatti dollárerősödés a meghatározó, így az euró-dollár jegyzés az 1,1520-as szint közelében alakul. A globálisan erősödő zöldhasú a forintot is nyomás alá helyezte, aminek következtében a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 356,35-ös szintig gyengült.

A magyar állampapírpiacon a hozamok többnyire csökkentek, a tízéves referencia-államkötvény hozama pedig 5,44 százalékra mérséklődött.
Címlapkép: Getty Images
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